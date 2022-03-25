Где поесть пиццу в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

На этот раз Myslo заказал пиццу в пяти популярных тульских заведениях:

«Додо Пицца»,

«МаМа Миа»,

«Томато»,

«Ташир пицца»,

«Пицца Куба».

Везде мы хотели заказать похожую пиццу, чтобы сравнить, насколько одна и та же позиция разливается в ресторанах. Мы остановились на «Гавайской», она с ананасами, так что мы быстро отыскали её в меню всех точек.

Пиццу мы заказали с доставкой, но учитывать ее время не будем, потому что рестораны находились на разном расстоянии от редакции. Так что в нашем сегодняшнем обзоры мы оцениваем внешний вид и его величество Вкус!

Этот представитель федеральной сети пиццерий в Туле очень популярен. И хотя мы не учитываем время доставки, и это не влияет на нашу оценку, отметим, что «Додо Пиццу» нам привезли одной из первых – горячей и ароматной.

За яркую и нестандартную упаковку «Додо Пицце» тоже плюс.

Итак, в составе «Гавайской» пиццы в «Додо» – ветчина, ананасы, моцарелла и томатный соус. Большая пицца на тонком тесте здесь 35 см диаметром и весит 750 гр. На сайте нам обещают, что выглядеть пицца будет так:

А на самом деле:

Очень достойно!

Вес: 750 гр.

Цена: 749 руб.

Пицца приехала горячая и показалась очень даже вкусной. Начинки достаточно, ветчина вкусная, соус пряный, ананасов тоже не пожалели.

Единственный минус – эту пиццу нужно есть горячей, потому что, остывая, она становится очень сухой.

Еще один недостаток – пицца оказалась подгоревшей. А учитывая, что тесто было тонкое, бортики местами превратились в уголек. Это видно на фото.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Гавайская» пицца из «МаМа Миа» оказалась самой необычной среди всех испытуемых. Вместо колбасы в ее составе была курица. Почему бы и нет?

Вот так пицца выглядит на картинке, и в ее составе должна быть моцарелла, куриная грудка и ананас.

Визуалы покритикуют доставку – коробка от пиццы почему то оказалась мятой, а сама пицца попала к нам холодной. Это неприятно.

От того, что нам показали на сайте, реальная пицца заметно отличается. Ананаса, кажется, пожалели.

Вес: 880 гр.

Цена: 639 руб. (Бесплатная доставка действует на заказы от 700 рублей, так что пришлось добавить в заказ еще и соусы).

Пропеклась пицца хорошо, тут уже не было никаких сгоревших бортиков, как у «Додо». Курица приготовлена вкусно, сыр тоже достойный, тесто тонкое и вкусное. Многим дегустаторам пицца показалась немного пресной, без «трав-приправ», как говорится.

На не очень яркий вкус повлияла рецептура и замена привычной ветчины в «Гавайской» пицце на куриную грудку. Несмотря на это, курица была приготовлена достойно.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Гавайская» в ресторане «Томато» удивила своим богатым составом. В нее обещали добавить ветчину, куриное филе в соусе BBQ, ананасы, черри, пармезан и моцареллу.

Вот так вкусно пицца выглядит на сайте (это не мы обрезали картинку, она там, правда, такая).

Пицца к нам попала, что называется с пылу с жару и уже через 15 минут после заказа. Но пиццерия находится в двух шагах от редакции, поэтому сильно прибавлять баллы за это не будем.

Вот что нам привезли. От картинки на сайте все сильно отличается, но выглядит не очень аккуратно, но неплохо. И приправы есть – всё, как мы любим.

Вес: 1250 гр.

Цена: 735 руб.

Первое: эта пицца самая сочная из всех. Второе – начинки на ней достаточно. Соус мы выбрали сливочный, он был очень в тему. Ананасов в меру, курица и ветчина тоже чувствуются. Удачным показалось и сочетание сыров – мягкая моцарелла и не растаявший до конца пармезан. Ну и специи отлично оттенили вкус. Тесто достойное и пропечено в меру.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Пожалуй, самая яркая из всех «Гавайских» пицц.

В составе: куриное филе, ананас, болгарский перец, помидоры, моцарелла, соус «Маджорио».

Главное, что отличает эту пиццу от других – болгарский перец в составе. Он дает необычный для «Гавайской» пиццы оттенок. Но это вкусно.

Вот так выглядит пицца в реальности. Начинка распределена неравномерно, и ее явно меньше, чем на фото с сайта.

Вес: не указан.

Цена: 825 руб. Сразу на сайте нам высветилось предложение ввести промокод и получить скидку. Это позволило нам купить пиццу за 783 рубля. Правда, курьер все перепутал, взял больше денег, потом возвращал. И если бы не эксперимент Myslo, разбираться с этой скидкой мы бы вряд ли стали. Мелочь, но неприятная.

Пицца внешне красивая и яркая. Соус вкусный, но пикантности нам не хватило. Ананасы большие и сладкие. Но, на наш взгляд, эти большие кусочки немного перебили остальной вкус пиццы.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Если честно, эту пиццу мы ждали больше всех. И дольше. Бренд стал узнаваем в Туле, отзывы были исключительно восторженные. Да и сами мы уже делали заказы в этой пиццерии.

В этой пиццерии названия у блюд не стандартные. По составу ближе всех к «Гавайской» оказалась пицца «Анархия».

В составе пиццы – ананасы, ветчина, копченая куриная грудка, маслины, соус «Неаполитано», моцарелла.

Это тот случай, когда пицца в реальности выглядит лучше, чем на сайте. Начинки много, теста тоже. И кстати, выбрать тонкое на сайте мы не смогли.

Вес: 1,5 кг.

Цена: 750 руб.

Скажем сразу, вкус нас разочаровал. Начинки много, есть маслины, копченая курочка, вкусный соус. Ананасов хотелось бы больше, но это не главный минус.

Все дегустаторы отметили неприятный вкус ветчины. Кажется, что ветчина дешевая и совсем не из мяса. Привкус не забивает даже большое количество другой начинки. Жаль.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Самая большая пицца — «Пицца Куба» (1,5 кг).

Самая маленькая пицца— «Додо Пицца» (750 г).

Самая дорогая пицца— «Ташир» (825 руб.).

Самая дешевая пицца — «МаМа Миа» (639 руб.).

Самая вкусная, по мнению редакции, — «Томато».