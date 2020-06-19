Онлайн-выходные в Туле: 19-21 июня

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Кулинарный мастер-класс Сергея Леонова. Соусы на все случаи жизни

Когда: 19 июня, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

19 июня на «Октаве» запускается уникальный кулинарный курс автора бестселлера «ЗОЖигательная кулинария. Anti-age-кухня» и любителя вкусной и здоровой пищи Сергея Леонова! Всего будет четыре мастер-класса, первый посвящен приготовлению вкуснейших соусов, а на остальных трех онлайн-гости научатся готовить полезные завтраки, обеды и ужины. Соус задает и усиливает вкус практически любого блюда. Хорошие соусы создают настоящую кулинарную магию. Поэтому на первом занятии курса, которое пройдет 19 июня, Сергей и онлайн-гости приготовят натуральные и насыщенные соусы, благодаря которым один и тот же салат или горячее всегда будут играть разными красками и никогда не надоедят.

Если вы не только хотите понаблюдать за работой мастера, но еще и параллельно приготовить вкусные соусы, то вам понадобятся следующие ингредиенты: петрушка, кинза, базилик, чеснок, лимон, растительное масло, оливковое масло, горчица дижонская, мед (или сироп топинамбура), помидоры, болгарский перец, острый перец чили, зеленое яблоко, соль, смесь перцев или перец молотый, лук красный, имбирь, кунжутное масло и апельсины.

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00. С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания. На этих выходных запланированы следующие мероприятия: 19 июня: 11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных.

16.00 Каролинские анолисы.

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой. 20 июня: 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу. 21 июня: 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу. Онлайн-трансляция музыкальной сказки «Кот в сапогах» Когда: 19 июня, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» . 19 мая в сообществе ТЮЗа пройдет состоится трансляция записи музыкальной сказки «Кот в сапогах» по пьесе С.Прокофьевой и Г.Сапгира. Восхитительная, умопомрачительная, жаркая смесь фэнтези-экшена и сатирического детектива, замешанная на феодально-колдовских представлениях средневековья! Никто тогда и не предполагал, каким окажется находчивым Господин Кот, который, надев сапоги, решает осчастливить своего хозяина.

Онлайн-показы в «Эрмитаже» Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время. Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события: 19 июня

20.00 «Лицом к…». Прямой эфир. Актёр театра «Эрмитаж» Павел Кошель.

21.30 Премьера онлайн-спектакля от артистов театра «Эрмитаж». Г. Остер, «Вредные советы».

20 июня

19.00 Встречи при свечах.

21 июня

14.00 Викторина «Своя игра online».

20.00 Онлайн-трансляция "Дворовые посиделки» Прямой эфир. Психологический клуб online: О гештальте и о группе базовой программы московского гештальт института в Туле Когда: 19 июня, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. «Типография» приглашает всех, кому интересно познакомиться с методом Гештальт-терапии. Вас ждёт не только развернутая беседа о программе Московского Гештальт Института, но и проживание личного опыта в практических упражнениях. Спикеры: Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход. Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп. Онлайн-концерт группы Velial Squad Когда: 19 июня, пятница, 19.00.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по

Стоимость: 400 руб.

19 июня, пятница, 19.00.купить билет можно, перейдя по ссылке 400 руб.

Velial Squad — это два человека в горнолыжных масках, тяготеющие к депрессивному вязкому флоу и мрачным, кровавым историям. В этом смысле показателен их последний клип — черная меланхолия смешивается здесь с бессонницей, комиксами про зомби, длящимися отходняками и вытлевающими эмоциями. «Звук сирен под окном, тьма укроет под крылом» — не сомневайтесь, все так и будет. а что в кино? Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD». Как попасть: Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

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«Тихое место-2»





Пока кинотеатры закрыты в любом из вышеперечисленных сервисов можно посмотреть самые свежие новинки совершенно бесплатно. Недавно в прокат выходит cиквел крайне успешного хоррора Джона Красински (которого все знают в основном как Джима Халперта из «Офиса»).

Как мы помним, его герой — глава семейства Эбботт — в прошлом фильме был вынужден пожертвовать собой ради спасения детей и беременной супруги. Оставшиеся в живых Эвелин (Эмили Блант), Маркус (Ноа Джуп) и глухая девочка Реган (Миллисент Симмондс) продолжают искать лучшее пристанище, поскольку семья недавно пополнилась еще одним ребенком. Главное правило в эпоху постапокалипсиса осталось неизменным: будь максимально тихим, чтобы не быть съеденным заживо большеухими монстрами.

«Вивариум»





Еще одна киноновинка — фильм «Вивариум».

Молодая пара (Джесси Айзенберг и Имоджен Путс) подыскивает себе жилье по карману, но усилиями загадочного агента по недвижимости оказывается впутана в череду мистических обстоятельств. Выбранный дом является лабиринтом, откуда непросто найти выход, да и есть ли он вообще? Ирландец Лоркан Финнеган впервые попал в Канны (в престижную программу «Неделя критики»), где любят голливудские фильмы с большими звездами. В прошлом году там прошла премьера драмы Пола Дано — «Дикая жизнь» с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган.



Хороших выходных! Берегите себя.