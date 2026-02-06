  1. Моя Слобода
Stand Up Андрея Бебуришвили и открытый микрофон: выходные в Туле

А еще балет «Щелкунчик» — в нашем обзоре выходных. 

Андрей Бебуришвили

Когда: 7 февраля, суббота, 19.00.
Где: Туламашзавод.
 

7 февраля в ДК «Туламашзавод» выступит Андрей Бебуришвили.

 

Юлия Коган

Когда: 8 февраля, воскресенье, 19.00.
Где: Harats Pub.
 

8 февраля в Harats Pub Юлия Коган представит большую сольную программу.

 

Открытый микрофон

Когда: 8 февраля, воскресенье, 18.30.
Где: Суп с котом.
 

8 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Матч «Тулицы»

Когда: 7 февраля, суббота, 17.30.
Где: Тула-Арена.
 

7 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» - «Минчанка».

 

Щелкунчик

Когда: 8 февраля, воскресенье, 17.00.
Где: ГКЗ.
 

8 февраля в Городском концертном зале московский театр «Корона
Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку -
балет «Щелкунчик».

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

