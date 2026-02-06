Какие меры поддержки семей есть на тульских предприятиях

Крупные предприятия всегда брали на себя функ­цию заботы о сотрудниках и членах их семей. Но с 2024 года их усилия объединил региональный демографический стандарт, призванный собрать лучшие практики поддержки.

Когда работодатель видит в сотруднике не только рабочую единицу, но прежде всего человека и с пониманием относится к его жизненным или семейным обстоятельствам, это создает уверенность в завтрашнем дне. Это наглядно подтверждает история начальника отдела по подбору персонала завода «Штамп», многодетной мамы Марии Суровой.

– Это здорово, когда работодатель заботится о сотрудниках. У нас на заводе есть отдел социального развития, который всегда сообщает, если вводятся новые меры поддержки. Они знают всех, кто относится к льготным категориям. Так, когда, например, появилась такая мера, как компенсация за детский садик, мне сразу же позвонили и сказали: «Приходи писать заявление на получение компенсации». Теперь каждый месяц приношу квитанцию и чек, а мне в расчет выплачивают компенсацию. Это отличное подспорье для нашей семьи», – рассказывает Мария.

Но и в других жизненных ситуация предприятие не оставляет один на один с проблемой.

– В прошлом году у меня сломалась машина, а для многодетной семьи личный транспорт очень необходим. Завод оказал материальную помощь, и я смогла оплатить ремонт. Возможность получения такой помощи есть не только у многодетных, но и вообще у всех сотрудников. Очень приятно, когда ты знаешь, что в любой ситуации у тебя есть не только близкие. Жизненные обстоятельства бывают у всех разные. Важно, чтобы от тебя на работе ждали не только чтобы ты хорошо работал, но и не оставались безразличны к твоим обстоятельствам. У нас, например, у каждого сотрудника есть полис ДМС, который включает в том числе и стоматологические услуги. То есть у нас есть возможность заботиться о своем здоровье и получать качественные медицинские услуги.

Завод «Штамп» далеко не единственный в Тульской области, который считает нормой поддерживать своих сотрудников. Широкий социальный пакет действует, например, в АО «Тулагоргаз». Здесь уже много лет трудится Оксана Дмитриева, специалист отдела реализации проектов техприсоединения.

Оксана – мама двоих детей, один из них уже ходит в школу, второй – посещает детский сад. Когда заканчивался декретный отпуск, возник вопрос с рабочим графиком: можно ли сократить рабочий день?

– Пришла к руководству и попросила сократить рабочий день, чтобы была возможность успевать заниматься с детьми. Мне пошли навстречу и разрешили работать до 16.00. Свои рабочие обязанности я выполняю в полном объеме, несмотря на неполный рабочий день, – рассказала Оксана Дмитриева.

Помимо этого, АО «Тулагоргаз» компенсирует стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря, оплачивает абонемент в бассейн, к празд­никам дарит подарки детям – различных мер поддержки много.

– Когда работодатель о тебе заботится, то и ты на работу идешь с удовольствием, – добавляет Оксана.

Для многих предприятий Тульской области поддержка семей с детьми – это правило хорошего тона. В той или иной степени такая работа ведется давно. В 2024 году, в Год семьи, в регионе был внедрен корпоративный демографический стандарт, объединивший лучшие практики тульских предприятий по поддер­жке семей с детьми. Решение о внедрении стандарта было принято 16 августа 2024 года на I региональном демографическом форуме «Семья 71. Будущее в настоящем» с участием еще тогда врио губернатора Дмитрия Миляева.

В прошлом году 1 августа вопросы реализации регионального демографического стандарта стали одной из главных тем II демографического форума. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, который принимал участие в работе форума, поблагодарил правительство Тульской области и губернатора за внимание к вопросам поддержки семей и отметил, что вопрос демографии сегодня является одним из ведущих в социальной повестке. На форуме было предложено дополнить стандарт мерами поддержки беременных.

2 октября 2025 года демографический стандарт был дополнен: в него вошли выплаты беременным при постановке на учет на раннем сроке, пособия на покупку витаминов и лекарств, компенсация расходов на платные медицинские услуги, а также введен дополнительный выходной день для будущих мам; материальная, юридическая и психологическая помощь семьям в трудной жизненной ситуации.

Сегодня к стандарту присоединилось более 2400 предприятий региона.

Для работодателей стандарт – это не директива, а приглашение к действию: свод конкретных, важных мер, которые может внедрить любой работодатель исходя из своих возможностей.

Каждое предприятие может выбрать свой пакет мер поддержки. Чаще всего работодатели компенсируют работающим родителям затраты на отдых и оздоровление. Около половины предприятий поддер­живают занятия сотрудников физической культурой и спортом. Комфортные условия работы – это гарантия трудоспособности специалиста, поэтому большинство предприятий организовали удобный режим труда для сотрудников с деть­ми: предоставляют отпуск в удобное время, гибкий график и дистанционные формы занятости, сокращают рабочую неделю для мам, досрочно вышедших из декрета.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина: