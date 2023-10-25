Маршрут выходного дня в Тульской области: путешествуем на поезде по следам Толстого

Фото и текст: Анна Конаныкина

Где погибла Анна Каренина? А как найти известную на весь мир «Козлову Засеку»? Встряхнемся от осенней хандры и отправимся в путешествие за новыми эмоциями!

Встречайте новый необычный маршрут — железнодорожное путешествие. И не простое, а литературное. Всего локаций будет три.

Первая остановка: реконструированная станция в стиле XIX века — «Козлова Засека».





Чем она знаменита? Перенесемся более чем на 100 лет назад. Вот идет Лев Толстой — наверняка собирается в Москву, а может зашел забрать письма. На эту же станцию приезжали и известные гости Толстого: Страхов, Репин, Шишкин… Сейчас вокзал используется по прямому назначению и называется «Ясная поляна».





Зайдем с торца здания: тут расположился музей Л. Н. Толстого. Шутка ли: увидеть как жил и создавал свои произведения великий человек! Но не одному ему посвящена экспозиция. Заглянем в прошлое работников железной дороги и ее пассажиров времен Российской Империи.









Чем еще заняться, если весь музей уже изучен? Пообедать, купить сувениры близким и друзьям — может тоже в такое путешествие захотят. А для тех, кто очень живо себя в образах тех времен представляет, воплотить свои видения в жизнь и примерить исторический костюм XIX века. Не забудьте этот момент запечатлеть на фото!

Вторая остановка: Щекинский железнодорожный вокзал и станция «Ясенки»

Если вы думаете, что это очередной обычный вокзал, смеем вас удивить: кроме своего прямого назначения, тут имеется историко-культурный комплекс. В нем можно найти выставку, посвященную жизни и творчеству Л. Н. Толстого, а при желании можно попасть на тематический моноспектакль или даже провести свадьбу. Есть среди нас влюбленные пары?

Вернемся к Анне Карениной: именно здесь, по некоторым версиям, произошел трагический случай, так впечатливший Льва Николаевича, что в романе появилась именно такая сцена гибели главной героини.





Выйдя из здания вокзала, вы увидите особую постройку: воссозданный деревянный павильон станции «Ясенки» с кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. Интереснее всего заглянуть внутрь. Тогда вы сможете попасть в стилизованные купе 1-го, 2-го и 3-го класса. Вокруг станции соответствующая атмосфера: пушка XIX века, колодец и скульптуры лошадей.

История создания этого комплекса печальна. И дело не вовсе не в Анне Карениной. Сам Лев Николаевич навеки прославил эту станцию тем, что именно с неё он навсегда уехал из Ясной Поляны, навстречу своей близкой смерти.

Действующая железнодорожная станция «Чернь»

Сколько известных лиц тут побывало — не счесть! Тургенев, Толстой, Тютчев… Их имена можно найти на памятных табличках, развешанных на фасаде, внутри же здание украшают барельефы с изображением Толстого и Тургенева.

Станция входит в топ самых красивых станций Тульской области.





Маршрут: как добраться?

До первой точки на ст. «Ясная Поляна», можно добраться с Московского вокзала в городе Тула;

Далее приобретаем билеты до ст. «Щекино», где можно посетить музей и реконструированную ст. «Ясенки».

Финальной точкой путешествия станет маршрут ст. «Щекино» – ст. «Чернь». Период ожидания между отправлениями составит 30-60 минут, по данным с сайта РЖД.

Конечно, вы можете проехать весь маршрут на автомобиле, но поезд… Поезд — это атмосфера путешествия и романтики, особенно в осеннюю пору!