Тест-драйв кроссоверов Haval: какой подойдет тебе?

Редакция Myslo протестировала сразу три модели внедорожников Haval, чтобы понять, что каждая из них может дать водителю в городе и за его пределами.

В модельном ряду Haval – исключительно кроссоверы и внедорожники. Так что, если вы любите «высоко сидеть» и не обращать внимания на качество дорог, у этого бренда есть варианты на разный вкус и бюджет.

На Haval с каждым годом пересаживается всё больше автомобилистов. Вы наверняка и сами замечали это на дорогах, и статистика продаж однозначно подтверждает постоянный рост популярности марки: за 6 месяцев этого года рост составил 143%, и сегодня Haval является самым продаваемым китайским брендом в России. Почему? Потому что какую модель ни возьми – она выглядит потрясающе, качество на высоте, великолепная оснащенность, современные технологии.

И цена за такой «набор» гораздо выгоднее, чем у многих других брендов: суперсовременный кроссовер «в полном фарше» за 1,5 миллиона – где еще такое увидишь? С Haval вы получаете всё – комфорт, безопасность, стиль, технологии и удовольствие от вождения – за минимальный бюджет.

Кстати, интересный факт: при своей ценовой доступности Haval в любой модели предлагает такие опции, которые у конкурентов есть либо только в премиум-сегменте, либо они еще не применяются вовсе. Haval создает действительно автомобили мечты, автомобили будущего, которые могут легко стать вашими уже сейчас.

Haval F7 – стильный, городской, интеллектуальный

Haval F7 всегда выделяется в потоке машин: смелые стремительные линии, спортивный силуэт сразу демонстрируют его мощь и динамику. Яркий городской автомобиль с достойным потенциалом для загородных поездок.

Под капотом – один из двух вариантов двигателя, 1,5-литровый мощностью 150 л. с. или 2-литровый, 190 л. с. Оба работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. На двигатель и КПП действует расширенная гарантия– до 5 лет, это важный показатель того, насколько производитель уверен в качестве своих автомобилей.

Это качество ощущается в любой детали автомобиля. Дорогие мягкие материалы в отделке салона. Удобная посадка и много пространства на любом месте в салоне – например, сзади просто феноменально много места вширь и в коленях.

Оцинкованный кузов с 6-летней гарантией от коррозии. В полноприводной версии – американская муфта, которая выдерживает большой крутящий момент и не перегревается даже при длительной пробуксовке.

При цене ниже, чем за аналоги у конкурентов, F7 предлагает очень щедрое, а порой даже беспрецедентное оснащение. Бесключевой доступ, легкосплавные диски, обогрев передних сидений, руля и зоны дворников, климат-контроль, мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, задние датчики парковки – всё это включено в список базового оборудования. Аналоги за такие деньги (от 1 589 000 руб.) найти практически невозможно.

В топовых комплектациях у F7 есть огромная панорамная крыша.

Также у F7 есть адаптивный круиз-контроль с системами предупреждения столкновений и экстренного торможения перед препятствием, система распознавания дорожных знаков, датчики контроля полосы (автомобиль реально сам возвращается в полосу, когда мы как бы случайно выезжали за ее пределы!), мониторинг слепых зон, помощь при выезде с парковки, умные фары с функцией управления дальним светом. Не каждый кроссовер его класса может похвастаться такими ассистентами!

Haval Н9 – мощный, роскошный, проходимый

Одного взгляда на этот автомобиль достаточно, чтобы понять – с ним можно и в огонь, и в воду. Эффектная внешность, впечатляющие размеры, брутальные очертания кузова сами за себя говорят о мощи и внедорожных качествах.

Haval Н9 – настоящий рамный внедорожник, с которым можно отправляться в любую дорогу и ничего не бояться. Рамная конструкция, постоянный полный привод, мощный двигатель, дорожный просвет с 220 мм – с такими исходными данными можно не обращать внимания даже на отсутствие дорог.

Это машина для тех, кто живет или часто ездит за город, любит рыбалку/охоту/поездки на природу и хочет быть уверенным в том, что любой маршрут будет успешно преодолен. По двигателям на выбор есть два варианта, оба двухлитровые – бензиновый 218 л. с. и дизельный, 190 л. с.

Но прежде всего Н9 – это потрясающе комфортный автомобиль с роскошным салоном. Пространства в нем так много, что даже при «полной посадке» (а салон вмещает семь человек) тесно не будет.

Задний ряд сидений появляется легким движением руки: сейчас это ровный пол багажника, а через секунду нажатием кнопки возникают два дополнительных места.

Отделка салона и список опций шикарны! Вокруг – мягкая кожа наппа в коричневом или черном варианте, оба выглядят очень солидно.

Сиденья с усиленной боковой поддержкой, выдвижной коленной опорой и памятью настроек как будто обнимают тебя, помогают найти идеальное положение и не дают устать. В долгой дороге такая поддержка будет просто бесценной.

Огромный сенсорный экран мультимедийной системы, виртуальная приборная панель, трехзонный климат-контроль, датчики парковки, камера заднего вида, панорамная крыша с электроприводом – список оснащения можно продолжать бесконечно.

Когда мы возвращались с тест-драйва, вспомнили еще об одной функции – массаже, встроенном в передние сиденья. И остаток пути превратился в блаженство!

Haval Н9 – один из самых больших среди рамных внедорожников и один из самых доступных: до 3 179 000 рублей за огромный, роскошный, проходимый, полностью укомплектованный автомобиль.

Haval Jolion – новый, яркий, инновационный

Потрясающим финалом этого тест-драйва стал Haval Jolion – автомобиль-сенсация, концентрат инноваций и технологий, суперсовременный кроссовер по цене, в которую сегодня сложно поверить.

Когда мы увидели эту машину, покатались на ней и после тест-драйва услышали цену, сразу загорелось: «Надо брать!» Кроссовер с кучей инновационных опций – и всего от 1 259 000 руб.? Хотелось сказать классическое «Не верю!», но, к счастью, это правда – современный автомобиль реально купить за такую цену.

Jolion просто идеален внешне, не придерешься: гармоничные пропорции, четкие линии спортивного кузова, выразительная решетка радиатора – он яркий, заметный, в потоке машин многие на нас оборачивались.

Внутри очень просторно: Jolion имеет ту же колесную базу, что и F7 (а это автомобиль классом выше!), и за счет этого удалось добиться большого пространства в компактной внешне машине. Да, и дорожный просвет у него отличный – 190 мм, больше многих конкурентов.

Он вообще совершенно другой: построен на новой платформе, которая обеспечивает комфорт и управляемость, оснащен экономичными легкими двигателями, семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением и таким списком оснащения, о котором за эти деньги, кажется, нельзя было и мечтать. Но можно!

Даже в минимальной комплектации есть климат-контроль, легкосплавные диски, светодиодные ходовые огни, обогрев передних сидений, высококачественная отделка салона.

В следующих комплектациях всё еще интереснее, оснащение – одно из самых богатых и инновационных в своем классе.

Три варианта отделки салона экокожей – в белом, черном и коричневом цвете: автомобиль хорош не только снаружи, но и внутри. Сенсорная панель – для удобного и приятного управления основными функциями автомобиля.

Двухзонный климат-контроль позволяет настраивать нужную температуру спереди и сзади. Бесключевой доступ. Светодиодные фары. Огромный сенсорный экран мультимедиа с поддержкой Apple Car Play и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборная панель с тремя вариантами дизайна – можно менять по вкусу и настроению.

Электронные помощники водителя – в полном комплекте: камера кругового обзора позволяет оценивать обстановку вокруг; адаптивный круиз-контроль автоматически поддерживает заданную скорость, ускоряется и притормаживает; система автоматической парковки сама рассчитывает траекторию и заводит автомобиль на свободное место на паркинге; системы мониторинга перекрестков, контроля слепых зон, удержания в полосе, распознавание дорожных знаков, сохранение дистанции – это же практически автомобиль-автопилот! Он готов к любым непредсказуемым ситуациям и позволит выйти из них без последствий.

И он всегда на связи с вами и вашим смартфоном – Haval разработал для покупателей Jolion мобильное приложение MY HAVAL: оно позволяет на расстоянии управлять центральным замком автомобиля, закрывать окна, запускать двигатель, настраивать климат-контроль и обогрев сидений и быстро находить машину на парковке.

Haval Jolion – для тех, кто не представляет свой жизни без инноваций и хочет купить не просто автомобиль, а высокотехнологичный гаджет. Это машина для современных активных людей, которые всегда в движении и которые во всем ценят комфорт, будь то короткие поездки по городу или путешествие на море с семьей или друзьями. Просторный салон и передовая «начинка» позволяют «настроить» автомобиль под себя и получить настоящее удовольствие за рулем.

Хотите провести такой же тест-драйв и выбрать свой Haval? Без проблем! Просто позвоните официальному дилеру Haval «КорсГрупп Тула» на Рязанской, 38 и выберите удобное время. После этой поездки вы точно влюбитесь в эти автомобили. И эта любовь будет взаимной – купить Haval просто благодаря выгодным ценам и специальному кредитному предложению от 3% годовых от банков-партнеров «Совкомбанк» и «Сетелем банк».*

Официальный дилер Haval в Туле – «КорсГрупп Тула»

Тула, ул. Рязанская, 38.

Тел. (4872) 33-76-32.

*Указанная ставка действует при оформлении кредита сроком на 2 года и первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля.

