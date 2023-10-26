Туляк восстановил редкий пикап

Фото Алексея Пирязева.

Чуть больше года и почти 130 000 рублей потребовалось туляку Андрею Тархову, чтобы восстановить редкую «классику» – двухместный пикап Иж-27151 до состояния «как с конвейера».

Вообще, пикапы марки ИЖ – очень редкие автомобили. В начале девяностых их выпускали небольшими партиями, в основном для нужд сельскохозяйственных предприятий, а также для крупных заводов. По этой же причине «в живых» таких машин осталось очень немного, а в относительно хорошем состоянии и вовсе единицы!

29-летний туляк Андрей Тархов – руководитель тульского клуба «ИЖ–«Москвич» Тула». Клуб был создан в 2021 году после очередного фестиваля «Автострада». Члены клуба – тульские владельцы автомобилей марок «Иж» и «Москвич». Они общаются, помогают друг другу, выбираются на выставки ретро-автомобилей и «покатушки» в соседние регионы. Сейчас их 12 человек.

Они уверены: выставки ретро-автомобилей всегда будут пользоваться успехом.

– В Музеях можно увидеть множество экспонатов, многие из которых в идеальном состоянии, а у нас, представителей ретро-клубов, техника хоть и не на пятерку, но на 4+. И мы демонстрируем ее на выставках, где можно все потрогать руками, посидеть в автомобиле. А сколько восхищенных взглядов горожан от мала до велика мы видим, проезжая колонной по городу, а сколько водителей на автомагистралях сигналят, проезжая мимо!

Андрей Тархов рассказал нам о том, как восстановил редкую постсоветскую «автоклассику».

– Восстанавливать авто мне помогали мой отец Николай Тархов, Александр Комаров, а также Денис Василевский из автомастерской «Ретростиль», сделавший всю «жестянку» кузова. Изначально пикап стоял в гараже прежнего владельца в поселке Первомайском и был в довольно помятом состоянии, хоть и «на ходу».

За свою 30-летнюю жизнь трудяге-пикапу пришлось много работать на производстве.

Выглядел он, по словам Андрея, на «три с минусом». На момент продажи двигатель Иж-27151 уже лет десять никто не заводил – и вот в умелых руках он заработал!

– После покупки в 2021 году (за автомобиль просили 50 000 рублей. – Прим. авт.) мы решили восстановить пикап – для себя и для клуба. Начали с ходовой: ремонтировали тормоза, «убитую» подвеску и электропроводку. Затем перешли к ремонту двигателя, который работал неровно, – пришлось снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и обработать ее в техцентре «Механика–Тула». Искали подходящие запчасти для замены оригинальных, но вышедших из строя.

На реставрацию потребовался 1 год и 2 месяца и 128 000 рублей.

– В этом году Иж уже принял участие в четырех мероприятиях и даже успел получить грамоту «Эксклюзив выставки» в День города Ступино Московской области. Теперь восстановленный пикап стоит в гараже и ожидает следующего сезона, чтобы достойно представлять наш клуб «ИЖ–«Москвич» Тула» на всевозможных выставках и других мероприятиях с участием ретроклассики

Ну а пока любители «Москвичей» занимаются восстановлением своего недавнего приобретения, которое они сделали по объявлению в «Слободе», – старинного 401-го «Москвича» 1953 года выпуска.

– К лету планируем завершить работы и представим «легендарный 401-й» на суд автомобильного сообщества.

Информация об автомобиле

Модель: Иж-27151-014-01.

Тип: грузовой бортовой.

Год выпуска: 1991.

Пробег: 46 000 км.

Мощность двигателя: 75 л. с.

Расход топлива на 100 км: 9 л.

Потребляемое топливо: АИ-92.

Двигатель

Установлено новое электронное зажигание, карбюратор и глушитель с резонатором.

Стоимость: 14 000 рублей.

Кузов

Заменены задние и передние крылья, капот, двери, задние углы, пороги и бамперы. Установлены резиновые уплотнители.

Стоимость: 39 000 рублей.

Ходовая часть

Заменены амортизаторы, рессоры с серьгами, установлен новый редуктор заднего моста, заменены колесные диски, камеры и покрышки.

Стоимость: 45 000 рублей.

Разное

Приобретены новые брызговики, квадратный номерной знак, стеклоподъемники, плафоны поворотников на крыле, боковое водительское зеркало.

Стоимость: 5 000 рублей.

Общая стоимость работ: 128 000 рублей.