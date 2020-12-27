Тульские шеф-повара о гостях, идеальных блюдах и «Цезаре»

– Учился в тульском профессиональном училище, пришел работать. Понравился кухонный драйв, и вот уже девять лет я в профессии. Самое сложное – управлять людьми, с ними труднее, чем с продуктами.

Хочу развиваться в профессии. Чтобы быть в тренде, обучаюсь в разных странах, много читаю, слежу за топовыми шефами в соцсетях. Это мотивирует меня становиться лучше.

За вкусной и необычной едой нужно приходить в ресторан. На кухне многие блюда не повторишь, даже если узнаешь рецепт. Многие технологии приготовления применить дома не получится. Иногда кажется, что на тарелке три ингредиента, а на самом деле их там гораздо больше, и готовилось блюдо долго, иногда больше суток. Ну и мастерство повара, конечно, тоже играет свою роль.

В последнее время пытаюсь больше готовить что-то овощное, это сейчас в тренде. Одно из таких блюд – ризотто из корня сельдерея. Новый взгляд на знаменитое блюдо. Легко и вкусно!

Я люблю не только ресторанную кухню, из домашней обожаю пюре и котлеты. Но сам дома готовлю нечасто, разве что на праздники могу порадовать близких. Это нормально, швея ведь не шьет постоянно дома, и мы тоже хотим переключиться.

В меню должны быть только идеальные блюда: интересные продукты, необычные способы приготовления и красивая подача. Это важно не только для посетителей, но и для поваров. Готовить постоянно одно и то же надоедает.

Я счастливый человек, могу с уверенностью сказать, что люблю свою работу. Мне нравится быть в этой атмосфере.

Люблю выходить в зал, следить за работой персонала, чтобы они правильно представляли наши блюда, и общаться с людьми.

Думаю, мое отношение к работе чувствуют и гости. К каждому блюду я добавляю любовь к своему делу. Это мой секретный ингредиент.