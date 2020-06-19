Онлайн-выходные в Туле: 19-21 июня
Концерты, спектакли, лекции, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!
Кулинарный мастер-класс Сергея Леонова. Соусы на все случаи жизни
Когда: 19 июня, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
19 июня:
- 11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных.
- 16.00 Каролинские анолисы.
- 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.
20 июня:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
21 июня:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
Онлайн-трансляция музыкальной сказки «Кот в сапогах»
Когда: 19 июня, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
19 июня
20.00 «Лицом к…». Прямой эфир. Актёр театра «Эрмитаж» Павел Кошель.
21.30 Премьера онлайн-спектакля от артистов театра «Эрмитаж». Г. Остер, «Вредные советы».
20 июня
19.00 Встречи при свечах.
21 июня
14.00 Викторина «Своя игра online».
20.00 Онлайн-трансляция "Дворовые посиделки» Прямой эфир.
Психологический клуб online: О гештальте и о группе базовой программы московского гештальт института в Туле
Когда: 19 июня, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Онлайн-концерт группы Velial Squad
Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.
Стоимость: 400 руб.
Velial Squad — это два человека в горнолыжных масках, тяготеющие к депрессивному вязкому флоу и мрачным, кровавым историям. В этом смысле показателен их последний клип — черная меланхолия смешивается здесь с бессонницей, комиксами про зомби, длящимися отходняками и вытлевающими эмоциями. «Звук сирен под окном, тьма укроет под крылом» — не сомневайтесь, все так и будет.
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
«Тихое место-2»
Пока кинотеатры закрыты в любом из вышеперечисленных сервисов можно посмотреть самые свежие новинки совершенно бесплатно. Недавно в прокат выходит cиквел крайне успешного хоррора Джона Красински (которого все знают в основном как Джима Халперта из «Офиса»).
Как мы помним, его герой — глава семейства Эбботт — в прошлом фильме был вынужден пожертвовать собой ради спасения детей и беременной супруги. Оставшиеся в живых Эвелин (Эмили Блант), Маркус (Ноа Джуп) и глухая девочка Реган (Миллисент Симмондс) продолжают искать лучшее пристанище, поскольку семья недавно пополнилась еще одним ребенком. Главное правило в эпоху постапокалипсиса осталось неизменным: будь максимально тихим, чтобы не быть съеденным заживо большеухими монстрами.
«Вивариум»
Еще одна киноновинка — фильм «Вивариум».
Молодая пара (Джесси Айзенберг и Имоджен Путс) подыскивает себе жилье по карману, но усилиями загадочного агента по недвижимости оказывается впутана в череду мистических обстоятельств. Выбранный дом является лабиринтом, откуда непросто найти выход, да и есть ли он вообще? Ирландец Лоркан Финнеган впервые попал в Канны (в престижную программу «Неделя критики»), где любят голливудские фильмы с большими звездами. В прошлом году там прошла премьера драмы Пола Дано — «Дикая жизнь» с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган.
Хороших выходных! Берегите себя.