Когда служба в полиции – это образ жизни: пять историй тульских стражей порядка

Текст Ларисы Тимофеевой, Кристины Вернигориной, Юлии Александровой и Сергея Старикова.

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Профессия полицейского – безусловно ответственная и временами неблагодарная. И только сами полицейские знают, чего на самом деле стоит порядок на улицах.

Андрей Волков,

подполковник полиции, заместитель начальника ОУР ОП «Советский»

УМВД России по Тульской области.

- Я в полиции уже почти 20 лет и все эти годы каждый день прихожу на работу с удовольствием. Хотя слово «работа» в данном случае, наверное, не совсем точное. Служба — это часть моей жизни. Я работаю в уголовном розыске и помимо того, что основная моя задача — это блюсти закон и стремиться к тому, чтобы каждый преступник понес наказание, сам процесс расследования я бы назвал даже в каком-то смысле творческим. Дело в том, что нет ни одного одинакового преступления, а значит, каждый раз, чтобы раскрыть его, надо находить какие-то новые нестандартные подходы, мыслить как преступник. Раскрывать преступления — это как решать сложные задачи, отгадывать загадки, для которых универсальных правил нет. И естественно, самое большое удовольствие в нашей работе — это когда ты смог верно сложить пазл и установил преступника.

Моя супруга тоже служит в полиции. Сейчас она работает в миграционном центре, а когда познакомились, она была сотрудником медвытрезвителя. Не самое романтическое место, конечно, но судьбе же не прикажешь. Вот уже много лет мы вместе и во всем поддерживаем друг друга.

Коллегам сегодня хочу пожелать здоровья, терпения и удачи.

Елена Кравченко, замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОП «Советский» УМВД России по Туле. Стаж 15 лет.

- Я не только руковожу отделом, но и сама принимаю активное участие в работе с детьми и их родителями. Мое первое образование — педагогическое. Я начинала работать в детском саду с совсем маленькими детками, а чуть позже родственники, уже работавшие в милиции (тогда еще было такое название), предложили попробовать себя в этой сфере. Я попробовала — и не смогла уйти.

Это работа живая, интересная, трудная, ответственная. Это жизни людей, их судьбы, живые эмоции — как позитивные, так и негативные.

Главная радость — когда видишь результат. Когда подросток, который встал на неправильный путь, все понял и готов исправиться. Когда он понимает свои ошибки и больше их не повторяет. И особенная радость, когда на путь исправления становятся родители. К сожалению, есть те, кто не всегда должным образом исполняет родительские обязанности и ведет ненадлежащий образ жизни. Мы их переориентируем, обращаем их внимание на детей. И когда в семье начинают царить мир и порядок — вот это радость!

Несмотря на стаж работы, невозможно привыкнуть к семьям, где родители алкоголики и наркоманы. В голове не укладывается мысль, как мать может не интересоваться своими детьми по несколько суток? Посещая социально-реабилитационные центры, я вижу, что некоторые мамы месяцами не интересуются своими детьми. Если в нормальной семье мама в течение дня пять раз может позвонить своему ребенку: как он дошел до дома, как он поел, как дела в школе, — здесь мамам все равно. Равнодушие со стороны родителей к своим детям до сих пор поражает.

В Туле правонарушения чаще совершают подростки, достигшие 16 лет. Они уже подлежат административной ответственности и несут ее наравне со взрослыми. В основном среди нарушений — курение и распитие спиртных напитков. Но в последнее время таких ребят стало меньше, и все благодаря законодательству.

Если когда-то подросток мог подойти к любой палатке на улице, просунуть руку в окошко и купить пиво, то сейчас у него такой возможности нет.

Во-первых, изменились формы продажи алкоголя, во-вторых, регулярные проверки дают свои плоды — магазины нацелены на то, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним, за это большие штрафы.

Дети до 16 лет пробуют курить электронные сигареты в школах — это новое веяние. У них все можно подвести под мелкое хулиганство, когда они, не рассчитав свои силы, могут толкнуть друг друга, ударить. В основном все происходит в игре, без особого умысла, но тем не менее случается. Бывают правонарушения имущественного характера, когда есть искушение присвоить чужой телефон или какую-то мелочь, не подпадающую под статью уголовного кодекса.

Бывают и мелкие хищения из магазинов — даже дети 8−10 лет попадаются на таком. Причем мотив у них далеко не голодное детство — у них нет необходимости добывать себе продукты питания. Но тем не менее такой интерес у детей есть. Приходится объяснять, что продукты в магазине — это не общее, а чужое.

Самый верный способ — поймать ребенка, чтобы он уже не смог рассказать сверстникам, что вот я какой — украл и у меня получилось.

Когда они осознают, что не получится остаться безнаказанными, как правило, приходит искреннее раскаяние. Повторы бывают крайне редко. Это позволяет родителям снять розовые очки и обратить внимание на своих детей.

В нашей профессии непросто. Надо любить свою работу, несмотря на все сложности. Иметь к ней интерес — формальное отношение неприемлемо. Это не просто бумага и административный протокол — это жизни и судьбы людей. И обойтись протоколом не получится. Каждая история очень индивидуальна, и под общий шаблон ее подвести нельзя. И еще это большая ответственность: судьба ребенка, семьи — в твоих руках.

Я люблю наш профессиональный праздник. Но все равно, в первую очередь, это рабочий день, который уже насыщен планами. Придет мама, с которой нужно поговорить о том, что она злоупотребляет спиртными напитками… Папа будет помещаться в психиатрическую больницу, а у него на иждивении ребенок-инвалид, которого надо пристроить… Это плановые моменты, а есть еще моменты, которые могут развиваться независимо от нашего праздника. Если день будет спокойный, значит вечер можно будет провести в кругу семьи.

Для нас этот праздник семейный — муж Сергей тоже сотрудник правоохранительных органов.

Может, и дочка Саша продолжит династию. Ей 6 лет, и с профессией она, конечно же, еще не определилась. Но пока она хочет быть полицейским.

Коллегам желаю спокойствия на службе и в тылу, поменьше неприятных неожиданностей и терпения.

Николай Хряпин,

подполковник полиции, командир отдельного батальона ППСП

УМВД России по г. Туле.

- В полицию я пришел после службы в армии в 2003 году. Тогда много кто из знакомых пошли на службу в органы, поэтому идея, можно сказать, витала в воздухе. По прошествии почти 20 лет могу сказать, что выбор я тогда сделал правильный. Сейчас для меня служба в полиции — это образ жизни. Считаю, что служба в полиции — это мое призвание.

Уверен, что самое главное в нашей работе — это баланс человеческого отношения и строгого следования букве закона. Если гражданин дебоширит, например, или совершил кражу, то никакого снисхождения он не заслуживает. Перед законом все равны и должны его соблюдать, а в случае нарушения – отвечать. В то же время, если это какие-то мелкие проступки, то иногда стоит и просто ограничиться предупреждением. Наша задача — не в наказании, а в первую очередь в том, чтобы соблюдался закон и на улицах нашего города был порядок, а жители чувствовали себя в безопасности.

Семья моя — это мой надежный тыл, который всегда поддержит. Это на самом деле дает силы работать. Моей дочери сейчас 10 лет, и она очень гордится, что ее папа полицейский. В школе одноклассникам говорит, что если кто будет материться, то папа накажет. Супруга моя тоже служит в полиции, поэтому у нас по поводу работы полное взаимопонимание.

Коллегам в праздник пожелаю самого главного сегодня — здоровья! И терпения.

Евгения Чечетова,

майор внутренней службы, начальник отделения кадров отдела по работе с личным составом (ОРЛС) УМВД России по городу Туле.

- Я девушка из обычной семьи. С детства хотела помогать людям, не терпела неравенства. Повзрослев, решила, что нужно поступать в вуз МВД на юридический факультет, так как была убеждена — я буду защищать интересы людей. Сначала работала в службе участковых, потом стала инспектором отделения кадров. Теперь я специалист, который лично отбирает на службу в органы внутренних дел.

ОРЛС не только принимает на службу, награждает, но и ведет индивидуальную воспитательную работу с личным составом. Это очень важно: как-то один из сотрудников решил уволиться, но после беседы в кадровом подразделении все же решил остаться. Сейчас он большой руководитель и до сих пор со смехом вспоминает тот случай.

Однажды на службу пришел мужчина, который хотел стать оперуполномоченным. При изучении его анкеты неожиданно выяснилось, что он мой сосед по подъезду — и мы прекрасно общаемся уже много лет. Дружба проверяется временем, и сейчас я уверена: благодаря своей профессии я обрела самого настоящего друга!

Кстати, со своим мужем я познакомилась на месте происшествия — он приехал туда в качестве сотрудника вневедомственной охраны. Через два года он сделал мне предложение, и я вышла за него замуж.

Служба в полиции непростая, но я считаю ее интересной, творческой. Плюс система МВД предлагает своим сотрудникам очень достойные социальные гарантии, в числе которых стабильная заработная плата, отпуск до 45 суток, а главное — возможность получить бесплатное юридическое образование, дополнительное образование и переподготовку. В органы внутренних дел принимают с 18 лет, поэтому отдел кадров будет рад видеть у себя выпускников школ, колледжей, которые смогут пройти обучение в вузах системы МВД с гарантией дальнейшего трудоустройства. Звоните по телефонам (4872) 32−32−45, 32−27−32 или пишите на электронный адрес okurlsmvd@yandex.ru.

От лица всего отдела кадров поздравляю всех действующих сотрудников, пенсионеров МВД, уволившихся (специально не говорю бывших, так как бывших не бывает) с профессиональным праздником. Желаем всем крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания, мира, тепла и уюта в семьях!

Сергей Катков,

подполковник полиции, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Туле: - Работать в органах внутренних дел — моя мечта с детства. Хотелось трудиться именно в Госавтоинспекции. Дорога, машины — это мне было близко. Пришел в правоохранительные органы в 2003 году инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Поначалу моя задача была проводить беседы в школах с детьми, рассказывать им про соблюдение ПДД. С годами должности менялись, я работал и на дороге. Все водители разные, есть и агрессивные. Случаи бывали всякие, в том числе и погони. К счастью, они заканчивались хорошо, без применения оружия. Всегда приятно, когда автомобилисты говорят «спасибо» за твою работу. Не за то, что ты выявил нарушение, а за добросовестность и честность.

Тяжело, когда выезжаешь на место ДТП, где погибли люди или дети получили травмы. Это, наверно, самое ужасное в моей работе.

Семья меня поддерживает, понимает важность профессии. Свободного времени у меня не так много, даже в отпуске не могу побыть спокойно. Мой ребенок всегда доволен, когда папа дома.

Считаю, что у сотрудника ГИБДД должны быть стойкость, выдержка, грамотность, а также хорошая физическая подготовка.

С работой мне повезло — однозначно. Прихожу всегда с хорошим настроением, ведь от настроения руководителя всегда зависит атмосфера в коллективе.

Думаю, грубых нарушений ПДД в городе стало меньше. В этом помогают и дорожные камеры. Считаю, что большая заслуга коллектива Госавтоинспекции Тулы, что на дорогах в городе стало меньше мест концентрации ДТП.

Пожелание читателям у меня одно — соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге! Особенно эти слова хочу донести родителям. Мы являемся примером для своих детей.