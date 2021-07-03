Сотрудники ГИБДД о мечтах, профессиональном чутье и нарушителях

Фото из архива Myslo и героев публикации.

Сегодня, 3 июля, исполняется 85 лет со дня образования службы Госавтоинспекции МВД России. Корреспонденты Myslo поговорили с сотрудниками ГИБДД и из первых уст узнали, насколько сложная это работа.

«Нарушителей находить помогает внутреннее чутье»

Геннадий Астапов,

старший ИДПС Отдельного спецвзвода

ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

– Я продолжил семейную династию. Мой отец всю жизнь проработал в Госавтоинспекции, старший брат тоже служил в полиции. Я в детстве гордился тем, что мой папа — сотрудник полиции, поэтому после армии даже не думал, куда пойти работать. У меня на тот момент было среднее юридическое образование. Поступил на заочное обучение в вуз и в 2011 году начал службу в ГИБДД.

Наша работа неизменно связана с опасностью. Нарушители ПДД далеко не всегда спокойно готовы признать вину и поставить подпись в протоколе. Зачастую они пытаются скрыться, и тогда начинается погоня, чем она закончится — никогда не знаешь, будет водитель оказывать сопротивление или нет. Может, у него с собой оружие, и надо быть готовым к любой ситуации…

Наша основная задача — пресечь противоправные действия и обеспечить безопасность на дороге. Работа состоит в том, чтобы не допустить правонарушение, а если оно уже совершено, то наказать виновного. Иногда человеку достаточно напомнить, например, что за рулем нельзя разговаривать, просто проезжая мимо на служебной машине. Но если допущены грубые нарушения ПДД, то тут уже нельзя виновного просто так отпустить, потому что он, спеша даже по важным делам, ставит под угрозу жизнь других людей.

Но самое главное — полицейский, как и работник любой сферы, сотрудник предприятия или магазина, должен прежде всего оставаться человеком. Мы никогда не отказываем в помощи. Случалось, что надо было сопроводить машину, в которой муж вез в роддом беременную жену. Ребенка-подростка однажды доставили до больницы: школьный автобус остановился на обочине, потому что одному из юных пассажиров стало плохо — он начал задыхаться. Мы ехали по маршруту патрулирования, остановились, узнали о причине остановки, перенесли парня в свою машину и срочно доставили в районную больницу.

Сложностей нашей работе добавляют смартфоны и стремление многих выложить всё в соцсети. Достаточно часто приходится сталкиваться с «блогерами», которые начинают спорить, устраивать скандал, доказывать, что совершаются неправомерные действия в отношении них, и всё это еще и на телефон снимают. Но всегда оказывается в итоге, что этот самый «блогер» даже законы не читал. А когда приходит беда уже к ним, эти же самые «блогеры» вызывают полицию и просят о помощи. Но мы не делаем различий в этом случае, нужна помощь — мы ее окажем.

Наш отдельный спецвзвод ДПС занимается сопровождением отрядов МВД, отправляющихся в командировку, мы сопровождаем охрану Президента и других высокопоставленных лиц.

А когда нет такой задачи, то работаем по всей области. Нас направляют для усиления контроля за дорожной обстановкой, если в том или ином районе выросла аварийность.

При патрулировании выявлять нарушителей помогает профессиональное чутье. За годы работы зачастую по незначительным признакам уже умеешь определять, есть что скрывать водителю или нет. Именно это помогает находить тех, кто в машине перевозит наркотики или другие запрещенные вещества и предметы.

А еще я благодарен своей работе за то, что именно она свела меня с моей женой. Она тоже сотрудник полиции. В 2013 году мы познакомились с ней на совместном мероприятии, а через год у нас уже родился сын. Сейчас у нас двое детей, дочери — семь месяцев. Если сын тоже решит продолжить династию, я буду рад.

«Перед законом все должны быть равны»

Вадим Брыла,

командир Отдельного батальона

ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вадим Брыла начинал службу со стажера на должности инспектора и на данный момент работает в ГИБДД уже 18 лет. Четыре года подряд был лучшим инспектором Тульской области, четырежды представлял наш регион на всероссийских конкурсах и всегда входил в семерку лучших. Сейчас у него звание подполковника, и он руководит Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

– Моя служба в ГИБДД — это преемственность поколений: отец был сотрудником ГАИ, я продолжил его путь и не жалею об этом. Его работа меня увлекала, и, наверное, это сыграло значительную роль при выборе профессии. Кроме того, как бы, возможно, пафосно это ни звучало, для меня работа — возможность воплощения идей, желание привнести частичку чего-то своего в сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

Конечно же, за 18 лет сильно изменилось техническое оснащение. С каждым годом увеличивается количество транспорта и число водителей, а личный состав при этом сократился примерно на треть. Да, есть новые технические средства, в том числе автоматической фиксации правонарушений, и это, безусловно, помогает дисциплинировать водителей. Но не все правонарушения можно пресечь камерами, поэтому живой состав нужен, и нельзя сокращать его такими темпами.

По работе приходилось привлекать к ответственности в том числе и знакомых. Реакция разная бывает — кто-то с пониманием к этому относится, а кто-то обижается. Но перед законом все должны быть равны.

«Мечтаем только об одном — чтобы как можно меньше было дорожно-транспортных происшествий»

Александр Юраков,

начальник ОГИБДД МОМВД «Богородицкий»,

майор полиции.

– Пришел в ГИБДД в 2004 году после окончания института, в Богородицке устроился инспектором по исполнению административного законодательства. В этой должности проработал 9 лет. По большей части это была бумажная работа. В основном я видел массу бумаг, протоколов, с которыми изо дня в день нужно было рутинно работать. Но засиживаться не приходилось — периодически участвовал в различных рейдах на дорогах, работал с правонарушителями. В 2013 году меня назначили начальником.

При надзоре за дорожным движением, если видим, что водителю нужна помощь, обязательно ее оказываем, всегда готовы пойти навстречу. Даже если я еду в нерабочее время на личном автомобиле и увижу где-то ДТП, сломанный на дороге автомобиль или явное правонарушение, непременно остановлюсь и помогу. Были случаи, когда самостоятельно приходилось задерживать нетрезвых водителей, в том числе и мотоциклистов.

Наш отдел обслуживает два района — Богородицкий и Воловский. Несмотря на жесткие меры воздействия, всё равно попадаются лица, которые не прочь сесть за руль пьяными, водители, которые проскакивают на красный сигнал светофора, не пропускают пешеходов… Нарушения бывают разные.

Что касается особого чутья инспектора, есть ли оно, сказать сложно. Но сотрудники ГИБДД, которые отработали не один год, могут по траектории движения, по манере вождения транспорта определить, что за рулем водитель с признаками опьянения.

Чаще на дорогах попадаются адекватные водители. Они с пониманием относятся к тому, что их останавливают. Говорят, было бы больше сотрудников, и на дорогах порядка было бы больше. Но нас не так много, на территории двух районов не очень просто работать.

Отдыхать от работы получается редко. Если выпадает какой-то выходной, стараюсь поехать на рыбалку или за грибами, выехать с семьей на природу.

Считаю, что сотрудник ГИБДД должен быть прежде всего принципиальным, дисциплинированным, сдержанным, терпеливым, ситуации всякие возникают. Сочувствуем, сопереживаем участникам ДТП. Достаточно непросто сообщать родственникам, что кто-то из их близких попал в аварию. Мы не роботы, стараемся по-человечески подойти к каждой ситуации, психологически готовимся к такому звонку, это сложно.

За годы работы было много интересных случаев. Из последнего запомнился сирийский писатель, который шел из Сирии пешком в Москву, чтобы подарить коня нашему Президенту. Он проходил через Богородицк и остановился на ночлежку. Мы устроили его в гостинице и нашли пристанище коню. А наутро они ушли.