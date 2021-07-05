Туляки выбрали самые вкусные суши и роллы в городе
Myslo оглашает результаты народного голосования.
С 3 июня по 3 июля мы проводили на Myslo голосование
за лучшие заведения с сушами и роллами Тулы. Теперь мы знаем, где подают и кто доставляет самые вкусное японское угощение.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.
Победителем голосования стало заведение «Якитория». Она набрала 1198 голосов.
Второе место и 405 голосов достается заведению «Сушин сын».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг лучших суши и роллов 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.