Леонид и Ирина Переломовы: «Многодетная семья — это круто!»

Фото Алексея Пирязева.

«Семья – один из шедевров природы», - так сказал о семье писатель и философ Джордж Сантаяна. Эту цитату полностью подтверждает семья туляков Переломовых, в которой растут пять замечательных детей.

В каждой семье свой рецепт счастья и свое понимание того, какими должны быть правильные семейные отношения. Семья не может существовать без взаимного уважения, взаимопонимания и готовности находить компромисс. В этом убеждены Ирина и Леонид Переломовы, которые в этом году отметят хрустальную свадьбу — 15 лет совместной жизни.

Мы решили познакомиться с этой семьей и разузнать у них, каково это — воспитывать пятерых детей и совмещать профессиональную деятельность.

— Леонид, Ирина, расскажите, иметь большую семью — это было изначально вашей мечтой или так сложилась жизнь?

Леонид: — Так сложилось. Мы с женой взяли на себя тот объем ответственности, который можем себе позволить. Поэтому детей у нас всего пятеро.

— Как вы познакомились?

Леонид: — В 2002 году я приехал в Тулу из Пущино, где до этого учился и работал. Поступил на работу в ТулГУ. И в 2004 году мы с Ириной вместе были сотрудниками приемной комиссии, и там познакомились. С тех пор мы не расстаемся.

— Расскажите о каждом члене вашей семьи…

Леонид: — Моя жена Ирина — доцент ТулГУ, кандидат биологических наук. Я работаю старшим научным сотрудником на кафедре химии ТГПУ им. Л. Н. Толстого , тоже кандидат биологических наук. Старший сын Лев Путилин родился в 1999 году, студент 3-го курса факультета «Лечебное дело» ТулГУ, он уже является соавтором четырех научных публикаций.



Саша Переломова.

В 2005 году родилась Александра, она ученица лингвистической гимназии № 11, интересуется языком и культурой Франции. Вот на столе французские круассаны — Саша сама испекла.

Через три года родился Николай, он тоже учится в лингвистической гимназии, профессионально танцует в балете Remix, а в этом году даже побывал в «Артеке». Коля вошел в сборную России и принял участие в чемпионате мира по джазу, модерну и балету.



Лев, Валя и Коля.

В 2014 году у нас родился младший сын Петр, он посещает детский садик ТулГУ, учится играть на аккордеоне. Он еще маленький мальчик, но у него уже очень развито логическое мышление, Петя интересуется естественными науками, пытается нам постоянно притаскивать в дом питомцев в виде жуков и прочих насекомых (смеется).

И самая маленькая в семье — Валя, она родилась в 2015 году, также ходит в садик вместе с братом, занималась в цирковой студии, очень подвижная и спортивная.

— Вы направляете детей по жизни или они сами выбирают себе увлечения?

Леонид: — Обычно, когда мы говорим о многодетных семьях, детки там достаточно дисциплинированные, чувствуется иерархия. У нас в семье немножко по-другому. Для родителей это, сами понимаете, сложнее. Но мы все же стараемся развивать те задатки, которые в детях есть. Мы можем их направлять, но ни в коем случае не давить и резко не корректировать под свои, родительские, интересы. Все дети очень разные, у всех свои увлечения, свои интересы. И мы стараемся их развивать в этом.

— На каких принципах воспитываете своих детей?

Леонид: — Это принципы очень простые — принципы всех порядочных людей. Этика, православие. Мы живем в России и без русской культуры никуда. Мы с Ириной как воспитаны в традиционной русской культуре, эти же принципы мы используем для воспитания наших детей. Мечтаем, чтобы они выросли людьми добрыми, прежде всего, порядочными, честными. Стараемся чтобы они были трудолюбивыми, без труда в нашей жизни ничего достичь невозможно.



Потрясающей красоты альбомы для фотографий делает Саша Переломова — из старых коробок из-под обуви, открыток и страз.

— Знаю, что вы изучаете историю своего рода…

Леонид: — Да, мы можем проследить один род вплоть до 300-летней истории. По линии мамы Ирины была династия священников, даже есть такая книжка «Род Мощанских», там описывается вплоть до начала XVII века генеалогия в деталях. А прадед жены Павел Дмитриевич Мощанский — первый декан филологического факультета ТГПУ. По другой линии — отца Ирины — предки из Крапивны, в этом уездном городке проводят съезды потомков крапивенцев. Моя династия попроще. Моими предками были два казака — Кузька Переломов и еще один, основатели иркутского острога. А другая линия — крестьянская. В Первую мировую войну мой прадед был фельдшером, планировал открыть аптеку в Туле. Но случилась революция и у него ничего не получилось.

— В этом году вы выиграли Гран-при конкурса «Семья года»…

Леонид: — Да, это было замечательно! В этом конкурсе мы принимаем участие уже второй год подряд. В 2018 году мы заняли третье место, видимо, не так хорошо понимали формат конкурса, его требования. А, уже имея опыт, в 2019 году взяли Гран-при! Сам конкурс состоит из двух этапов. Первый этап заочный — резюме семьи. Второй очный, в этом году он прошел в пансионате «Шахтер». Было несколько номинаций, мы выступали в номинации «Многодетная семья». Мы постарались показать талант наших детей, для конкурса «Домашнее задание» поставили маленький мюзикл и он покорил жюри, нас высоко оценили. Знаете, все многодетные семьи интересны, и выделение лучшей из них достаточно условно. Это даже был не конкурс, а большой праздник для семей.



С домашней любимицей — бассет-хаундом Майей.

— Назовите три эпитета для своей семьи?

Ирина: — Наша семья нестандартная. Дружелюбная — друг к другу и ко всем окружающим. И культурная!

— Как облегчают вашу жизнь меры поддержки многодетных семей?

Ирина: — После рождения третьего ребенка, Николая, нам как многодетной семье выделили участок. Мы его продали, и полученные деньги вложили в строительство.

Леонид: — Мы сейчас находимся в доме, который строим с 2014 года, это большой дом, где каждый из детей имеет по своей комнате. Для многодетной семьи это очень важно (смеется). У нас большой участок, мы разбили сад. Мы строим и обустраиваем дом в кредит под льготные проценты. Мы получаем федеральные выплаты. Наша семья — член Ассоциации многодетных семей, периодически нам оказывают гуманитарную помощь.

Ирина: — На самом деле, каждый человек, когда планирует стать родителем, в первую очередь должен рассчитывать на свои силы. Мы очень благодарны за все, что получаем от государства. Но надо помнить, что в первую очередь ответственность за детей, их комфорт и благополучие лежит на нас, родителях.

Комментарий специалиста

Инна Щербакова, заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области: