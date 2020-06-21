Тульские врачи о призвании, пациентах и любви к людям

21 июня – День медицинского работника. О том, каким должен быть медик, Myslo рассказали люди в белых халатах.

Более 27 тысяч работников государственных учреждений здравоохранения в Тульской области. Из них врачей более 4300, среднего персонала – более 11800, младшего персонала – более 8700.

Галина Николаевна Кауфман, медсестра по массажу стационара горбольницы №13:

– Мой стаж в медицине уже 40 лет. Сейчас я работаю в кардиологическом отделении стационара горбольницы №13. В профессию попала случайно. После школы я поступила в Москву на строительную специальность, но мама была против. Я ее послушалась, вернулась домой, а тут объявили дополнительный набор в Узловское медучилище. И я поступила туда. Спасибо маме, я и не думала, что медицина мне настолько понравится!



Галина Кауфман: «У массажиста должны быть

добрые руки и чуткое сердце».

После училища меня распределили в медсанчасть №4 завода «Штамп». Начинала я постовой медсестрой, а после декрета меня направили учиться на специализацию во врачебно-физкультурный диспансер. С тех пор я работаю по специальности массаж и лечебная физкультура. А в 2015 году, когда у нас организовалось отделение реабилитации послеоперационных пациентов после шунтирования, стентирования, замены клапана, трансплантации сердца, я прошла специализацию по гигиеническому воспитанию.

Массаж показан практически всем, даже гипертоникам, – мы делаем им специфический массаж. После него давление снижается на 5-10 единиц.

У массажиста должен быть индивидуальный подход к пациенту. Необходимо знать каждого человека, учитывать сопутствующие заболевания, текущее состояние и корректировать нагрузку. Но одно совершенно точно: руки у массажиста должны быть добрыми.

Уверена, что медработник должен оставлять все свои проблемы за порогом больницы, он должен всегда доброжелательно относиться к пациентам, выслушать, понять и принять все зависящие от него меры.

Если вы хотите стать медиком, этот выбор должен быть осознанным. Нужно идти в профессию с доброй душой и открытым сердцем, и тогда всё получится. Коллегам желаю терпения, здоровья и удачи!

Ирина Николаевна Фролкова, старшая медсестра поликлиники горбольницы №13:

– Я пришла в медсанчать №4, которая обслуживала работников машзавода «Штамп», в марте 1988 года. Меня распределили в круглосуточный здравпункт, где я отработала 19 лет. Там была очень интенсивная жизнь. Мы оказывали неотложную помощь, случаи были разные, а еще прививочная работа, диспансеризация... Даже было отделение для лечения алкоголиков! Помню, в мое первое дежурство рабочему станком прижало руку. Я шла и думала, смогу ли всё сделать как надо или упаду в обморок. Но я собралась и всё сделала как надо. Затем, после закрытия завода, пришла в поликлинику, работала фельдшером доврачебного кабинета. А с 2010 года работаю старшей медсестрой в поликлинике.



Ирина Фролкова: «Дорогие коллеги, берегите свое здоровье, не забывайте о себе!»

К каждому пациенту мы относимся так, как хотели бы, чтобы отнеслись к нашему родственнику в другой больнице. Народ это чувствует и нас любит.

Медработник должен быть очень терпимым.

У людей, которые к нам приходят, разное настроение, они могут быть настроены негативно. Но мы не можем проявлять свои эмоции. Человек нуждается в помощи, и иногда она нужна не только лекарственная, а чисто психологическая – его услышали, поняли, на него обратили внимание.

Ольга Эдуардовна Герасимова, заместитель главного врача по лечебной работе:

– С 7-го класса у меня появилась мечта стать врачом. Я начала усиленно изучать химию, биологию и успешно поступила в Смоленский мединститут. Окончила его с красным дипломом.

В 1986 году пришла работать в детскую инфекционную больницу, а когда в 2005 году отделение закрыли на ремонт, временно пришла в Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1. Но мне здесь так по-нравилось, что я решила остаться, и вот работаю уже 15 лет. Для меня дом ребенка уже как дом родной.



Ольга Герасимова: «С праздником, дорогие медики!»

В мои обязанности входит осмотр всех тяжелых пациентов, я направляю их на консультации в московские и тульские клиники, консультирую врачей, веду документацию. Я получаю большое удовольствие от общения с детьми, от того, как они расцветают после лечения. Радостно, когда их усыновляют. Многих детей забирают родители, которые бросают свои пагубные привычки и берутся за ум. Чудеса случаются, и надо всегда в них верить.

Врач, в первую очередь, должен быть профессионалом, любить свою работу, полностью отдавать себя ей. Любить детей, иметь доброе сердце, быть отзывчивым.

Должен уметь поддержать и морально, что порой важнее таблеток.

Всем будущим студентам медвузов я желаю, чтобы никто из них не разочаровался в профессии и не бросил ее. Всем коллегам – здоровья, счастья, хорошей зарплаты и повышения престижа нашей профессии!

Елена Борисовна Тарыкина, зубной врач детской стоматологической поликлиники №1:

– Медицина, как и педагогика, – это призвание, случайных людей в этих профессиях нет, я в этом уверена. В медицине я 27 лет, в детской поликлинике – 23 года. Я зубной врач на хирургическом приеме. С детства хотела стать врачом, именно хирургом, и мечта моя сбылась. В 1991 году я окончила Тульское областное медицинское училище. Я целенаправленно готовилась к поступлению в медучилище, учила химию и биологию в школе, была отличницей.



Елена Тарыкина: «Моя дочь тоже стала зубным врачом, так что у нас уже династия!»

В хирургическом кабинете мы удаляем зубы, делаем различные мелкие операции, которые можно провести в условиях амбулатории. Многие считают, что стоматолог для ребенка – самый страшный врач, но я всегда хотела лечить зубы, чтобы улыбка ребенка была красивая и здоровая. Детки на прием приходят разные, и тут не обойтись без индивидуального подхода. Есть дети очень сложные, которые никак не хотят открыть рот, тогда приходится разговаривать с родителями, в ход идут не только уговоры, но и какие-то материальные подарочки (смеется). Есть и те, кто с удовольствием идет на прием. Сейчас много видов обезболивания, и зубы лечить уже не так страшно.

Зубы у детей стали хуже. Чтобы они были здоровыми, малышам надо давать меньше сладкого – углеводы сильно разрушают зубную эмаль.

В рационе должно быть больше сырых овощей, фруктов, творога, рыбы. Эти продукты хороши и для зубов, и для обмена веществ. Чистить зубы необходимо два раза в день: утром и вечером, причем на ночь даже важнее – ночью микроорганизмы активизируются.

Врач должен быть грамотным, уметь ориентироваться в необычных ситуациях, быть психологом, любить свою профессию, детей. Коллегам желаю здоровья, не бросать профессию и оставаться ей верной.

Ольга Ильинична Шлыкова, зав. отделением паллиативной помощи детям, врач-педиатр:

– Я работаю в Тульском областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1. В профессии я 40 лет, а в доме ребенка – 35 лет.

С детства мечтала быть врачом-педиатром. Любимой игрой у меня было «в больницу»: сажала перед собой кукол, плюшевых мишек и всех лечила. С отличием окончила медучилище, поступила в Ивановский медицинский институт, который тоже окончила с отличием.



Ольга Шлыкова: «Я всегда хотела быть детским доктором, и моя мечта сбылась!»

В доме ребенка я заведую очень сложным отделением. Паллиативная помощь – это помощь безнадежным детям. У нас собраны дети со всей области с очень тяжелыми диагнозами. Много генетической патологии, детки на аппаратах, с трахеостомами, гастростомами, на зондовом питании. Мы пытаемся их реабилитировать. Но случаются и большие победы! Так, к нам поступила девочка, родившаяся без пищевода. У нее была трахеостома и гастростома, которые продлевали ей жизнь. А потом в Москве девочку успешно прооперировали, и ее удочерили. Сейчас это замечательный ребенок. Недавно поступила девочка с тяжелой патологией, совсем крошечка, самостоятельно не дышала. Ей сделали ряд операций, и сейчас она выздоравливает.

Доктор прежде всего должен обладать глубокими знаниями, а также важны доброта и любовь к детям. Если ты не любишь детей, то в педиатрии тебе делать нечего.

Коллегам накануне праздника желаю крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия в семье.