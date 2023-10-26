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Туляк восстановил редкий пикап
Фото Алексея Пирязева.

Туляк восстановил редкий пикап

Чуть больше года и почти 130 000 рублей потребовалось туляку Андрею Тархову, чтобы восстановить редкую «классику» – двухместный пикап Иж-27151 до состояния «как с конвейера».

Вообще, пикапы марки ИЖ – очень редкие автомобили. В начале девяностых их выпускали небольшими партиями, в основном для нужд сельскохозяйственных предприятий, а также для крупных заводов. По этой же причине «в живых» таких машин осталось очень немного, а в относительно хорошем состоянии и вовсе единицы!

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29-летний туляк Андрей Тархов – руководитель тульского клуба «ИЖ–«Москвич» Тула». Клуб был создан в 2021 году после очередного фестиваля «Автострада». Члены клуба –  тульские владельцы автомобилей марок «Иж» и «Москвич». Они общаются, помогают друг другу, выбираются на выставки ретро-автомобилей и «покатушки» в соседние регионы. Сейчас их 12 человек.

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Они уверены: выставки ретро-автомобилей всегда будут пользоваться успехом. 

– В Музеях можно увидеть множество экспонатов,  многие из которых в идеальном состоянии, а у нас, представителей ретро-клубов, техника хоть и не  на пятерку, но на 4+. И мы демонстрируем ее на выставках, где можно все потрогать руками, посидеть в автомобиле. А сколько восхищенных взглядов горожан от мала до велика мы видим, проезжая колонной по городу, а сколько водителей на автомагистралях сигналят, проезжая мимо!

Андрей Тархов рассказал нам о том, как восстановил редкую постсоветскую «автоклассику».

– Восстанавливать авто мне помогали мой отец Николай Тархов, Александр Комаров, а также Денис Василевский из автомастерской «Ретростиль», сделавший всю «жестянку» кузова. Изначально пикап стоял в гараже прежнего владельца в поселке Первомайском и был в довольно помятом состоянии, хоть и «на ходу».

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За свою 30-летнюю жизнь трудяге-пикапу пришлось много работать на производстве. 

Выглядел он, по словам Андрея, на «три с минусом». На момент продажи двигатель Иж-27151 уже лет десять никто не заводил – и вот в умелых руках он заработал!

– После покупки в 2021 году  (за автомобиль просили 50 000 рублей. – Прим. авт.) мы решили восстановить пикап – для себя и для клуба. Начали с ходовой: ремонтировали тормоза, «убитую» подвеску и электропроводку. Затем перешли к ремонту двигателя, который работал неровно, – пришлось снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и обработать ее в техцентре «Механика–Тула». Искали подходящие запчасти для замены оригинальных, но вышедших из строя.

На реставрацию потребовался 1 год и 2 месяца и  128 000 рублей.

– В этом году Иж уже принял участие в четырех мероприятиях и даже успел получить грамоту «Эксклюзив выставки» в День города Ступино Московской области. Теперь восстановленный пикап стоит в гараже и ожидает следующего сезона, чтобы достойно представлять наш клуб «ИЖ–«Москвич» Тула» на всевозможных выставках и других мероприятиях с участием ретроклассики

Ну а пока любители «Москвичей» занимаются восстановлением своего недавнего приобретения, которое они сделали по объявлению в «Слободе», – старинного 401-го «Москвича» 1953 года выпуска.

– К лету планируем завершить работы и представим «легендарный 401-й» на суд автомобильного сообщества.

 

Информация об автомобиле

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Модель: Иж-27151-014-01.
Тип: грузовой бортовой.
Год выпуска: 1991.
Пробег: 46 000 км.
Мощность двигателя: 75 л. с.
Расход топлива на 100 км: 9 л.
Потребляемое топливо: АИ-92.

Двигатель

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Установлено новое электронное зажигание, карбюратор и глушитель с резонатором.

Стоимость: 14 000 рублей.

Кузов

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Заменены задние и передние крылья, капот, двери, задние углы, пороги и бамперы. Установлены резиновые уплотнители.

Стоимость: 39 000 рублей.

Ходовая часть

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Заменены амортизаторы, рессоры с серьгами, установлен новый редуктор заднего моста, заменены колесные диски, камеры и покрышки.

Стоимость: 45 000 рублей.

Разное

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Приобретены новые брызговики, квадратный номерной знак, стеклоподъемники, плафоны поворотников на крыле, боковое водительское зеркало.

Стоимость: 5 000 рублей.

 

Общая стоимость работ: 128 000 рублей.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 09:42 +20
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