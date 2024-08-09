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Иллюзионист Артём Кулагин: «Магия реальна! Но не в моих руках, а в ваших глазах»
Фото Алексея Пирязева.

Иллюзионист Артём Кулагин: «Магия реальна! Но не в моих руках, а в ваших глазах»

Сегодня Myslo познакомит вас с профессией иллюзиониста. Никакого мошенничества — только ловкость рук и ментальные практики. А ещё —  очаровательная шиншилла!

«Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь». В романе «Мастер и Маргарита» слова эти — об исчезновении жильцов «нехорошей квартирки». В Туле — тоже колдовство: иллюзионисты заставляют исчезнуть монетки, карты и даже непослушных детей! А наш сегодняшний герой — ещё и загипнотизирует, и мысли прочитает. 

Артём Кулагин — иллюзионист-менталист. Это значит, что он работает с человеческой психологией: занимается гипнозом, чтением мыслей.  Частично он специализируется на опасных фокусах: в его арсенале есть, например, трюк с острыми железными шипами и динамитом. А ещё — классические фокусы с кубиком Рубика, появлением животного (с Артёмом выступает белоснежная шиншилла Сметанка) и картами.

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Фото Мирры Сухоруковой.

Чтобы стать хорошим фокусником, недостаточно просто ловко владеть руками:

— Настоящий иллюзионист — это в первую очередь прекрасный оратор, тонкий психолог, комик. Это артистичный человек. Он умеет выделить и определить разные типы людей: я, например, таких знаю 27! Разделяю по возрасту, семейному положению, психотипу и так далее.

Артём начинал с небольших благотворительных выступлений. Вся программа тогда укладывалась в 15-20 минут (в среднем профессиональный фокусник выступает 25-30 минут), а фокусы были не самыми сложными: «невидимая колода», фокус с конфетами — специально для юных любителей магии, «магическая раскраска».

В школе Артём копил на новые фокусы, откладывая деньги со школьных обедов. Позже он узнал, что в столице есть большой специализированный магазин, и стал активно покупать реквизит там. 

Теперь Артём — член Всероссийской ассоциации иллюзионистов, финалист Всероссийского конкурса талантов: из более чем миллиона талантливых человек со всей необъятной страны в финал вышли 1000. Он участвует в Международном форуме иллюзионистов — это ежегодное мероприятие, где свои таланты показывают иллюзионисты со всего света.  

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Фото Мирры Сухоруковой.

За всё время, что Артём занимается фокусами (а это без малого шесть лет!), он уже понял, как изящно выходить из неловких ситуаций.

— В том году выступал в Щёкино на «Газоне». Для фокуса мне нужно было пригласить ребёнка из зрительного зала. Я выбрал одного мальчишку, а за ним тут же второй увязался: тоже поучаствовать захотел. А ребёнку-то как объяснишь, что в таком случае вообще никакого фокуса не получится?

И я стал думать, что мне делать, и вспомнил давний «лайфхак»: с одним из организаторов переглянулся, снял свой пиджак. Говорю: «Для начала — фокус с исчезновением». Закрыл пиджаком маленького энтузиаста, движения руками стал делать, а в это время организатор буквально стащил его со сцены и спрятал под ней. Мы даже не сговаривались! Все довольны, дети рады, что в фокусе поучаствовали, и у меня ничего не сорвалось.

А вообще удивить ребёнка гораздо сложнее, чем взрослого: многие иллюзионисты поэтому работают только со взрослой аудиторией. 

— Я начинал с работы аниматором, выступал для ребят. Вот что точно понял:

современных детей удивить очень сложно, для этого нужны неординарные навыки.

Плюс, у них постоянно глаза разбегаются: то шарики заметят, то ещё какой реквизит. Удержать детское внимание непросто. А ещё для них всегда нужно быть эдакой «зажигалкой»: если со взрослыми можно побыть собой, спокойно в своём стиле пошутить, то для детей очень важен яркий юмор. 

Ещё зрители, не только юные, часто норовят «рассекретить» фокус: выкрикивают с места, как, на их взгляд, тот или иной фокус устроен. Но, по опыту Артёма, это почти всегда неверно:

— Когда я только начинал, случалось такое, что фокусы разгадывали. Я тогда ещё слишком серьёзно к этому относился. Теперь понимаю: даже если фокус разгадали, то всё равно никто из зрителей не знает, что будет дальше по программе. Удивить их в этом случае всё ещё можно!

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В Туле иллюзионисты выступают на свадьбах, корпоративах, днях рождения. Но для многих фокусы прочно ассоциируются с цирком. В этом нет ничего плохого, говорит Артём, просто нужно понимать, в чём разница между цирковой магией и «коммерческой»:

— У цирковых иллюзионистов гораздо больший арсенал фокусов. Там и реквизит другой, и сами фокусы более масштабные: левитация, распиливание человека. Я же работаю в меньших масштабах, но эффект иногда — даже внушительнее!

Кстати, однажды я мог поехать с цирком на гастроли: меня приглашали с цирковой группой в королевство Бахрейн. К сожалению, поездка сорвалась.

Ещё Артём — частый гость популярных тульских телеканалов. Сначала он удивляет телезрителей с экрана, а потом они просят удивить их уже на улицах города:

— Пару раз, бывало, ко мне подходили на улице и говорили: «Это вы на Дне города «страшные» фокусы показывали! Видели вас недавно по телевизору». И просят какой-нибудь фокус прямо на месте показать. Я менталист, поэтому сходу могу  удивить человека: на такой случай у меня заготовлен арсенал фокусов с чтением мыслей, исчезновениями предметов. Но всё же для полного эффекта нужно хорошенько подготовиться к фокусу.

Артём живёт один. Его любимые питомцы и помощники - шиншилла Сметанка и золотые рыбки, одна из них, Лучик, кстати, даже выступает с Артёмом.

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Фото Мирры Сухоруковой.

Артём любит читать, кататься на велосипеде и встречаться с друзьями, но больше всего — творить магию. А вы в неё верите?

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вчера, в 14:00 +2
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