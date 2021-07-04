Белка-летяга, африканский ёж, сурикат и другие: 12 экзотических животных семьи Борисовых

Инга и Никита – владельцы двух китайских хохлатых собак, двух котов бенгальской породы, карликового африканского ежа, четырех улиток-ахатин, маисового полоза, белки-летяги и африканского суриката.

На входе в квартиру первыми нас встречают собаки. Саймон, как самый старший, лает и относится к нам настороженно. Трис облизывает нас с ног до головы. Коты Тай и Симба тоже тут как тут.

Подбегает сурикат Иф и неожиданно просится, а скорее требует, чтобы его взяли на ручки. Достигнув поставленной цели, продолжает любопытничать: пытается залезть в рот, присвоить серьги, изучает прическу.

У Инги еще в детстве было много животных: пудели, китайские хохлатые, кошки, шиншиллы, мадагаскарские тараканы, змеи, птицы, а у Никиты — одна собака. На момент, когда ребята начали встречаться, у Инги жили пес Саймон, ёж, хомяк и улитки. Никита проникся любовью к животным и поддержал приобретение новых.

В квартире очень чисто и уютно. На удивление совершенно не чувствуется запаха животных. Понятно, что здесь убирают постоянно, не только перед съемкой.

– Содержание и уход — это несложно, — рассказывает Инга. — Зависит от того, как к этому относиться. Это так же, как с детьми: есть родители, которые вечно ноют, что устали, что дети их вымотали, а есть те, которые кайфуют от своих детей и чувствуют себя спокойно, даже когда те что-то ломают или не так делают. Мы относимся ко вторым. Уборка и кормежка вошли в привычку и не доставляют нам дискомфорта.

Сурикат Иф

В это время сурикат засыпает на руках у корреспондента. Удивительно, что Иф вот так легко доверяет незнакомому человеку. Никита поясняет:

– У животных с возрастом приходит понимание, кому доверять можно, а кому нельзя. А Иф просто еще маленькая, ей 2,5 месяца.

– У нас животные вообще как дети, — продолжает Инга, — особенно сурикат. Мы совсем не ожидали, что так всё будет происходить. Я сталкивалась с полугодовалыми детьми, вот Иф – один в один. Хочет поесть, без тебя не будет, начинает капризничать. Может срыгнуть. Ночью спать сама не ложится — ее надо уложить. Не любит, когда мы не вместе. Если я ухожу в ванную, истерит. Если у нее болит животик, сразу бежит, чтобы ее погладили.

По поводу поддержания здоровья: в Туле сложно с ветеринарными врачами для экзотических животных, поэтому Никита и Инга наняли консультанта — девушку, которая занимается разведением сурикатов в Москве. Теперь она доступна 24 часа в сутки, всегда на связи.

Например, Иф погрызла себе хвост, консультант объяснила, как действовать, чем мазать. Также ребята находят всё больше людей, которые понимают в теме экзотических животных и могут подсказать, как быть в той или иной ситуации.

Чтобы содержать суриката, Инга и Никита приобрели тепловую лампу (нужна или такая, или ультрафиолетовая), домик, приборы, которые создают определенную влажность и температуру, коврик с контролем температуры.

Для приема пищи Иф использует только деревянную доску, украшенную эпоксидной смолой. Миски или другую посуду не признает.

Сурикаты — стайные животные, не любят спать одни, поэтому у Иф есть любимая мягкая игрушка. Дверь в домик ночью закрывают, чтобы другие животные, которые хотят с ней играть, ее не будили.

Питается сурикат овощами, фруктами, зеленью, курицей. В естественной среде ест жуков. Однако Иф отказывается от купленных для нее сушеных кузнечиков.

Интересный факт о сурикатах: многие владельцы говорят, что эти животные, как прорабы, — постоянно замечают какие-то недоделки в ремонте. Был случай, когда Иф долго кричала, практически до истерики. Инга не понимала, в чем дело. Иф подбежала к стене и начала тереть ее. Оказалось, отклеился кусочек обоев. Никита приехал и приклеил его, и Иф тут же успокоилась.

Иф любит смотреть телевизор. Инга рассказывает:

– Как-то мы смотрели что-то из «Марвела» (серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel. – Прим. ред.). Иф была заинтересована, наблюдала. А в конце, когда происходила великая схватка с выстрелами и взрывами, она сильно перепугалась. Еще как-то раз мы включили для нее National Geographic (документальные фильмы и передачи о животном и растительном мире планеты. – Прим. ред.). Иф увидела сурикатов и очень испугалась. Может, ее насторожило то, что они чужие, не ее стая, или то, что нет запахов.

Бенгалы и китайские хохлатые

Коты Тай-Лунг и Симба — противоположные по характеру. Тай очень умный, величавый, а Симба — бандит. Сначала был совершенно не социальный. Затем начал повторять все за Таем, сейчас раскрепостился. Но постоянно что-то ломает и бьет.

– Симба — суетолог 3000, ему вечно всё надо, — рассказывает Инга. — Например, недавно этот беспредельщик свалил сушилку с бельем. Я ее еле подняла — такая тяжелая. И еще он часто достает Тая.

В это время, как будто специально, коты начали драться. Чтобы они разошлись, хозяевам пришлось окликнуть их.

Интересно, что Тай и Симба пьют только фильтрованную воду. В раковине два крана — обычный и с фильтром. Если открыть первый, коты не станут пить, если второй — начнут лакать. Иногда они даже сами открывают нужный кран.

Единственные животные, которых выводят на улицу, — это собаки Саймон и Трис. В их рационе традиционно курица, каша и лакомства.

На вопрос «Не боитесь ли получить от них потомство?» Никита и Инга ответили, что собаки пока не спариваются, а если это произойдет, не будут против, так как среди их друзей и знакомых есть много потенциальных хозяев, желающих завести щенка. А на момент выхода статьи выяснилось, что щенята скоро появятся на свет.:))

Белый Ёж, маленькая змея и огромные улитки

Африканская ежиха Тейя названа в честь греческой богини. Она такая подвижная, что, как шутит супружеская пара, ее можно подключить к электростанции — очень любит бегать в колесе.

Питается червями и мелким кошачьим кормом премиум-класса для маленьких котят.

Тейя — ночное животное. Один раз ночью ее выпустили гулять, зная, что с ней ничего не произойдет, ведь остальные обитатели дома обходят стороной этого колючего и фыркающего персонажа. Но наутро ежиху еле нашли — пошла гулять и забилась в угол. Больше ее на ночь не выпускают.

Кстати, по поводу потери животного – змею мы тоже не сразу обнаружили в террариуме. Она так мастерски спряталась, что мы даже подумали, может, как-то уползла. Такой случай уже был. И змею нашли… коты. Они начали всячески сигнализировать, чтобы хозяева обратили внимание на «потеряшку».

Эта миниатюрная змейка сейчас легко помещается на ладони, а в будущем станет примерно 1,5 метра длиной. Растет около пяти лет. Называется маисовый полоз или гутата. Сейчас ему полгода. Зовут Хеллбой. Наощупь холодный. Но, как сказал Никита, не настолько, как другие змеи.

Хеллбой питается замороженными мышами. Они там, где на фото можно увидеть утолщение в теле пресмыкающегося.

У Инги и Никиты четыре улитки ахатины: одна маленькая и три большие. Живут они в террариумах со щепой и кокосовым субстратом. Питаются овощами и фруктами.

Ребята иногда делают коллагеновые процедуры, пуская улиток «гулять» по своей коже.

Белка-летяга

Еще один необычный персонаж — белка-летяга. Зовут Норберт — в честь героя мультсериала «Крутые бобры». Живет в большой просторной клетке. В туалет ходит в одно и то же место. Есть место, где он принимает пищу, и место, где спит.

Белка-летяга питается грушами, гранатом, клубникой, финиками, разными овощами, веточками, орехами. Что приятно для хозяев – отказывается от дорогого пекана в пользу бюджетного арахиса. В редких случаях Норберту дают детское пюре. Белка предпочитает только вкус «банан-яблоко» и другой не ест.

Инга и Никита предупредили, что зверек может спрыгнуть с рук, и сказали, чтобы мы не пугались, когда он полетит. Белка-летяга любит компьютерные игры. Когда Инга играет в них, Норберту интересно, он бегает по ней и довольно пищит.

Блицопрос

Отвечают Инга и Никита.



– Откуда привезены животные?

– Все из России. Многие наши животные — из Орла: Тай, Трис, Симба. Саймон из Краснодара. Иф из Москвы.



– Сколько денег уходит в месяц на всех животных?

– Раньше мы тратили больше 35 000 рублей, потом оптимизировали до 15 000 рублей.



– Как ваши родители реагируют на такое количество животных?

– Родителям мы иногда даже не сразу говорим, что еще завели кого-то. Например, про змею мы рассказали только через две недели. Родители Никиты в шоке, что у нас так много питомцев.



– Когда вы куда-либо уезжаете, как организовывается жизнь животных?

– Котов отдаем Никитиным родственникам, собак — моим, — ответила Инга. — Животным в клетках практически всё равно, дома мы или нет. У нас много друзей, которые могут прийти и покормить их.



– Как наказываете животных?

– Мы никогда их не бьем. Если они делают что-то из ряда вон выходящее, мы используем громкий звук или немного брызгаем водой.



– А вы люди спокойные или эмоциональные?

Инга: – Я эмоциональная, но по отношению к людям, не к животным. А Никита, как удав, очень уравновешен и спокоен.



– Кто следующий?

Инга: – У нас великие споры на эту тему. Я очень давно хочу фенека. Это лисенок такой.

Никита: – Если всё сложится и у нас появится большой дом, то следующей будет пума.

– А нет ли мысли завести еще суриката?

– Да, есть. Они живут в стае. В принципе, у нас и так стая. Но да, мы хотим еще мальчика.



– Как относитесь к зоопаркам?

Инга: – Понимаю, что это чистая коммерция. Я против. Но не могу же я их запретить!

Никита: – Я был в зоопарках в разных городах. Ощущение, что набирают животных и не могут за ними полноценно ухаживать. Хорошо бы, чтобы в зоопарках создавались правильные условия содержания, животных достаточно кормили и уделяли им должное внимание. Например, нашим питомцам у нас дома не дискомфортно, потому что климат и созданные для них условия им подходят. Мы всё делаем для этого и берем на себя 100% ответственность.

– Что скажете насчет точки зрения, что все животные должны жить в естественной среде и держать их дома — это плохо и неэтично?

Никита: – Не согласен. Например, средний возраст сурикатов в природе составляет максимум 8 лет, а в домашних условиях — 15.

Инга: – Им всё равно, где находиться, но важно, что мы находимся рядом. Без нас им плохо. Когда мы возвращаемся домой даже после недолгого отсутствия, они сразу начинают активно привлекать к себе наше внимание. Им с нами хорошо!

Текст Анны Чекмазовой.