В Туле мама особенного ребенка создала инклюзивный театр

В 52 года тулячка Жанна Веденкина снова села за парту – в колледже культуры и искусства решила учиться на режиссера-постановщика.

А все потому, что делом ее жизни стала детская инклюзивная театральная студия «Радуга» – место силы для многих особенных детей Тулы.



К театру Жанна Веденкина до этого момента никакого отношения не имела. Работала в Москве в компании, которая занималась теплоизоляцией на гидроэлектростанциях, и отлично зарабатывала. Все изменилось после рождения в семье младшей дочери Софьи.

– Соня у нас поздний ребенок, – рассказывает Жанна. – Считаю, что ведение беременности было неправильным, роды оказались тяжелыми... Дочка родилась на два месяца раньше срока, она умирала несколько дней в роддоме, но малышку спасли. Правда, родовые диагнозы были сложными. Из-за кровоизлияния в мозг на всю жизнь получились ограничения здоровья: ДЦП, гидроцефалия, затем выяснилось, что это повлияло на ее психическое здоровье – у Сони аутизм, позже прибавилась эпилепсия.

После рождения Сони каждая минута, каждая секунда Жанны были посвящены жизни ребенка. Женщина получила новую профессию оператора-кассира, работала в ночные смены, а днем работал муж. Но когда Соне было четыре года, ее папа умер, и Жанна осталась совсем одна. Ни о какой работе больше не шло речи...

– А потом в мою жизнь неожиданно пришел театр. Это такая отдушина! Намного больше, чем просто хобби. Все началось с того, что в 2015 году встретились три мамы детей-инвалидов, которые решили сделать жизнь своих и не только детей ярче и интереснее. Начались поездки в Москву на спектакли и концерты, организация праздников, больших новогодних мероприятий. Так семьи с особенными детьми объединились в общественную организацию «Мы вместе». А в 2016 году наш руководитель Татьяна Вербицкая предложила: «А не создать ли нам театр для наших детей?». И эта мысль стала зреть в наших головах. Изначально театр замышлялся как еще одно средство развития детей, некая арт-терапия. Никто и не предполагал, во что это выльется.

Жанна Веденкина начинала с помощи в организации репетиций, а потом стала режиссером-постановщиком и художественным руководителем детской инклюзивной театральной студии «Радуга».

– Театр буквально захватил меня. В нем занимаются как обычные дети, так и дети с абсолютно разными диагнозами, в разных состояниях, в большинстве случаев – дети с ментальными нарушениями: аутизм, синдром Дауна, задержка психоречевого развития. Сначала было сложно даже просто усадить их так, как мне надо. И когда это получилось, то стало большой победой. В какое время они должны встать, сесть, сделать какое-то движение – всего мы добивались по крупицам. И дети потихонечку втянулись. Все понемногу обросло занятиями, дисциплиной, порядком. Для меня это стало большим достижением.

Теперь уже никто из детей не может просто встать и уйти, заплакать, не реагировать на меня. Сейчас мы занимаемся творчеством!

Ставим этюды, пантомиму, развиваем речь, пластику. А еще в нашей копилке большой спектакль про Незнайку, конечно, адаптированный для наших детей. Главные роли в нем – Незнайки, Знайки и Синеглазки – играют обычные, как мы называем, нормотипичные дети.

Когда всё стало получаться, детская инклюзивная театральная студия «Радуга» показала премьеру спектакля про Незнайку в ДК поселка Торхово. Позитивные отзывы их очень вдохновили!

– Мы настолько поверили в себя, что подали заявку на областной конкурс детского театрального творчества, который по счастливой случайности тоже называется «Радуга». И весной 2021 года мы узнали, что заняли на нем первое место! Для нас это была настолько значимая победа! Мы не относились к нашим занятиям как к театральному искусству, это в первую очередь было направлено на реабилитацию детей, на их интеграцию в общество. А когда есть такой результат – это бросить уже нельзя! Сбывается моя мечта, что наша театральная студия будет иметь и художественный вес.

Сейчас в студии занимаются 23 человека от 6 до 24 лет. Театр меняет жизни многих вокруг, в том числе и обычных детей, которые занимаются там вместе с особенными.

– Мой секрет успеха прост: это креативные идеи, желание помочь в первую очередь своему ребенку, а вместе с ним и всем остальным детям, поддержка ближайшего окружения, друзей, соратников по общественной работе. Знаете, в любом деле первые шаги – тяжелые. Начинать непросто.

Но когда соприкасаешься с необыкновенными детьми и начинает получаться, тут уже загорается такое желание делать дальше, что это пламя потушить уже невозможно.

В этом году Жанна Веденкина снова села за парту – она поступила на первый курс Тульского областного колледжа культуры и искусства на факультет «Социально-культурная деятельность».

– Основная тема занятий – режиссура мероприятий, в том числе и театральных постановок. Сподвигли меня на это активные мамы особенных детей. Готова впитывать информацию, очень хочу учиться. Провести за партой мне предстоит четыре года. Хватит ли сил, времени и упорства закончить? Убеждена, что да!

Работать с особенными детьми тяжело, но одновременно это приносит невыразимое удовольствие. Как художественный руководитель театральной студии, я мечтаю, что когда-нибудь мы с ребятами поедем на международный конкурс. А пока мы уже готовы приступить к репетициям нового спектакля. Это будет прекрасная история про Алису в стране Чудес. Пожелайте нам удачи!