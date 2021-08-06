Новая звезда тульского спорта: тренер тульского олимпийца Ивана Гирева рассказал о своем подопечном

О некоторых особенностях соревнований в Токио и о новой звезде тульского спорта мы поговорили с тренером Ивана, членом Федерации Тульской области по плаванию, тренером высшей категории по плаванию Андреем Попковым.

– Андрей Николаевич, наверное, одним из самых запоминающихся моментов, помимо соревнований, для всех олимпийцев стали невиданные ограничения, предъявляемые к участникам.

– Все играли по одним правилам. Организаторы создали такие условия, которые без вариантов надо было выполнять. Хотя нечто подобное у нас уже было на чемпионате Европы в мае, в Будапеште. Спортсмены приезжают и остаются на изоляции. Видят только гостиничный номер, трансфер и бассейн. Но в Токио было даже жестче.

– Подстроиться под эти ограничения было сложно?

– Даже с учетом, что наша команда до последнего тренировалась во Владивостоке, сложно. Задача была во что бы то ни стало сохранить себя, нигде ничего не подцепить. Опасность такая имелась. Вы знаете, что с некоторыми спортсменами, несмотря на все предосторожности, это случилось, у них обнаружили ковид.

– А Гирев, кстати, вакцинирован?

– Конечно. В Токио это было обязательное условие. Допускали только вакцинированных.

– Как давно сделали прививку?

– Перед чемпионатом Европы в мае.

– Реакция какая-то была? Это ведь теперь самый дежурный вопрос.

– На какое-то время поднялась температура. Надо было делать прививку или перед Олимпиадой, или перед чемпионатом Европы. Решали, что лучше перед Европой.

– А чем вакцинировались?

– «Спутником-V».

– Судя по интервью Ивана в Японии, он расстроился, что не очень удачно выступил в личном виде.

– Момент такой был, да. Мне кажется, повлияла на это вся скомканная ситуация – с тем, что были опасения из-за санитарных ограничений, приехали поздно, не успел толком акклиматизироваться на новом месте. На дистанции 200 метров вольным стилем он даже не смог показать результат, который был весной на чемпионате России.

– Зато потом была успешная эстафета. Какая стратегия должна быть у участника, которому доверили плыть на втором этапе? Развить успех, сохранить, попробовать уйти в отрыв?

– Первый этап обычно на удержание, второй, третий – не потерять позиции. Но если вы пересмотрите запись, увидите, что борьба была очень плотной, до сотых долей секунды. Нельзя нигде было терять время, в том числе при переходе эстафеты, поэтому каждый этап был важен.

– Какие самые приятные поздравления были после олимпийского серебра?

– Поздравили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мэр Тулы и чемпионка Олимпиады в Афинах Ольга Слюсарева. Конечно же, представители Министерства спорта России, наши легендарные в прошлом спортсмены.

– Можно сказать, что международные успехи Ивана в спорте только начинаются?

– Вы же знаете, что в мае он стал двукратным чемпионом Европы в эстафете. До этого был победителем первенства мира среди юниоров, рекордсменом мира среди юниоров. Наверное, да, всё самое интересное в спорте для него только начинается.

– Из-за ограничений Вы не были с ним на Олимпиаде в Токио. А насколько вообще часто в эти дни общались?

– Вот только вчера созванивались. Скинул ему часть информации по ближайшим планам. Надеемся, что в скором времени Иван приедет в Тулу, встретится с губернатором, болельщиками.

– А сейчас он уже в России?

–У родителей. Все-таки спортивная жизнь очень насыщенная. На протяжении многих лет родных практически не видишь. В основном общение по WhatsApp или по видеосвязи. Психологически это очень тяжелый груз, нужна разрядка.

– Почему Иван вообще оказался в Туле? Все-таки, если говорить о традициях в этом виде спорта, далеко не самый видный город.

– Плавание сейчас развивается очень динамично в Тульской области. За последние десять лет поднялось очень прилично. У нас же смотрят сразу на олимпийские игры, но есть успехи в российских, международных соревнованиях. Всё решилось в 2018 году, когда он сдал экзамены в Новомосковское училище олимпийского резерва и стал спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области.

– Насколько часто он бывает теперь в Туле?

– На определенные циклы, конечно, приезжает. Потом переезжаем дальше на сборы. Вся спортивная жизнь такая, в динамике. Один сбор прошел, участие в соревнованиях, потом переезд на горную или морскую подготовку. Сейчас у него отдых. Опять же отдых такой, специфический. У нас, у пловцов, не может быть длительного отдыха, теряется ощущение воды, поэтому хотя бы иногда необходимо заходить в воду и немного плавать.

– Об Иване не так часто писали в Туле. Расскажите, что он за человек, какой у него характер.

– Если говорить о нем как о спортсмене, то Иван только набирает в мировом топе. У него классные задатки – и антропометрические, и физические. Сам по себе он психологически устойчивый. А еще скромный, вежливый человек.

– Чем интересуется? Книги, кино.

– Он современный молодой человек с разнообразными интересами. Но с той особенностью, что представляет индивидуальный вид спорта. Для него очень важно умение внутри себя собраться, настроиться. А значит, умение профессионально относиться к своему делу. Поэтому он такой системный человек. Не очень, может, общительный.

– Судя по его интервью, еще и оптимист. Он говорил о том, что следующая Олимпиада уже скоро, через три года.

– Да, будем готовиться в следующем году к чемпионату мира, к другим ответственным международным стартам.