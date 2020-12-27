Рецепты для новогоднего стола от тульских шеф-поваров

Фото из архива Myslo.

Сломали голову, чем удивить близких на Новый год? Мы собрали для вас блюда, которые станут украшением праздничного стола.

Пирог с сыром и грибами с ароматом трюфеля от шеф-повара ресторана VINO DOMINO Дениса Ковтуна

Вам понадобится:

Сыр бри круглый — 125 г

Тесто слоеное бездрожжевое — 80 г

Вёшенки — 25 г

Шампиньоны — 25 г

Масло растительное — 50 г

Петрушка — 30 г

Соус соевый — 20 г

Яйцо — 1 шт.

Шампиньоны нарезать соломкой, вёшенки нарвать на тонкие волокна, обжарить грибы на растительном масле. В конце добавить соевый соус и мелко нарубленную петрушку.

Распечатать сыр, сделать прорезь по окантовке и достать сердцевину так, чтобы верхняя часть осталась целой. Внутрь плотно выложить жюльен и накрыть оставшейся верхней частью.

Тестом обернуть сыр, смазать яйцом. Запекать при температуре 210 градусов 12 минут. Можно подавать с джемом.

Салат с гуакамоле из авокадо и гуавы, с крабом и сыром страчателла от бренд-шефа ресторана Salden`s Павла Мельгунова

Вам понадобится:

Гуакамоле с гуавой: авокадо — 100 г, пюре из гуавы — 75 г, масло из виноградных косточек — 7 мл, сок лайма — 10 мл, соль — 1 г.

Сделать гуакамоле из мякоти авокадо, пюре из гуавы, добавить масло из виноградных косточек, сок лайма и соль. Пробить всё в блендере до однородной массы.

На 1 порцию: гуакамоле из авокадо и гуавы — 40 г, сыр страчателла — 50 г, мясо камчатского или снежного краба — 40 г, кресс-салат — 1 г, оливковое масло — 6 мл, перец — 1 г, соль — 1 г, красная икра — 20 г.

Для салата выложить гуакамоле, сыр страчателла, полить оливковым маслом и посолить. Сверху выложить мясо краба. Посыпать готовое блюдо черным перцем, украсить кресс-салатом и красной икрой.

Новогодняя утка, фаршированная кашей из полбы с яблоками и хурмой, от шеф-повара ресторана «Культура» Сергея Кондратова

Вам понадобится:

Утка — 1 целая средних размеров

Крупа полба — 200 г

Хурма — 1 хорошая (испанка)

Яблоки зеленые — 2 шт.

Лук репчатый — 1 головка

Соль/перец

Для маринада утки:

Вино красное сухое

Масло оливковое

Соль/перец

Чеснок

Для соуса:

Сахар — 150 г

Мандарины — 5 шт.

Сухое белое вино — 50 г

Утку предварительно обрабатываем от всего лишнего. Маринуем 5-7 часов. Достаем из маринада, вытираем насухо.

Делаем кашу. Лук режем полукольцами, обжариваем на смеси сливочного и растительного масла. У яблок и хурмы удаляем сердцевину, режем крупным куском, добавляем к луку. Всё это обжариваем с добавлением соли и сахара для карамелизации фруктов и лука. Затем смешиваем с отварной полбой и плотно начиняем утку получившейся кашей. Зажимаем шпажками утку, чтобы ничего не выпадало.

Варим сахарный сироп из расчета 1 литр воды на 1 литр сахара. Горячим сиропом обливаем утку из половника 3−4 раза. Этот метод приготовления, кстати, используется для утки по-пекински.

Перекладываем утку на противень, выстланный пергаментом, смазываем его оливковым маслом и запекаем утку 60 минут при температуре 170 градусов. Наблюдаем за цветом и потом снижаем температуру до 150 ещё на 25 минут.

Варим соус из мандаринов: чистим три мандарина, давим из них сок, другие два чистим и оставляем. Сок провариваем с 150 граммами сахара. Когда растворится, добавляем дольки мандаринов и 50 граммов сухого белого вина, кипятим. Соус готов.

Достаем нашу утку, режем на части для подачи, кашу выкладываем на тарелку, готовую утку укладываем по кругу, заливаем всё соусом из мандаринов.

Готовьте с любовью, и с наступающим Новым годом!

Салат с кальмаром и яблоком от шеф-повара гастропаба «Мюнхгаузен» и ресторана-пивоварни «Августин» Евгения Тимофеева

Вам понадобится:

На две порции:

Кальмар (тушка) – 300 г,

Кислое зеленое яблоко – 1 шт.,

Кукуруза сладкая конс. – 150 г,

Яйцо куриное отварное – 2 шт.,

Соленый огурец – 200 г,

Лимон – 1 шт.,

Йогурт или сметана – 60 г,

Соль, перец по вкусу, зелень для украшения.

Кальмар очищаем и отвариваем в подсоленной кипящей воде пару минут, не больше. Затем тушку нужно сразу же охладить в холодной воде, чтобы кальмар не стал резиновым.

Готовый кальмар нарезаем кольцами. Яблоко очищаем от кожи и нарезаем соломкой среднего размера. Сбрызгиваем яблоко соком лимона, чтобы оно не потемнело. Отварные яйца натираем на крупной тёрке.

Соленые огурцы также можно натереть на крупной терке, лишний сок от огурца нужно слить, чтобы салат не был жидким. Всё перемешиваем. Добавляем кукурузу, соль, перец по вкусу и заправляем йогуртом или сметаной. Готовый салат выкладываем в салатник, украшаем лимоном и зеленью.

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Новый год с Myslo: праздничная утка

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