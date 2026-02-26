Больше чем работа: предприятие в Тульской области построило дома для своих сотрудников

«Богородицкий Альянс» привлекает на работу молодых специалистов, а чтобы они оставались надолго – благоустраивает деревню, помогает школе и обеспечивает жильем. Об этом уникальном опыте – в материале Myslo.

Село Бахметьево в Богородицком районе привлекает внимание: спортивные площадки, сквер, сетевой магазин, современные арт-объекты. Очевидно, что жизнь здесь кипит. И это объяснимо: большинство жителей работают на большом сельхозпредприятии «Богородицкий Альянс», а многие ради этого вообще приехали из других регионов.

Чтобы удержать сотрудников, руководство компании делает все возможное для комфорта их семей. Не только платит достойную зарплату, но и построило дома для некоторых из них. Расчет понятный и работающий: если в селе будут отлично себя чувствовать жена и дети, а семья обзаведется домашним хозяйством, уезжать из Бахметьево никто уже не захочет.

Мы поговорили с молодыми семьями из села и узнали, почему их не тянет в город.

Семья Голубковых приехала в Бахметьево в 2022 году. В «Богородицкий Альянс» устроились оба: глава семьи трактористом, жена – на переборку картошки. За эти годы семья увеличилась и теперь уверена: в селе они навсегда.

Сергей, Татьяна, Максим и Ангелина Голубковы:

– Мы в 2022 году приехали из Украины. Искали любую работу, а тут и зарплату пообещали приличную, и сказали, что дадут жилье. Сначала было временное, а потом получили новый дом. Теперь понимаем: мы здесь уже навсегда. Обжились: приехали с двумя собаками, здесь завели еще и котов, планируем заняться хозяйством, завести кур или уток. А недавно в нашей семье произошло пополнение.

До переезда мы жили в деревне. К загородной жизни у нас лежит душа. И нам тут хорошо, и детям. Самое главное – здесь свежий воздух. В городе машины, транспорт, шум – это всё не то, что нужно ребенку. Здесь безопаснее, нет оживленного движения. Спокойно можно отправить сына в магазин и не переживать, как он перейдет дорогу.

Во дворе дома сажаем большую клумбу с цветами, у нас есть огород и теплица. Такие блага в городе недоступны.

А еще большой плюс в том, что здесь все друг друга знают. Никаких плохих компаний, никто никого не обидит и не поведет себя нечестно.

Мы все здесь как большая семья, в которой при необходимости все придут друг другу на помощь.

Неудобств от загородной жизни нет. Наш сын Максим ходит в местную школу. Она хорошая, и ребята все замечательные. Вообще хотим сказать: нас так хорошо здесь приняли! Мы немного переживали, как к нам будут относиться, чужаков же обычно не любят, но в Бахметьево чудесные люди.

Руководство предприятия тоже много раз помогало в трудной ситуации: и финансово, и делом. Мы очень это ценим и стараемся отвечать всем взаимностью.

Антон, Софья и Евгений Новак – пример успешной семьи. Он – агроном, она – молодая мама в дек­рете. В Бахметьево они приехали из Белгородской обла­сти три года назад. Когда стало неспокойно, ребята начали подыскивать место для переезда. Вспомнили, что у Софьи есть родственники в Тульской области, получили предложение от «Богородицкого Альянса» и решили попробовать. Сейчас семья сменила уже второй дом, который предоставило предприятие. Антон и Софья обу­страивают новое жилье и ожидают второго ребенка.

– Почти всю сознательную жизнь я посвятил агрономии, – рассказывает Антон. – Четыре года бакалавриата, два – магистратуры, работа. Мне нравится профессия, поэтому работу на новом месте искал в этой сфере. Когда приехали в Тулу, пошел в минсельхоз, там посоветовали «Богородицкий Альянс». Приехали, поговорили с руководством и остались: я агрономом, жена – кладовщиком.

Зарплаты высокие, поддер­жка колоссальная. Порой предложения такие, о которых мы даже мечтать не могли. Когда приехали, нам дали небольшой дом. Мы там стали все облагораживать, заказали хорошую мебель, дорогую кухню, шкафы, детскую. И тут нам предложили сменить дом на этот – большой, с просторным участком. Мы, конечно, согласились. Вот только оказалось, что мебель сюда уже не подходит, нужно все покупать заново. Поделились с руководством, а они выкупили у нас всю старую мебель! Сказали: «Пусть остается в доме, кто-то же будет в нем жить». Это что-то на грани фантастики!

Теперь обустраиваем новый дом. Скоро на участке разместим мангальную зону, детский уголок, сад-огород. В городе такого нет. Если честно, в селе нам очень комфортно, мы уже нагулялись, нам хочется уюта.

От суеты в городе начинается паника, а здесь – леса, поля, свежий воздух, огород. И цивилизация здесь есть.

Мы очень рады, что есть сетевой магазин; это не сельпо, современные продукты, хороший выбор. Для нас это важно.

А главное, здесь есть уверенность в завтрашнем дне. Стабильная зарплата, дом под боком, все рядом, и все свои. Для молодой семьи это то что нужно.

Все больше предприятий Тульской области поддерживают семьи с детьми. В 2024 году, в Год семьи, в регионе был внедрен корпоративный демографический стандарт, объединивший лучшие компании, работающие в регионе. В октябре 2025 года демографический стандарт был дополнен: в него вошли выплаты беременным при постановке на учет на раннем сроке, пособия на покупку витаминов и лекарств, компенсация расходов на платные медицинские услуги, а также введен дополнительный выходной день для будущих мам; материальная, юридическая и психологическая помощь семьям в трудной жизненной ситуации.

Сегодня к стандарту присоединилось более 2400 предприятий региона. Для предприятий нововведение – не обязательная мера, а предложение, которое можно поддер­жать. Каждый работодатель может выбрать любые меры поддержки, исходя из своих возможностей.

Комфортные условия работы – это гарантия трудоспособно­сти специалиста, поэтому большинство предприятий организовало удобный режим труда для сотрудников с детьми: предоставляют отпуск в удобное время, гибкий график и дистанционные формы занятости, сокращают рабочую неделю для мам, досрочно вышедших из декрета.

Демографический стандарт признали действенной мерой поддержки.

Главный показатель – рост рождаемости детей в семьях сотрудников и трудоустрой­ство родственников на предприятие. Руководители заводов и компаний понимают, что комфортные условия для совмещения трудовых и семейных обязанностей очень важны и для комфортного климата в коллективе, и для повышения производительности труда. Внедрение регионального демографического стандарта поддержал губернатор Дмитрий Миляев.