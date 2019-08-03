Что посмотреть в Туле: топ-10 мест среди иностранных туристов

Роман Андреев. Фото Алексея Пирязева и visittula.com.

Ни в одном из рейтингов, составленных различными организациями и компаниями, Тула пока не фигурирует ни в десятке, ни даже в двадцатке самых популярных туристических направлений России. Тем не менее туристический сезон в самом разгаре, гости прибывают, и мы решили составить собственный топ-10 объектов и достопримечательностей самоварной столицы среди иностранных туристов на основе количества и качества отзывов на TripAdvisor и Google Maps.

Прежде чем перейдем непосредственно к участникам рейтинга, отметим, что Тула оказалась одним из немногих, если не единственным крупным российским городом, в топ достопримечательностей которого вошло всего одно религиозное сооружение. Поехали!

10-е место

Музей-магазин «Тульские пряники»

Небольшой спойлер: пряники пока остаются единственным символом города, который практически никак не влияет на международный туризм в Туле. Причина в том, что для посещения иностранными гостями объект совершенно не приспособлен, и это прослеживается в отзывах. А с учетом того, что такие места посещают в основном любопытные путешественники, которым интересны не только визуальная составляющая, но и всевозможные «изюминки», это большое упущение.

Турист из США: «Первое, что нужно сделать, — забронировать посещение, если вы хотите посмотреть, что там внутри. Если вам удастся каким-то образом это сделать, значит, вы понимаете русский, потому что в музее абсолютно всё на русском языке. Если вы попадете внутрь (стоимость 100 рублей на человека), вам не разрешат что-либо фотографировать. Единственное, что я смог понять, не зная особо русского, это то, что у них на витринах лежит 50 кг тульских пряников, а также как они их делают.

Принцип приготовления мне показался самым интересным. Там по кругу показывается 15-20-секундный ролик, в котором демонстрируют процесс формовки, а также наполнения начинкой из джема и других ингредиентов.

В магазине, объединенном с музеем, большой выбор пряников. Мне показалось, что цены были немного выше, чем я видел в тот же день на различных ярмарках. Мне сказали, что пряник, который я купил, может храниться около 3-х месяцев».

9-е место

Мемориал «Защитникам неба Отечества»

Попадание этого архитектурного комплекса в десятку стало неожиданностью. Причина не конкретно в этом объекте, а в том, как иностранные туристы обычно воспринимают сооружения в стиле советского конструктивизма. Это не готика и не барокко, где достаточно визуальных впечатлений. Соответственно, если гид не раскрыл исторический бэкграунд предельно интересно, посещение такого рода памятников ограничивается максимум парой фотографий, сделанных между делом. С мемориалом в Туле всё иначе — свою роль сыграли, безусловно, масштаб и наличие динамики, с которой всё становится понятным без слов.

Турист из Великобритании: «Прежде всего в России/бывшем Союзе по-прежнему много огромных, весьма впечатляющих памятников, связанных со страданиями и окончательной победой во Второй мировой войне, или Великой Отечественной войне, как здесь говорят.

Этот памятник стал продолжением традиции по возведению масштабных мемориалов. Он изображает поражение самолета Люфтваффе истребителем советских ВВС. Самолеты расположены на концах опор, которые показывают направление их движения. В нижней части посреди груды обломков лежит немецкий самолет, сбитый советским истребителем, улетающим вдаль после победы (я так думаю). На основной площадке расположены также вечный огонь в память о советских летчиках, погибших в ходе сражений, стена с указанием количества вылетов и т. д. , а также таблички, на которых выгравированы имена.

Пояснений на английском практически нет, тем не менее памятник одновременно невероятно огромный по масштабу, возможно, около 100 м по диагонали, и, как в случае с большинством памятников вечного огня, напоминает о потерях во время войны.

Рекомендую, здесь стоит побывать. От центра Тулы можно дойти пешком (я взял такси, попросил водителя подождать 15 минут, после чего вернулся в центр города — всего 400 рублей)».

8-е место

Площадь Ленина

Главная транзитная достопримечательность города. Транзитная, потому что сюда приезжают исключительно как к отправной точке на пути к визитным карточкам оружейной столицы. Здесь как раз-таки история из той серии, о чем мы писали выше: есть памятник (очередной типовой Ленин), есть площадь, ну и хорошо, пошли дальше.

Туристка из Южной Кореи: «Это главная площадь Тулы. Позади статуи Ленина находится административное здание, через дорогу — две православные церкви. Недалеко расположен кремль. Также много магазинов. Площадь большая, но ничего особенного».

7-е место

Успенский кафедральный собор

Тот самый, единственный тульский собор, который попал в плоскость интересов иностранных гостей. С одной стороны – удивительно, с другой — это положительный момент, потому что при таком раскладе Тула становится более оригинальным пунктом назначения в отличие от мест, где основу культурного туризма на 80% составляют религиозные сооружения. Первое строение восхищает, второе нравится, третье… хочется каких-то других впечатлений и историй. Так обычно всё происходит.

Турист из Германии: «В центре Тулы находится местный кремль, а вокруг него множество других церквей. В настоящее время (август 2018-го. — Прим. ред.) верхний этаж находится на реконструкции, и для свободного посещения открыт только нижний. Церковь однозначно стоит посетить».

6-е место

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

С Сергеем Есениным современные иностранные туристы не согласятся. Они любят этот парк, но, увы, не скажут, что это «самое лучшее, что есть в Туле», как утверждал поэт. В общем и целом объект выполняет свою основную функцию — позволяет отдохнуть. Этого достаточно для высшего балла, но, пожалуй, не так много, чтобы гости могли выделить его из сотен других парков в других городах и странах.

Турист из Италии: «Место очень оживленное и утопает в зелени. «Легкие» города. Множество аттракционов для взрослых и детей. Великолепно».

5-е место

Музей «Тульские самовары»

Опять же сталкиваемся с языковым барьером, который оказывает достаточно сильное негативное влияние на увеличение потока иностранных туристов. Музей, безусловно, всем нравится, гости понимают, насколько он важен в историческом контексте. Однако отсутствие информации хотя бы на английском языке не позволяет им в полной мере понять и прочувствовать значимость отдельных экспонатов и в целом понять место самовара в русской культуре. Возможно, просто музея недостаточно. Когда речь идет о таких масштабных явлениях, должен быть все-таки определенный интерактив, креативный подход, чтобы впечатления были незабываемыми.

Турист из Китая: «Очень много моделей чайных самоваров. Кролик оказался сахарным (на скриншоте. — Прим. ред.), сначала я не обратил на него внимания. Любителям чая стоит побывать здесь».

4-е место

Музей «Тульский кремль»

Обычно выделяют тройку лидеров, в нашем случае будет четверка, потому что именно начиная с кремля заметна колоссальная разница по количеству иностранных туристов. Многие отмечают, что с Московским Кремлем, конечно, не сравнить, но это нисколько не умаляет достоинств тульской достопримечательности, которая вызывает у гостей исключительно восхищение.

Турист из Бразилии: «Обязательно познакомьтесь с музеем «Кремль». Прекрасное место для прогулок и красивых фотографий. Есть различные магазины, где можно купить сувениры и попить кофе».

3-е место

Музей оружия

Не будет ошибкой сказать, что это один из лучших региональных музеев России. Его оценивают высшим баллом даже те, кто в принципе не особо интересуется оружейной темой. Получается, что из трех главных символов Тулы не подкачало только оружие. Важный момент: причина как раз в том, о чем мы писали относительно музея «Тульские самовары», – здесь есть интерактив, то есть просто рассматриванием экспонатов дело не ограничивается.

Турист из Австрии: «Однозначно рекомендую. Много чего можно посмотреть и поделать. Нашему младшему и нам понравилось. Везде всё чисто, приветливые сотрудники музея. Апогеем для нашего 8-летнего ребенка стал, безусловно, тир в подвальном помещении».

2-е место

Рестораны и кафе

Вторая позиция получается обобщенной, потому что кулинарные путешествия — это важнейшая составляющая международного туризма, и именно объекты общественного питания в совокупности являются вторыми по посещаемости в Туле. Конкретные заведения мы упоминать не будем, впрочем, это и необязательно. Скажем только, что на 90% иностранные гости остались довольны своей трапезой.

Тем не менее, если сравнивать количество отзывов и эмоциональную составляющую, Тула очень сильно отстает, например, от Пскова, Ярославля, Владивостока и т. д. Хотя, имея в арсенале два знаменитых символа, напрямую связанных с трапезами, это не совсем нормальная ситуация.

1-е место

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

«Ясная Поляна» и Тула, безусловно, не совсем одно и то же, но когда мы говорим о международном туризме, нельзя сказать, что область и административный центр — два принципиально разных направления. Музей-усадьба — одно из нескольких дополнений к самой Туле. Больше за пределами города иностранные гости ничего не ищут и не посещают.

Прекрасное место, великолепная возможность, не особо удобный маршрут и неорганизованность в плане предотвращения языкового барьера — такова основная мысль большинства отзывов иностранных туристов о «Ясной Поляне».

Турист из Канады: «Наш постоянный гид повез нас за пределы Москвы, чтобы мы могли посетить фамильную усадьбу Толстого. С местным гидом, сопровождавшим нас в усадьбе, к сожалению, очень не повезло, поскольку она была как робот и пересказывала заученный текст. В общем, со взаимодействием и вопросами ничего особо не получилось. Возможно, она была новенькая, но это сделало поездку не такой замечательной, какой она могла бы быть. Мы осмотрели территорию и два здания: одно из них — семейный дом, другое — музей, посвященный поездкам Толстого в Европу, обучению крестьян и его исследованиям в ходе написания романа «Война и мир». Это был очень приятный день, было здорово там погулять и дойти до его могилы».

Заключение

Как видим, в Тулу приезжает много заинтересованных туристов со всех уголков мира, которых привлекает русская культура и история, современная жизнь, традиции, кухня и многое другое. В Туле очень много особенностей, достопримечательностей, традиций, легенд — это как раз то, что нужно. Однако необходимо серьезно поработать над тем, чтобы самоварная и оружейная столица была не транзитным пунктом назначения, а местом, где человека ждут незабываемые приключения и эмоции.