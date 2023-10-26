Из Зайцево в Тулу за 22 минуты по пробкам: как работают водители тульской скорой

В преддверии Дня автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, в Тульском центре медицины катастроф впервые чествовали водителей скорых. 80 лучших из тех 640, что сейчас ездят по дорогам региона, получили благодарности от губернатора, почетные грамоты и премии.

Поговорили с водителями тульских скорых.

Ехал по зеркалам!

Старший водитель тульской центральной подстанции Владислав Самойленко работает в скорой с апреля 2020 года, когда был самый разгар пандемии коронавируса.

«В среднем реанимационная бригада выезжает до 10 раз в сутки. На каждом экстренном вызове ты понимаешь, что жизнь человека может висеть на волоске и каждая минута в дороге может стоить ему жизни», — рассказал Владислав.

Больше всего Владиславу запомнился случай из 2020 года. Поступил вызов: бригада из Дубны везет девочку с ожогами всего тела. Чтобы увеличить шанс на спасение маленькой пациентки, навстречу выехала машина из Тулы.

Владислав Самойленко — Перехватили их в дороге. После слов врача «ребенок «тяжелеет», как можно быстрее нужно доставить в больницу!», у меня получился доезд от деревни Зайцево до Тульской областной детской больницы за 22 минуты (около 27 км, — прим авт.). Это было непросто: Рязанка стояла в обе стороны, проходить между машинами приходилось буквально «по зеркалам». Да, в какой-то момент, может быть, и было страшновато. Но когда понимаешь, какая на тебе ответственность… Девочку доставили в больницу без происшествий. Ее успешно вылечили.

Большая проблема — проезд вечером во дворах многоэтажек и нежелание других водителей пропускать. Скорая встанет в середине длинного 9-подъездного дома и тут подъезжает автомобилист, который начинает требовать, чтобы его пропустили. Объехать дом с другой стороны можно за пару минут, но особенно «упертые» почему-то считают, что это должен сделать именно водитель скорой:

«Как правило, люди стараются понимать — пропускают, прижимаются. Да и мы также делаем, если есть возможность и место, куда я могу отъехать. Это должно быть недалеко, в доступности для занимающихся на адресе медиков, я конечно же в таких случаях уступаю и отъезжаю. Нельзя, когда вызов к тяжелому больному и врач, или второй номер, фельдшер, говорит «доставай каталку, сейчас экстренно повезем». Людям объясняешь это, говоришь что не можешь отъехать, но бывает, что не понимают. Начинают скандалить, кричать… Я же туда не просто так приехал, человеческая жизнь в опасности, мне нужно находиться как можно ближе к месту начала транспортировки».

Владислав хочет и дальше совершенствовать свои водительские навыки.

«ДТП, пожары, или какие-то другие тяжелые вызовы — приходится помогать как полноценный, если не фельдшер, то уж точно санитар. Третьи руки всегда пригодятся. Мои обязанности — это машина, носилки выкатить-закатить. Но с бригадой работаю не первый год, понимаем друг друга с полуслова и полувзгляда. Принести что-то из машины, если медики занимаются экстренным больным, я в состоянии. Очень много, кстати, водителей, которые знают оборудование, как что называется и где в машине находится», — говорит Владислав.

Бабушка и птичка

Алексей Соломатин, водитель скорой в Богородицке:

Алексей Соломатин - 12 лет назад знакомые предложили работу водителем скорой, с тех пор и работаю. Водитель — сама по себе хорошая профессия, раньше была очень престижной. А скорая помощь — это спасение человеческих жизней. Но у нас бывают и курьезные случаи: есть у нас бабушка одна, бывает по 6-8 раз в день скорую вызывает. Буквально 2-3 смены назад к ней приехали, а она попросила нас залетевшую к ней в дом птичку выгнать...

Успеем, родим!

Петр Богатырев, водитель скорой в Веневе:

Петр Богатырев - Работаю 4 года. Устроился потому, что захотелось стать той частью общества, которая помогает людям, спасает, не оставляет в беде. И это прекрасное внутреннее ощущение, когда ты успел, вовремя довез и все хорошо закончилось! Однажды под Новый год везли в Тулу женщину на четвертые роды, она не очень хорошо себя чувствовала. И я успел довезти — насколько наслышан, она буквально через пять минут после приезда родила. А через месяц я этого же младенца отвозил в больницу с высокой температурой. Женщина меня узнала и даже поблагодарила за то, что вовремя ее доставил.

Главный врач Тульского центра медицины катастроф Сергей Мухин уверен: водитель скорой — редкая и ответственная профессия. Ведь они должны уметь быстро приехать на вызов, управлять машиной в условиях повышенного стресса, оказывать первую медицинскую помощь и как можно скорее доставить нуждающегося в помощи человека в больницу.