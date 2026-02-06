Stand Up Андрея Бебуришвили и открытый микрофон: выходные в Туле

Андрей Бебуришвили
Где: Туламашзавод.
7 февраля в ДК «Туламашзавод» выступит Андрей Бебуришвили.
Юлия Коган
Где: Harats Pub.
8 февраля в Harats Pub Юлия Коган представит большую сольную программу.
Открытый микрофон
Где: Суп с котом.
8 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Матч «Тулицы»
Где: Тула-Арена.
7 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» - «Минчанка».
Щелкунчик
Где: ГКЗ.
8 февраля в Городском концертном зале московский театр «Корона
Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку -
балет «Щелкунчик».
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».