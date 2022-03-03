Гений чистой красоты

В самом центре Тулы, в Пушкинском проезде, строится новый Клубный Дом, призванный удовлетворить запросы самой взыскательной аудитории.

Он бесспорно хорош собой, прекрасно расположен, умно распланирован и обещает подарить своим жителям немало приятных сюрпризов. Говорим об этом с Андреем Нефедовым, генеральным директором компании-застройщика.

Андрей Нефедов, генеральный директор компании-застройщика.

Клубный дом «Пушкин» строится для тех, кто ценит комфорт, стиль и современный подход к жизни. Прежде всего стоит отметить локацию: это центр Тулы и максимально удобная инфраструктура. В пешей доступности: образование, медицина, транспорт, крупнейшие торговые центры, фитнес, рестораны. Человек, привыкший к высокому качеству жизни, вряд ли будет готов к компромиссам в том, что касается ежедневных перемещений. В случае с «Пушкиным» они не нужны — под рукой есть всё, что нужно для жизни, работы и отдыха.

Дом расположен на естественной возвышенности, так что уже с третьего этажа все квартиры являются видовыми: из окон виден Кремль, соборы и весь центр Тулы.

— Клубный дом — это, как правило, небольшое количество квартир. Сколько их предусмотрено в ЖК «Пушкин»?

- Новый элитный дом включает всего 41 квартиру, площадью от 60 до 160 квадратных метров. В квартирах — индивидуальное отопление, свободная планировка, панорамные окна, высота потолков — 3,1 м.

Небольшое количество квартир — значит, небольшое число соседей, когда ты знаешь всех в лицо и по имени. Не раскрывая подробностей, скажу, что у нас будет жить очень приятная публика.

— Элитное жилье подразумевает и высокий уровень материалов. Из чего строится ваш объект?

- В строительстве использованы только высококачественные материалы — лидеры рынка в своем сегменте. Генеральным подрядчиком является строительная компания «Альтера», входящая в состав топовой строительной компании «ПремиумСтрой», г. Калуга, — это еще одна гарантия качества. Застройщик специализируется именно на таких особенных объектах, которые доводит до идеала. Мы предпочитаем строить точечно, максимально продуманно, с высоким качеством, функциональностью и чувством вкуса. Покупателя его новая квартира будет радовать во всех аспектах.

— В том числе и в том, что касается планировки?

- Безусловно. Планировочные решения в ЖК «Пушкин» вдохновлены лучшими российскими проектами в сегменте премиум-класса. В доме предусмотрено 11 вариантов планировок, в том числе квартиры с мастер-спальнями, оборудованными отдельной ванной и гардеробной. Есть также квартиры с собственными большими террасами с красивыми видами на город.

— Красоту хочется наблюдать не только в квартире или из окна, но и за входной дверью.

- Для наслаждения прекрасным в доме будет выполнена дизайнерская отделка общественных зон. А для удобства предусмотрены зона рецепции, консьерж-сервиса и отдельные зоны для колясок, тюбингов, велосипедов, лыж, сноубордов. Мы все детально продумывали, чтобы жить в нашем доме было комфортно.

— Центр города — это всегда тесные дворы и проблемы с парковкой. Как Вы планируете решать их в клубном доме?

- У нас предусмотрен двухуровневый теплый паркинг с доступом к лифту. С первого уровня парковки можно сразу подняться на свой этаж в бесшумном лифте. Паркинг оборудован зарядными станциями для электромобилей, так что можно не отказывать себе в «Тесле». В паркинге же находятся отдельные зоны для хранения шин — еще одно составляющее комфорта.

— И все же, что с дворовой территорией? Застройка в центре плотная, не разгуляешься...

- Двор у нас достаточно компактный, но в нем все есть — детская игровая площадка, беседка для отдыха и даже зона барбекю. Что еще важно, территория будет закрыта, это мы считаем неотъемлемым атрибутом элитного ЖК. Двор будет оснащен системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, чтобы жители были уверены в безопасности своей семьи и собственности.

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