Туляки выбрали самые вкусные суши и роллы в городе

С 3 июня по 3 июля мы проводили на Myslo голосование

за лучшие заведения с сушами и роллами Тулы. Теперь мы знаем, где подают и кто доставляет самые вкусное японское угощение.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение «Якитория». Она набрала 1198 голосов.

Второе место и 405 голосов достается заведению «Сушин сын».

Третье место и 386 голосов получило место « Крутим катим » .