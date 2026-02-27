Где поесть пиццу в Туле. Версия 4.0

После блинной недели мы решили попробовать еще что-то круглое и вкусное — пиццу! Это уже четвертый обзор этого блюда, предыдущие здесь, здесь и здесь.

В этот раз мы заказали пиццу с грибами и ветчиной в пяти заведениях:

служба доставки «Неместные» на ул. Михеева, 31;

семейное кафе Chipollini на пр. Ленина, 125;

ресторан Fusion на ул. Каминского, 24-а;

служба доставки Farfor на ул. Революции, 35-а;

пиццерия «Ташир Пицца» на ул. Советской, 47.

«Неместные»

Вес: 510 г.

Диаметр: 30 см.

Цена: 728 руб.

Пицца «Ветчина-грибы» от «Неместных» похожа на фото, которое было в меню. Есть симпатичные круглые слайсы ветчины, немного сыра и…почему-то засушенные грибы, внешне похожие на лук-фри. Сложилось ощущение, что их накидали уже после того, как расплавился сыр и пицца была готова. Странно и невкусно.

Теперь про тесто. Его многовато, и на вкус оно как батон. Соус майонезный, по крайней мере, так ощущается. В целом эта пицца похожа на добротный бутерброд с колбасой.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Chipollini

Вес: 450 г.

Диаметр: 31 см.

Цена: 670 руб.

Тесто воздушное, приятное. На пицце томатный соус, и он отлично сыграл, вкус более яркий, чем у предыдущей пиццы.

Ветчина порезана большими кусками, и она отличная! Грибов много, кусочки крупные. Все это позволяет почувствовать вкус всех ингредиентов. Моцареллы не так много, но баланс соблюден.

Кстати, на картинку в меню блюдо похоже. Не хватает только веточки базилика, но это мы прощаем.

Пицца из кафе Chipollini нас очень порадовала. Поставим высший балл, закажем еще и вам посоветуем.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Fusion

Вес: 500 г.

Диаметр: 32 см.

Цена: 820 руб.

Пицца из Fusion сочная, начинка богатая. В ней всего много: мелко нарезанная ветчина, грибы, соус, сыр и даже томаты.

Нюанс: на фото в меню мы видели, конечно, совершенно другую пиццу. А нам все же хотелось бы представлять, что в итоге нам привезут. Почему повара не сохранили даже нарезку, — вопрос.

Тесто очень толстое, его настолько много, что оно забивает щедрую начинку. И еще нюанс: помидоров в пицце тоже немало, они заметно кислят. Если их не любите — выбирайте что-то другое.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Farfor

Вес: 340 г.

Диаметр: 30 см.

Цена: 800 руб.

Иногда вкус у блюд бывает настолько ярким, что становится подозрительно: а не добавил ли щедрый повар немного усилителей вкуса? Пицца из службы доставки Farfor как раз такая.

Ветчина, как и все в этом блюде, буквально кричит о своем вкусе, и это лишь подчеркивает крупная нарезка. Грибов мало, а вот майонеза много. Тесто толстое. Эта пицца похожа на домашнюю. Но только дома мы, скорее всего, добавили бы другие, более натуральные ингредиенты и меньше майонеза.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Ташир Пицца»

Вес: 550 г.

Диаметр: 30 см.

Цена: 795 руб.

Фото пиццы в меню и фото заказа — ожидание и реальность. Но что ж, будем оценивать то, что нам привезли. Жирно. Богато. Майонезно.

Ветчина не чувствуется, грибы тоже, но общий вкус яркий, в основном — майонеза и кетчупа. Эту пиццу можно сравнить с шаурмой. Колорит очень похож, а вот Италией здесь не пахнет.

Есть можно, особенно если вы любите «понажористее», как говорит шеф Ивлев.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Самая дорогая пицца — Fusion (820 руб.).

Самая дешевая пицца — Chipollini (670 руб.)

Самая большая пицца — «Ташир» (550 г).

Самая маленькая — Farfor (340 г).

Самая вкусная, по мнению редакции, — Chipollini.