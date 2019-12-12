Туляков приглашают стать новогодними волшебниками для детей-инвалидов

Фото автора и из группы «ВКонтакте» «Необыкновенный Новый год».

Хотите подарить детям-инвалидам радость, позитивные эмоции и отличные воспоминания о самом главном празднике в году? Присоединяйтесь к акции объединения #МыВместе.

Организаторы этой замечательной акции предлагают жителям Тульской области хотя бы на один день стать волшебником и совершить настоящее чудо. Для этого нужно лишь желание и небольшой подарок, который вы приготовите для выбранного ребенка.



Проект «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!» общественного объединения тульских родителей «Мы вместе» объединил сотни семей, воспитывающих особых детей.

Мама особого ребенка, координатор проекта:

Татьяна

Вербицкая – В первый год в проекте приняли участие 133 ребенка и 95 волшебников. В 2018 году участников проекта стало еще больше. Есть «передовики волшебного производства», которые берут под свое крыло сразу несколько детей. Был даже волшебник, который поздравил 12 ребят. В проекте в качестве волшебников участвуют и сами мамы особенных детей. В этом году у нас будет четыре итоговых мероприятия, и первое – ёлка в Узловой в ДК «Современник»...

Жанна Веденкина, мама особого ребенка:

Жанна Веденкина – Призываем родителей особых детей из Узловой активнее участвовать в проекте! Волшебники там есть и они ждут малышей и подростков, которых с удовольствием поздравят на ёлке.

– Вторая ёлка пройдет на базе комплексного центра на ул. Калинина для дошкольников, – продолжает Татьяна Вербицкая. – Третья для подростков – в атриуме, а для юношей и девушек 15-18 лет будет дискотека с конкурсами и призами в Тульском областном центре молодежи. Для каждой возрастной группы – своя программа.

Сейчас в проекте уже более ста ребят, и их будет намного больше. Стать участником проекта может любой ребенок-инвалид, прописанный на территории Тульской области. Возраст от нуля до 18 лет.

– Есть четыре формата поздравления детей, – говорит Жанна Веденкина. – Волшебник может поздравить ребенка на ёлке, приехать с подарком к нему домой, при личной встрече (на городской ёлке, катке, в театре, цирке и т.д.) или отправить подарок по почте.

– Мы не рекомендуем дарить подарки дороже 3000 рублей. Главное, чтобы ребенок получил именно то, о чем он мечтает, – говорит Татьяна Вербицкая. – И вообще идея проекта не столько в подарках, сколько в общении.

Некоторые родители детей-инвалидов до сих пор не готовы говорить о своих детях, показывать их, а проект подразумевает публичность. Я с такой позицией не согласна. Если мы будем таких детей прятать, то люди не будут знать, что они есть, что они рядом. Закрываться нельзя! «Необыкновенный Новый год» – про будущее. Общество должно быть готово к принятию таких детей. Пора перестать тыкать в них пальцем, делать вид, что детей-инвалидов нет. Пора принимать их безусловно в таком виде, в каком есть. Надеемся, что проект станет полноценным проводником отношений между людьми.

По словам Татьяны Вербицкой, в проекте есть дети, которые еще не нашли своих волшебников:

– Туляки, присоединяйтесь! Ждем волшебников на меро­приятиях с семьей, детьми, чтобы прослезиться, вдохновиться и сказать – я хочу сделать этот мир лучше! Если сделаешь счастливее одного ребенка, то и сам станешь счастливее от осознания того, что сделал добро и стал настоящим волшебником.

Координатор проекта Татьяна Вербицкая,

тел. 8 (920) 276-44-78.

Эл. почта: t.verbitsckaya@yandex.ru.

В группе соцсети «ВКонтакте» «Необыкновенный Новый год» размещены фотографии детей, которые будут рады обрести новых друзей, принять участие в новогоднем празднике и получить подарок от своего волшебника, который доставит ему счастье. Посмотреть фото всех ребят можно в альбоме группы, а описание их увлечений – на стене.

Денис, 8 лет, Тула. Синдром Прадера Вилли. Дружелюбный мальчик, любит театр и цирк, учиться, читать книги, играть, занимается плаванием.



Катюша, 10 лет, Алексин. Диагноз ДЦП, передвигается с поддержкой. Любит смотреть мультфильмы про пони, рисовать, лепить, собирать конструктор.



Саша, 10 лет, Тула. Ласковый, добрый мальчик. Любит настольные игры, мастерить поделки, раскрашивать, смотреть мультики, собирать лего, пазлы.



Сандро, 9 лет, Тула. ДЦП. Жизнерадостный и позитивный, обожает кошек и собак. Учится вокалу, увлекается компьютерными играми.



Лена, 10 лет, Тула. Спастический ДЦП. Общительная девочка, любит гулять в парке, кататься на самокате, петь, слушать музыку, ходить в цирк, музеи и кино.



Саша, 12 лет, Тула. Любознательный, общительный. Любит скорость, железную дорогу, метро и трамваи, посещать цирк и театр, слушать музыку и петь.



Ангелина, 15 лет, Тула. Добрая, позитивная, скромная девочка. Любит рисовать и слушать музыку. Ждёт Новый год и верит в чудо и волшебство!



Ярослав, 13 лет. Расстройство аутического спектра. Добрый, отзывчивый мальчик, любит музыку и футбол, болеет за наш «Арсенал». Увлекается LEGO Technic.



Арсений, 11 лет, Тула. Ментальное нарушение. Добрый, отзывчивый. Увлекается лего, плаванием, любит кататься на самокате, кино, развлекательные мероприятия.



Владислав, 12 лет, Тула. Добрый, веселый, открытый мальчик. Интересуется компьютерными играми. Любит слушать музыку и собирать конструктор.