Болит спина – в чем причина?

Боль в спине или плечах постоянные спутники? Далеко не всегда причину боли нужно искать в том месте, где она ощущается.

Как найти истинный источник недомогания знает Алексей Григорьев, врач ЛФК и массажист, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт клиники «Физиоздоровье». Он специализируется на лечении заболеваний мышц и суставов, позвоночника и конечностей, состояний, связанных прежде всего с болевыми ощущениями.

Общий стаж работы доктора составляет 30 лет. Первую половину трудовой жизни он посвятил работе с детьми. 14 лет вел приемы в детских поликлиниках города и хорошо знает особенности развития нервной системы и опорно-двигательного аппарата малышей. Одним из его методов работы с маленькими пациентами стал комбинированный подход, сочетающий ЛФК, точечный и общий массаж с элементами мануальной терапии. Дополнительное обучение позволило расширить медицинские компетенции доктора.

В клинике «Физиоздоровье» Алексей Григорьев ведет прием взрослых пациентов. Работает комплексно с опорно-двигательным аппаратом: массаж для расслабления мышц, ЛФК, мануальные манипуляции для нормализации работы мышц, суставов, связок и иглотерапия в сочетании с другими методами лечения, например, ожирения и целлюлита, к примеру.

– Далеко не всегда, если болит спина, нужно обследовать только ее. Наше тело сложно устроено и ноющие ощущения, ограничение подвижности могут возникать не только в результате каких-либо патологических изменений, но и из-за неправильного положения отдельных частей тела. Так, многие заболевания суставов начинаются с малого. Например, нарушения положения стопы, являющейся фундаментом всего тела. Почему так? Потому что, неправильный угол постановки стопы поворачивает за собой голень, голень изворачивает коленный сустав, а тот влияет на тазобедренный. В результате случается перекос таза, а на нем стоит позвоночник, который тоже принимает неправильный изгиб. И в результате – возникает боль в поясничном отделе или шейном. Это один из примеров.

Подбор специальных ортезов и ортопедических стелек позволяет правильно стимулировать мышцы и связки стопы и в конечном итоге купировать боль. Ортезы и стельки показаны также беременным для перераспределения нагрузки на позвоночник и поддержки суставов.

Задача первой встречи с пациентом – определить потенциальную причину болевых ощущений. Проводится как и визуальный осмотр, так и собирается полный анамнез. Мы говорим с пациентом об особенностях его образа жизни, работы, в отдельных случаях – жизненных обстоятельствах.

При необходимости работа ведется вместе с физиотерапевтом или психиатром. Наше тело болевыми синдромами может сигнализировать о неврозах или неосознанных эмоциональных переживаниях пациента. Зажимы и локальные болевые точки – триггеры на физиологическом уровне могут говорить именно об этом. Это биологическая обратная связь, способ организма сигнализировать о той или иной проблеме. Очень часто высокая психологическая нагрузка, тяжелые жизненные обстоятельства проявляются мышечными зажимами. Снимая его, мы передаем информацию в центральную нервную систему, чтобы она поправила и свой эмоциональный фон. Именно поэтому наша задача во время сбора анамнеза выявить такую связь, если она имеет место быть.

В зависимости от состояния пациента и наличия показаний для уточнения причины болевых ощущений может быть назначена рентгенография, компьютерную томографию, МРТ или ультразвуковое исследование. Уже на основании всей этой информации вырабатываем тактику лечения.

Какой бы ни была проблема, первостепенная задача – купировать боль. Уже через 2-3 сеанса большинство моих пациентов чувствует существенное улучшение.

После этого определяем дальнейшую тактику работы. В некоторых случаях их может быть достаточно, в других – переходим на поддерживающие сеансы: укрепляем мышцы, перераспределяем нагрузку, работаем над создание новых, правильных паттернов движений, как бы перепрограммируя мышцы и опорно-двигательный аппарат. Это позволяет человеку в последующем правильно сидеть, стоять, ходить, лежать и так далее. Тут применяются различные методы терапии: комплекс лечеб

ной физкультуры, мануальная терапия, тейпирование, иглотерапия.

Надо не забывать, что далеко не всегда за болевыми ощущениями скрывается давняя проблема. Порой даже уборка снега может окончиться травмой мышц и связок. Особенно это актуально для нынешней зимы: сегодня расчистил парковочное место и вроде просто устал, а на завтра – не можешь руку поднять. Не стоит переживать, все это можно корректируется и лечится. Просто нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Не стоит забывать и про профилактику. Малоподвижный образ жизни, офисная работа могут стать причиной искривлений позвоночника, изменения осанки. Поэтому не стоит ждать, когда заболит. Лучший способ заботы о себе – профилактика: массажи и ЛФК поддержат в тонусе опорно-двигательный аппарат и зачастую не допустят серьезных нарушений.

