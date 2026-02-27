Где поесть пиццу в Туле. Версия 4.0

После блинной недели мы решили попробовать еще что-то круглое и вкусное — пиццу! Это уже четвертый обзор этого блюда, предыдущие здесь, здесь и здесь.
В этот раз мы заказали пиццу с грибами и ветчиной в пяти заведениях:
- служба доставки «Неместные» на ул. Михеева, 31;
- семейное кафе Chipollini на пр. Ленина, 125;
- ресторан Fusion на ул. Каминского, 24-а;
- служба доставки Farfor на ул. Революции, 35-а;
- пиццерия «Ташир Пицца» на ул. Советской, 47.
«Неместные»
Вес: 510 г.
Диаметр: 30 см.
Цена: 728 руб.
Пицца «Ветчина-грибы» от «Неместных» похожа на фото, которое было в меню. Есть симпатичные круглые слайсы ветчины, немного сыра и…почему-то засушенные грибы, внешне похожие на лук-фри. Сложилось ощущение, что их накидали уже после того, как расплавился сыр и пицца была готова. Странно и невкусно.
Теперь про тесто. Его многовато, и на вкус оно как батон. Соус майонезный, по крайней мере, так ощущается. В целом эта пицца похожа на добротный бутерброд с колбасой.
Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.
Chipollini
Вес: 450 г.
Диаметр: 31 см.
Цена: 670 руб.
Тесто воздушное, приятное. На пицце томатный соус, и он отлично сыграл, вкус более яркий, чем у предыдущей пиццы.
Ветчина порезана большими кусками, и она отличная! Грибов много, кусочки крупные. Все это позволяет почувствовать вкус всех ингредиентов. Моцареллы не так много, но баланс соблюден.
Кстати, на картинку в меню блюдо похоже. Не хватает только веточки базилика, но это мы прощаем.
Пицца из кафе Chipollini нас очень порадовала. Поставим высший балл, закажем еще и вам посоветуем.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Fusion
Вес: 500 г.
Диаметр: 32 см.
Цена: 820 руб.
Пицца из Fusion сочная, начинка богатая. В ней всего много: мелко нарезанная ветчина, грибы, соус, сыр и даже томаты.
Нюанс: на фото в меню мы видели, конечно, совершенно другую пиццу. А нам все же хотелось бы представлять, что в итоге нам привезут. Почему повара не сохранили даже нарезку, — вопрос.
Тесто очень толстое, его настолько много, что оно забивает щедрую начинку. И еще нюанс: помидоров в пицце тоже немало, они заметно кислят. Если их не любите — выбирайте что-то другое.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
Farfor
Вес: 340 г.
Диаметр: 30 см.
Цена: 800 руб.
Иногда вкус у блюд бывает настолько ярким, что становится подозрительно: а не добавил ли щедрый повар немного усилителей вкуса? Пицца из службы доставки Farfor как раз такая.
Ветчина, как и все в этом блюде, буквально кричит о своем вкусе, и это лишь подчеркивает крупная нарезка. Грибов мало, а вот майонеза много. Тесто толстое. Эта пицца похожа на домашнюю. Но только дома мы, скорее всего, добавили бы другие, более натуральные ингредиенты и меньше майонеза.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
«Ташир Пицца»
Вес: 550 г.
Диаметр: 30 см.
Цена: 795 руб.
Фото пиццы в меню и фото заказа — ожидание и реальность. Но что ж, будем оценивать то, что нам привезли. Жирно. Богато. Майонезно.
Ветчина не чувствуется, грибы тоже, но общий вкус яркий, в основном — майонеза и кетчупа. Эту пиццу можно сравнить с шаурмой. Колорит очень похож, а вот Италией здесь не пахнет.
Есть можно, особенно если вы любите «понажористее», как говорит шеф Ивлев.
Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.
Самая дорогая пицца — Fusion (820 руб.).
Самая дешевая пицца — Chipollini (670 руб.)
Самая большая пицца — «Ташир» (550 г).
Самая маленькая — Farfor (340 г).
Самая вкусная, по мнению редакции, — Chipollini.