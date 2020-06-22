На даче – с удовольствием! Выбираем всё, что нужно для дачного отдыха

Заглавное фото: megapolisonline.ru.

Наступило самое приятное дачное время: всё уже посажено, теплицы установлены, будущий урожай растет и расцветает. Пора отдыхать!

Что купить для комфортного отдыха на даче, чтобы и взрослым было весело, и детям интересно? Подскажут в компании «Сад-Тула»!

для вкусных экспериментов

Лето на даче – это прежде всего шашлыки, семейные ужины и вечеринки с друзьями на свежем воздухе. Поэтому первым делом купите хороший мангал. Можно выбрать легкий разборный (он и самый дешевый) или основательный, тяжелый, который даже на зиму убирать не обязательно.

В «Сад-Тула» можно найти любые мангалы, от компактных до больших, с крышей.

Удобно, когда рядом с мангалом можно поставить тарелку под мясо и различные аксессуары для приготовления шашлыка, поэтому обратите внимание на мангалы с полочками. А дрова можно уложить в красивую дровницу, которая по дизайну идеально сочетается с мангалом.

На открытом огне все блюда вкуснее, а плов – особенно, причем для его приготовления не нужно владеть каким-то особым искусством. Главное, чтобы у вас был хороший казан – чугунный, толстостенный, идеально отшлифованный. В «Сад-Тула» продаются именно такие, правильные казаны – настоящие узбекские, со стенками толщиной 6-8 мм, полусферической формы, которая обеспечивает равномерный прогрев его содержимого.

Казаны в «Сад-Тула» стоят от 1890 руб., ляган (большое красивое блюдо для плова) - всего от 600 руб.).

В продаже есть казаны объемом от 3,5 до 100 л – выбирайте, в каких масштабах вы планируете готовить. На семью из 2-3 человек хватит и маленького казана, а для больших компаний универсальным будет объем в 16-22 л. К слову, в 22-литровом казане можно приготовить вкусный плов и на семью из пяти человек и на достаточно большую компанию, состоящую из более чем двух десятков людей.

В дополнение к казану стоит купить ляган – большое узбекское блюдо для плова с красивым орнаментом, чтобы подчеркнуть колорит этого вкуснейшего блюда.

для семейных встреч и праздников

Чтобы есть шашлык и другие блюда на свежем воздухе, нужна удобная уличная мебель – достаточно большой стол, вместительные лавочки. И материалы должны быть такими, чтобы без проблем переживали любую непогоду: металлический каркас и дерево, специально обработанное стойкими защитными составами.

Комплект «Дачный» (стол с двумя лавочками). Есть разная длина стола. Цена от 5200 руб.

Дачную мебель можно подобрать к любому стилю ландшафтного оформления сада и архитектуре дачного дома. Например, слева - стол с ножками под ковку (от 4200, размеры – от 1,5 до 2,5 м в длину), а справа - стол в стиле модерн (справа, от 5800 руб.).

для уютных вечеринок

Чтобы вы могли устраивать застолья на даче в любую погоду, подумайте о покупке беседки или навеса. В «Сад-Тула» продаются беседки разных размеров, от небольших до 3-4 метров в диаметре, с тентом или крышей из поликарбоната.

Такая беседка защитит и от солнца, и от дождя, и не позволит осадкам нарушить ваши планы.

для отдыха

Для отдыха на даче нужны скамейки – чтобы посидеть в тени под яблоней или ароматным кустом сирени. В «Сад-Тула» можно найти лавочки в разных вариациях – с ажурными элементами или лаконичные, строгих форм.

Слева - скамья-качалка, 3500 руб. Справа – лавочка «Модерн», от 3300

в зависимости от длины.

В интерьере террасы будут отлично смотреться кресла и диваны моделей Papasan и Mamasan.

Особая форма и мягкая круглая подушка позволяют максимально расслабиться – вставать с таких кресел просто не хочется! Дополните кресла кофейным столиком для полного релакса.

для релакса

Какой дачный отдых без качелей? На них с удовольствием проводят время дети и взрослые. Качели могут иметь текстильный тент или крышу из поликарбоната для зашиты от солнца и дождя.

Модная дачная новинка – кресло-кокон. Это альтернатива качелям, очень стильная, красивая и удобная – в коконе, который будто окутывает тебя и позволяет телу принять идеально удобное положение, можно релаксировать бесконечно!

Кресла-коконы в «Сад-Тула» можно купить по цене от 7700 руб.

Эта удивительная конструкция совмещает в себе одновременно функции гамака и кресла-качалки, то есть зависает и покачивается. В нем можно почитать, отдохнуть, подремать, тем более что кресло укомплектовывается мягкими подушками или матрасами.

В «Сад-Тула» есть разные варианты коконов – подвесные и стоящие, одноместные и семейные, в форме овала, шара, капли и даже лежака.

В комплекте с креслом идет матрас, цвет которого можно выбрать на свой вкус. Матрас легко стирается, а для защиты самого кокона от дождя можно купить специальный чехол.

Для комфорта

Отдых на даче должен быть комфортным. «Сад-Тула» поможет организовать дачный быт практически с городскими удобствами. Обратите внимание на новинку - дачный душ, для которого не нужно ничего строить: это уже готовая конструкция, простая в монтаже и удобная в использовании.

Дачный душ представляет собой каркас из оцинкованной трубы 25х25 и стенки из непрозрачного белого поликарбоната. Емкость для воды - плоский бак разного объема, на 110, 130 или 160 литров, с подогревом или без него: в жаркие дни источником тепла станет солнце.

В «Сад-Тула» можно найти действительно всё для дачного отдыха по демократичным ценам. Покупка будет еще выгодней, если у вас есть дисконтная карта. Получить ее можно бесплатно и пользоваться скидкой 3-10%. Почаще заходите на сайт компании, чтобы не пропустить акции: ежемесячно на разные группы товаров действуют приятные скидки.

«Сад-Тула» стремится поддержать туляков в нынешнее не самое простое время и предлагает воспользоваться рассрочкой на крупные покупки.

Это рассрочка от компании, без банков и процентов: цена товара просто делится на три равных платежа, без каких-либо переплат. И доставка по Туле – бесплатная.

Отдыхайте на даче с комфортом и удовольствием, а «Сад-Тула» поможет вам в этом!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.