Когда служба в полиции – это образ жизни: пять историй тульских стражей порядка
10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Профессия полицейского – безусловно ответственная и временами неблагодарная. И только сами полицейские знают, чего на самом деле стоит порядок на улицах.
Андрей Волков,
подполковник полиции, заместитель начальника ОУР ОП «Советский»
УМВД России по Тульской области.
- Я в полиции уже почти 20 лет и все эти годы каждый день прихожу на работу с удовольствием. Хотя слово «работа» в данном случае, наверное, не совсем точное. Служба — это часть моей жизни. Я работаю в уголовном розыске и помимо того, что основная моя задача — это блюсти закон и стремиться к тому, чтобы каждый преступник понес наказание, сам процесс расследования я бы назвал даже в каком-то смысле творческим. Дело в том, что нет ни одного одинакового преступления, а значит, каждый раз, чтобы раскрыть его, надо находить какие-то новые нестандартные подходы, мыслить как преступник. Раскрывать преступления — это как решать сложные задачи, отгадывать загадки, для которых универсальных правил нет. И естественно, самое большое удовольствие в нашей работе — это когда ты смог верно сложить пазл и установил преступника.
Моя супруга тоже служит в полиции. Сейчас она работает в миграционном центре, а когда познакомились, она была сотрудником медвытрезвителя. Не самое романтическое место, конечно, но судьбе же не прикажешь. Вот уже много лет мы вместе и во всем поддерживаем друг друга.
Коллегам сегодня хочу пожелать здоровья, терпения и удачи.
Елена Кравченко, замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОП «Советский» УМВД России по Туле. Стаж 15 лет.
- Я не только руковожу отделом, но и сама принимаю активное участие в работе с детьми и их родителями. Мое первое образование — педагогическое. Я начинала работать в детском саду с совсем маленькими детками, а чуть позже родственники, уже работавшие в милиции (тогда еще было такое название), предложили попробовать себя в этой сфере. Я попробовала — и не смогла уйти.
Это работа живая, интересная, трудная, ответственная. Это жизни людей, их судьбы, живые эмоции — как позитивные, так и негативные.
Главная радость — когда видишь результат. Когда подросток, который встал на неправильный путь, все понял и готов исправиться. Когда он понимает свои ошибки и больше их не повторяет. И особенная радость, когда на путь исправления становятся родители. К сожалению, есть те, кто не всегда должным образом исполняет родительские обязанности и ведет ненадлежащий образ жизни. Мы их переориентируем, обращаем их внимание на детей. И когда в семье начинают царить мир и порядок — вот это радость!
Несмотря на стаж работы, невозможно привыкнуть к семьям, где родители алкоголики и наркоманы. В голове не укладывается мысль, как мать может не интересоваться своими детьми по несколько суток? Посещая социально-реабилитационные центры, я вижу, что некоторые мамы месяцами не интересуются своими детьми. Если в нормальной семье мама в течение дня пять раз может позвонить своему ребенку: как он дошел до дома, как он поел, как дела в школе, — здесь мамам все равно. Равнодушие со стороны родителей к своим детям до сих пор поражает.
В Туле правонарушения чаще совершают подростки, достигшие 16 лет. Они уже подлежат административной ответственности и несут ее наравне со взрослыми. В основном среди нарушений — курение и распитие спиртных напитков. Но в последнее время таких ребят стало меньше, и все благодаря законодательству.
Если когда-то подросток мог подойти к любой палатке на улице, просунуть руку в окошко и купить пиво, то сейчас у него такой возможности нет.
Во-первых, изменились формы продажи алкоголя, во-вторых, регулярные проверки дают свои плоды — магазины нацелены на то, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним, за это большие штрафы.
Дети до 16 лет пробуют курить электронные сигареты в школах — это новое веяние. У них все можно подвести под мелкое хулиганство, когда они, не рассчитав свои силы, могут толкнуть друг друга, ударить. В основном все происходит в игре, без особого умысла, но тем не менее случается. Бывают правонарушения имущественного характера, когда есть искушение присвоить чужой телефон или какую-то мелочь, не подпадающую под статью уголовного кодекса.
Бывают и мелкие хищения из магазинов — даже дети 8−10 лет попадаются на таком. Причем мотив у них далеко не голодное детство — у них нет необходимости добывать себе продукты питания. Но тем не менее такой интерес у детей есть. Приходится объяснять, что продукты в магазине — это не общее, а чужое.
Самый верный способ — поймать ребенка, чтобы он уже не смог рассказать сверстникам, что вот я какой — украл и у меня получилось.
Когда они осознают, что не получится остаться безнаказанными, как правило, приходит искреннее раскаяние. Повторы бывают крайне редко. Это позволяет родителям снять розовые очки и обратить внимание на своих детей.
В нашей профессии непросто. Надо любить свою работу, несмотря на все сложности. Иметь к ней интерес — формальное отношение неприемлемо. Это не просто бумага и административный протокол — это жизни и судьбы людей. И обойтись протоколом не получится. Каждая история очень индивидуальна, и под общий шаблон ее подвести нельзя. И еще это большая ответственность: судьба ребенка, семьи — в твоих руках.
Я люблю наш профессиональный праздник. Но все равно, в первую очередь, это рабочий день, который уже насыщен планами. Придет мама, с которой нужно поговорить о том, что она злоупотребляет спиртными напитками… Папа будет помещаться в психиатрическую больницу, а у него на иждивении ребенок-инвалид, которого надо пристроить… Это плановые моменты, а есть еще моменты, которые могут развиваться независимо от нашего праздника. Если день будет спокойный, значит вечер можно будет провести в кругу семьи.
Для нас этот праздник семейный — муж Сергей тоже сотрудник правоохранительных органов.
Может, и дочка Саша продолжит династию. Ей 6 лет, и с профессией она, конечно же, еще не определилась. Но пока она хочет быть полицейским.
Коллегам желаю спокойствия на службе и в тылу, поменьше неприятных неожиданностей и терпения.
Николай Хряпин,
подполковник полиции, командир отдельного батальона ППСП
УМВД России по г. Туле.
- В полицию я пришел после службы в армии в 2003 году. Тогда много кто из знакомых пошли на службу в органы, поэтому идея, можно сказать, витала в воздухе. По прошествии почти 20 лет могу сказать, что выбор я тогда сделал правильный. Сейчас для меня служба в полиции — это образ жизни. Считаю, что служба в полиции — это мое призвание.
Уверен, что самое главное в нашей работе — это баланс человеческого отношения и строгого следования букве закона. Если гражданин дебоширит, например, или совершил кражу, то никакого снисхождения он не заслуживает. Перед законом все равны и должны его соблюдать, а в случае нарушения – отвечать. В то же время, если это какие-то мелкие проступки, то иногда стоит и просто ограничиться предупреждением. Наша задача — не в наказании, а в первую очередь в том, чтобы соблюдался закон и на улицах нашего города был порядок, а жители чувствовали себя в безопасности.
Семья моя — это мой надежный тыл, который всегда поддержит. Это на самом деле дает силы работать. Моей дочери сейчас 10 лет, и она очень гордится, что ее папа полицейский. В школе одноклассникам говорит, что если кто будет материться, то папа накажет. Супруга моя тоже служит в полиции, поэтому у нас по поводу работы полное взаимопонимание.
Коллегам в праздник пожелаю самого главного сегодня — здоровья! И терпения.
Евгения Чечетова,
майор внутренней службы, начальник отделения кадров отдела по работе с личным составом (ОРЛС) УМВД России по городу Туле.
Сергей Катков,
подполковник полиции, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Туле:
- Работать в органах внутренних дел — моя мечта с детства. Хотелось трудиться именно в Госавтоинспекции. Дорога, машины — это мне было близко.
Пришел в правоохранительные органы в 2003 году инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Поначалу моя задача была проводить беседы в школах с детьми, рассказывать им про соблюдение ПДД.
С годами должности менялись, я работал и на дороге. Все водители разные, есть и агрессивные. Случаи бывали всякие, в том числе и погони. К счастью, они заканчивались хорошо, без применения оружия.
Всегда приятно, когда автомобилисты говорят «спасибо» за твою работу. Не за то, что ты выявил нарушение, а за добросовестность и честность.
Тяжело, когда выезжаешь на место ДТП, где погибли люди или дети получили травмы. Это, наверно, самое ужасное в моей работе.
Семья меня поддерживает, понимает важность профессии. Свободного времени у меня не так много, даже в отпуске не могу побыть спокойно. Мой ребенок всегда доволен, когда папа дома.
Считаю, что у сотрудника ГИБДД должны быть стойкость, выдержка, грамотность, а также хорошая физическая подготовка.
С работой мне повезло — однозначно. Прихожу всегда с хорошим настроением, ведь от настроения руководителя всегда зависит атмосфера в коллективе.
Думаю, грубых нарушений ПДД в городе стало меньше. В этом помогают и дорожные камеры. Считаю, что большая заслуга коллектива Госавтоинспекции Тулы, что на дорогах в городе стало меньше мест концентрации ДТП.
Пожелание читателям у меня одно — соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге! Особенно эти слова хочу донести родителям. Мы являемся примером для своих детей.