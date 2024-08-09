Иллюзионист Артём Кулагин: «Магия реальна! Но не в моих руках, а в ваших глазах»

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня Myslo познакомит вас с профессией иллюзиониста. Никакого мошенничества — только ловкость рук и ментальные практики. А ещё — очаровательная шиншилла!

«Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь». В романе «Мастер и Маргарита» слова эти — об исчезновении жильцов «нехорошей квартирки». В Туле — тоже колдовство: иллюзионисты заставляют исчезнуть монетки, карты и даже непослушных детей! А наш сегодняшний герой — ещё и загипнотизирует, и мысли прочитает.

Артём Кулагин — иллюзионист-менталист. Это значит, что он работает с человеческой психологией: занимается гипнозом, чтением мыслей. Частично он специализируется на опасных фокусах: в его арсенале есть, например, трюк с острыми железными шипами и динамитом. А ещё — классические фокусы с кубиком Рубика, появлением животного (с Артёмом выступает белоснежная шиншилла Сметанка) и картами.



Фото Мирры Сухоруковой.

Чтобы стать хорошим фокусником, недостаточно просто ловко владеть руками:

— Настоящий иллюзионист — это в первую очередь прекрасный оратор, тонкий психолог, комик. Это артистичный человек. Он умеет выделить и определить разные типы людей: я, например, таких знаю 27! Разделяю по возрасту, семейному положению, психотипу и так далее.

Артём начинал с небольших благотворительных выступлений. Вся программа тогда укладывалась в 15-20 минут (в среднем профессиональный фокусник выступает 25-30 минут), а фокусы были не самыми сложными: «невидимая колода», фокус с конфетами — специально для юных любителей магии, «магическая раскраска».

В школе Артём копил на новые фокусы, откладывая деньги со школьных обедов. Позже он узнал, что в столице есть большой специализированный магазин, и стал активно покупать реквизит там.

Теперь Артём — член Всероссийской ассоциации иллюзионистов, финалист Всероссийского конкурса талантов: из более чем миллиона талантливых человек со всей необъятной страны в финал вышли 1000. Он участвует в Международном форуме иллюзионистов — это ежегодное мероприятие, где свои таланты показывают иллюзионисты со всего света.



Фото Мирры Сухоруковой.

За всё время, что Артём занимается фокусами (а это без малого шесть лет!), он уже понял, как изящно выходить из неловких ситуаций.

— В том году выступал в Щёкино на «Газоне». Для фокуса мне нужно было пригласить ребёнка из зрительного зала. Я выбрал одного мальчишку, а за ним тут же второй увязался: тоже поучаствовать захотел. А ребёнку-то как объяснишь, что в таком случае вообще никакого фокуса не получится?

И я стал думать, что мне делать, и вспомнил давний «лайфхак»: с одним из организаторов переглянулся, снял свой пиджак. Говорю: «Для начала — фокус с исчезновением». Закрыл пиджаком маленького энтузиаста, движения руками стал делать, а в это время организатор буквально стащил его со сцены и спрятал под ней. Мы даже не сговаривались! Все довольны, дети рады, что в фокусе поучаствовали, и у меня ничего не сорвалось.

А вообще удивить ребёнка гораздо сложнее, чем взрослого: многие иллюзионисты поэтому работают только со взрослой аудиторией.

— Я начинал с работы аниматором, выступал для ребят. Вот что точно понял:

современных детей удивить очень сложно, для этого нужны неординарные навыки.

Плюс, у них постоянно глаза разбегаются: то шарики заметят, то ещё какой реквизит. Удержать детское внимание непросто. А ещё для них всегда нужно быть эдакой «зажигалкой»: если со взрослыми можно побыть собой, спокойно в своём стиле пошутить, то для детей очень важен яркий юмор.

Ещё зрители, не только юные, часто норовят «рассекретить» фокус: выкрикивают с места, как, на их взгляд, тот или иной фокус устроен. Но, по опыту Артёма, это почти всегда неверно:

— Когда я только начинал, случалось такое, что фокусы разгадывали. Я тогда ещё слишком серьёзно к этому относился. Теперь понимаю: даже если фокус разгадали, то всё равно никто из зрителей не знает, что будет дальше по программе. Удивить их в этом случае всё ещё можно!

В Туле иллюзионисты выступают на свадьбах, корпоративах, днях рождения. Но для многих фокусы прочно ассоциируются с цирком. В этом нет ничего плохого, говорит Артём, просто нужно понимать, в чём разница между цирковой магией и «коммерческой»:

— У цирковых иллюзионистов гораздо больший арсенал фокусов. Там и реквизит другой, и сами фокусы более масштабные: левитация, распиливание человека. Я же работаю в меньших масштабах, но эффект иногда — даже внушительнее!

Кстати, однажды я мог поехать с цирком на гастроли: меня приглашали с цирковой группой в королевство Бахрейн. К сожалению, поездка сорвалась.

Ещё Артём — частый гость популярных тульских телеканалов. Сначала он удивляет телезрителей с экрана, а потом они просят удивить их уже на улицах города:

— Пару раз, бывало, ко мне подходили на улице и говорили: «Это вы на Дне города «страшные» фокусы показывали! Видели вас недавно по телевизору». И просят какой-нибудь фокус прямо на месте показать. Я менталист, поэтому сходу могу удивить человека: на такой случай у меня заготовлен арсенал фокусов с чтением мыслей, исчезновениями предметов. Но всё же для полного эффекта нужно хорошенько подготовиться к фокусу.

Артём живёт один. Его любимые питомцы и помощники - шиншилла Сметанка и золотые рыбки, одна из них, Лучик, кстати, даже выступает с Артёмом.



Фото Мирры Сухоруковой.

Артём любит читать, кататься на велосипеде и встречаться с друзьями, но больше всего — творить магию. А вы в неё верите?