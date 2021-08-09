Нужны кованые ворота и перила в Туле?

Строительный сезон в самом разгаре. У счастливчиков, которые достраивают свои дома, пришла пора заказывать кованые перила, ворота, заборы... А где и у кого?

Выбор кузницы – дело непростое. Стоимость кованых изделий немаленькая, и ошибочный выбор подрядчика грозит значительными финансовыми потерями. Казалось бы, стоит заказать ковку сразу в компании с хорошей репутацией, где работу выполняют профессионалы и производственные процессы отлажены. Однако многие ищут альтернативные варианты. К чему это может привести, рассказывает Павел Конов, эксперт по художественной ковке и владелец одной из лучших мастерских «Ковка Гранд».

Признаки хорошей мастерской ковки

• Собственное портфолио и репутация:

много сайтов, где красивые картинки надергали из интернета, но они чужие и не отражают качество работы мастерской. Сварщику покажут фотографию, спросят: «Сможешь так?» Он закивает головой, предложит низкую цену, а результат будет такой, что и бесплатно не нужно. На нашем сайте KovkaKrasivo.ru – только те изделия, которые мы делали. Это позволяет клиенту судить о нашем опыте и качестве изделий. Будет так же, как на фото, или даже лучше. Многие наши работы жители Тулы и Тульской области могут видеть на улицах.

Кованые ворота расположены в Туле на улице Чмутова. Красивый и лаконичный стиль.

Ворота в Зареченском районе Тулы. Ручная ковка в стиле модерн.

Кованые ворота в стрелковом клубе «Цитадель»: ничего особенного, просто охотник добывает дичь. Этим воротам более 7 лет. Оцените сами сохранность и качество окраски.

Откатные кованые ворота в Новомосковске покрашены в необычный цвет – шоколадный металлик. Он искрится и переливается на солнце!

• Команда:

у хорошей мастерской несколько сборочных постов по изготовлению ковки. Кузнец-одиночка в гараже порой работает хорошо, но не всегда. Именно на вашем заказе он может отправиться в длительное алкопутешествие. Это распространенная проблема, и тогда неясно, когда вы получите свой заказ и получите ли его вообще. В хорошей мастерской художественной ковки владелец обычно строго следит за дисциплиной, сотрудники не позволяют себе распускаться. А в экстренной ситуации (например, ковид) всегда есть возможность найти замену, «отряд не заметит потери бойца и песню свою допоет до конца».

В хорошей мастерской кузнецы любят свою работу, держатся за место и работают на совесть. Договорились на месяц – значит, будет месяц.

В нашей команде – русские, православные люди, они выполняют свою работу на совесть. У них профильное техническое образование. Мигранты могут бросить недоделанный проект и бесследно исчезнуть, с них спроса никакого.

А мы – туляки, живем в одном городе с нашими клиентами и при встрече всегда слышим слова благодарности. Потому что думаем о том, чтобы наша работа хорошо выглядела не только в момент подписания акта выполненных работ, но и спустя 5-10-15 лет.

• Дизайнеры:

делать заказ надо там, где вам могут нарисовать и изготовить ковку по проекту, а не «как получится». В каждом доме – свои размеры, свои пропорции и особенности. То, что кажется красивым на фотографии-образце, именно на вашей лестнице может оказаться страшным. Чтобы наши клиенты всегда получали лучшие решения, мы готовим проект перед изготовлением.

Кованые балясины с витражами. Качеством наших работ восхищаются даже сотрудники Художественной академии им. Строганова.

У клиента всегда есть возможность лично встретиться с дизайнером в уютном шоуруме, вдали от грохота молота и воя болгарок, чтобы быть услышанном и получить желаемый результат. Профессиональное строительное образование наших конструкторов гарантирует, что все изделия будут прочными, долговечными, безопасными. Особенно это касается владельцев деревянных домов. Если ковку установить так же, как в кирпичном доме, в доме могут серьезно повредиться стены. Мы знаем все эти особенности и учитываем их в работе.

Все изделия будут прочными, долговечными, безопасными для детей.

Заказчик хочет ворота в русском сказочном стиле. Разрабатываем проект!

Все проекты мы распечатываем в натуральный размер,

и при сборке кузнец собирает всё один к одному.

Как вам результат?

«Ковка Гранд» – это не только завитки и расковки, но и красивые металлические изделия в современном стиле.

• Материалы:

ковка – это красивые и ДОЛГОВЕЧНЫЕ изделия, они будут служить вам так долго, что когда вы (или ваши родственники) решите продать дом, всё еще будут выглядеть на отлично. И чтобы обновить их внешний вид, не нужно прикладывать значительные усилия. Многие люди путают ковку с гнутьем – изделиями из трубок. Таких много продается на строительных рынках. Выглядят такие изделия дешево, но самая большая проблема – стенки трубок очень тонкие, через 1-3 года они прогнивают, изделие приобретает некондиционный вид, и исправить это невозможно – только замена. В своей работе мы используем для изготовления декоративных элементов только полнотелый квадрат: 12, 14, 16, 20 мм. Концы элементов отковываются кузнецом вручную.

• Сроки:

эти параметры зависят от объема и сложности изделия. В мастерской «Ковка Гранд» средний срок изготовления кованых перил, ворот, лестниц, навесов – один месяц плюс-минус две недели. Обычный срок монтажа – 1 день.

• Изделия собираются в надлежащих условиях:

не под открытым небом, не на коленке и не в гараже, а в оборудованном цеху, даже если изделия – крупные:

В цеху.

На объекте.

Вот что говорят клиенты мастерской «Ковка Гранд» ( KovkaKrasivo.ru ):

Вячеслав Николаевич Калинчев (Тула):

– Я 50 лет занимают стройкой и знаю, как тяжело найти хорошего подрядчика. Кузнецы из мастерской «Ковка Гранд» и ее директор Павел Конов – достойные люди, они всё делают на совесть, в срок.

Федор Соловьев (Суворов):

– Супруга в интернете нашла очень красивый дизайн перил, но оказалось, что их делают только из французских комплектующих, и цена зашкаливала – более тысячи евро за метр! В Туле мы вышли на «Ковку Гранд», где наши мужики сделали такие же перила, только по нормальной, вполне себе адекватной цене.

Виктор Николаевич Симеонов (Тула):

– Лет шесть назад ребята из «Ковка Гранд» сделали мне кованые перила на патио и несколько козырьков. До сих пор краска держится и всё выглядит отлично. С тех пор оформил еще несколько заказов, всё сделали в срок и по нормальной цене.

Юрий Сергеевич Пронин (Суворов):

– Заказывал здесь кованые решетки в самый разгар эпидемии, в локдаун. Некоторые подрядчики подняли вверх лапки и затянули сроки на 2-3 месяца, а в «Ковка Гранд» выполнили мой заказ в течение месяца – я получил свои изделия, как мы и договаривались. Ковка нормально перезимовала, ничего не заржавело, выглядит отлично.

Алексей Алексеевич Белоусов (Тула):

– Заказал перила на лестницу в дом в «Ковка Гранд», потому что здесь есть с кем разговаривать: с художником мы долго работали над проектом, чтобы получился именно такой рисунок, который устроил бы и меня, и супругу; технические специалисты несколько раз измерили лестницу и установили 20 метров перил за один день без каких-либо приключений.

Александр Гололобов:

– Построил дом на Черном море и встал вопрос, где заказать перила. С удивлением обнаружил, что у приморских кузнецов непомерные аппетиты, качество тяп-ляп, а сроки от трех месяцев и до бесконечности. Оказалось дешевле, проще, быстрее изготовить перила за 1980 (!) км от дома, у тульских кузнецов. Они учли мои пожелания, предложили реальную цену, которая оказалась на 30% ниже черноморской, и сделали всё на высоком уровне.

В доме в пос. Мясново.



Квартира, Тула.

Тула, дом на ул. Герцена.



Новомосковск.

Больше фотографий можно увидеть

на сайте мастерской «Ковка Гранд»

KovkaKrasivo.ru (все изделия на фотографиях сделаны мастерской «Ковка Гранд», что гарантирует вам такое же качество).

Каталог кованых ворот

Каталог кованых перил

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Выставочный зал для встречи с клиентами: Тула, ул. Мосина, 29, место 7М (Ярмарка на Фрунзе, ТЦ «Мастер»).

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