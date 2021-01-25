Тульские студенты о жизни во время пандемии: «Скучаем по движу и общению!»

В интервью Myslo студенты рассказали о своих хобби, важности высшего образования и нехватке живого общения.

Сергей Кузнецов, 23 года, выпускник инженерной специальности Института высокоточных систем им. В. П. Грязева ТулГУ:

- Помимо учёбы в университете работаем с товарищами в студенческом конструкторском бюро. Увлекаюсь спортом, авиамоделизмом.

Пандемия серьезно ударила по образовательному процессу. Студентам сложно разбираться в тонкостях дисциплин, не имея очной связи с преподавателями. Сегодня ребята имеют возможность посещать часть занятий, это хорошо сказывается на их знаниях.

Современному студенту, особенно с учетом сложной эпидемиологической ситуации, необходимы трудолюбие, навыки работы в команде и поиска необходимой информации, знание всех используемых в образовательном процессе программ, желание учиться, получать знания.

В современном интенсивно меняющемся мире всё больше профессий требуют специализированных знаний. Активнее развиваются робототехника, электроника, материаловедение и прочие важные направления. Не уделяя должного внимания современным научным трендам, государство рискует потерять позиции на мировой арене.

Лев Сафонов, 22 года, студент Института высокоточных систем имени В. П. Грязева ТулГУ, кафедра «Проектирование автоматизированных комплексов»:

- Кафедра целевая, находится в КБП. Выбрал эту специальность, потому что нравится заниматься инженерной деятельностью. Практически всё свободное время провожу на кафедре, тружусь без отдыха. У нас есть Центр реализации проектов для студентов, куда любой желающий может прийти и создавать свой проект. С 2018 года мы успели провести фестиваль науки «0+", на данный момент двигаемся в сторону виртуальной реальности. Мой проект предполагает внедрение технологий виртуальной дополненной реальности в жизнь человека. Одна из наших разработок установлена в Музее оружия. Мы выиграли президентский грант и с его помощью планируем реализовать следующий проект — приложение «Окно в прошлое». С помощью технологий дополненной реальности можно наложить историческую картину на современную.

Один преподаватель сказал фразу, которая мне понравилась: «Хороший специалист знает всё о немногом и немного обо всём». На мой взгляд, она характеризует в том числе и студента.

Если человек стремится реализовать себя в науке, ему без высшего образования туда путь закрыт. Но если он хочет трудиться, зарабатывать и в 20 лет купить машину, то почему бы ему не окончить, например, платформы WorldSkills и не получить сразу пару квалификаций?

Валерия Шишкина, 18 лет, студентка 1 курса ТулГУ, специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы»:

- Специальность мне показалась интересной. Во-первых, это что-то новое в моей жизни, чего я ещё не пробовала, не изучала до этого. Во-вторых, мне как человеку, который интересуется историей своей семьи, интересно было стать связистом. Мой прадед, Алексей Григорьевич Васюков, в годы войны служил во взводе связи, пропал без вести под Старой Руссой в далеком 1942-м. Кому-то это может показаться сказочным или книжным, но это важно для меня. Так я смогу продолжить дело павшего в боях за нашу Родину старшего сержанта Васюкова.

Помимо университета увлекаюсь горными лыжами, параллельно работаю инструктором. Увлекаюсь военной историей нашей страны, в частности, Великой Отечественной войной. С 2018 года я несу почетную вахту памяти на Посту № 1 у Вечного огня Тулы. Два раза мне посчастливилось участвовать в параде Победы на площади Ленина. С апреля 2020 года я вступила в поисковый отряд «Безмолвие». Вместе с ребятами мы ищем останки павших во время войны бойцов.

Современный студент должен быть готов к самообразованию. Почти весь материал, который мы изучаем, самостоятельно добывается и прорабатывается. Нужно понимать: если ты не возьмешься за ум и не захочешь учиться, никто тебя не заставит, как в школе, о своем образовании студент должен заботиться сам.

Считаю, что выс­шее образование помогает человеку вырасти над собой. Конечно, опыт работы и заинтересованность являются основой мастерства. Но именно высшее образование делает нас всесторонне развитыми.

Роман Перчиков, 21 год, студент 4 курса научного института ТулГУ, «Химия»:

- Еще в школе меня привлекла химия. На кафедре занимаюсь научно-исследовательской работой. Наша команда разрабатывает биосенсор для определения токсичных фенолов в водных средах. Сейчас большие проблемы с экологией, загрязнением водоемов, а фенолы влияют на живые организмы, которые там обитают. Этим проектом мы занимаемся около полутора лет. Уже разрабатываем лабораторную модель.

Студенческая жизнь до и во время пандемии сильно отличается. Когда я только поступил в университет, начал заниматься профсоюзной деятельностью. Вокруг меня постоянно было движение. Но грянула пандемия, и мы стали собираться в зуме, скайпе, проводить онлайн-квизы. Конечно, живого общения сильно не хватает.

Значение высшего образования немного переоценено, оно должно давать больше возможностей. Например, при устройстве на работу человек, который пошел работать сразу после школы, у которого уже есть опыт, может занять должность выше, чем я, только выпустившись из вуза. Это вносит сильный дисбаланс.

Сейчас нужно уметь быстро ко всему адаптироваться. Современный студент должен быть разносторонне развитым. У него должно быть хобби, которому он посвящает много времени.

Анастасия Косина, 20 лет, 3 курс ТулГУ, специальность «Журналистика»:

- До института я два года ходила на курсы по журналистике, потому что люблю общаться, узнавать людей, писать тексты. Постепенно стала познавать профессию. Ни разу не пожалела, что выбрала такую специальность, хотя изначально думала, что буду поступать в Москву по музыкальной направленности. Была уверена, что поступлю в Гнесинку, пройду отбор, стану певицей. Но потом я спустилась с небес на землю и поняла, что это должно быть чем-то сопутствующим, а высшее образование нужно получать более серьезное.

Когда поступила в вуз, первым делом узнала, какие есть творческие объединения, где можно выступать, репетировать. Наладила крепкую связь со студенческим клубом, мне начали советовать разные конкурсы.

Сейчас все мероприятия проходят в онлайн-формате. Я состою в профбюро, у нас постоянно был движ, проходили конкурсы. Этого очень не хватает! Было столько планов, но всё пошло не так, как хотелось. Пытаюсь привыкать к онлайн-формату.

Современный студент не должен замыкаться в себе. Если были проблемы в школе, не складывалось общение со сверстниками, то институт — новая ветвь, можно начать всё заново, с чистого листа. Надо быть открытым, по-другому студент не сможет нормально учиться.

Уверена, что высшее образование получать нужно. Это закаляет в плане дисциплины, коммуникабельности, учит общаться с людьми.

Элла Шишкина, 18 лет, ТулГУ, 1 курс института высокоточных систем имени В. П. Грязева , специальность «Системы управления летательными аппаратами».

- На это направление попала не случайно. Изначально документы подавала на «Радиоэлектронные системы и комплексы», но был риск, что не пройду по баллам. Посоветовалась со знакомым пилотом, который учил меня летать на мотопараплане. Он сказал: «Если есть выбор, выбирай небо». Ни капли не жалею о своем выборе.

Я занимаюсь разработкой двух социальных проектов патриотической направленности. Один из них — «Бойцов с войны потомки возвращают» — предполагает привлечение молодëжи в поисковую работу (изучение архивных материалов по Великой Отечественной войне, разведки и Вахты памяти в местах сражений, поиск и перезахоронение пропавших без вести бойцов РККА). Второй — «Окно в прошлое» — посвящен 80-летию обороны Тулы, мы разрабатываем вместе со студентами-программистами.

Я серьезно увлекаюсь историей, преимущественно военной. С апреля 2020 года служу в поисковом отряде «Безмолвие». Увлекаюсь спортом. В этом году попробовала себя в роли инструктора по горным лыжам.

Пандемия изменила привычный уклад жизни студентов, с этим не поспоришь. Конечно, скучаю по моим новым товарищам, с которыми успела подружиться. Все разъехались по разным городам, и у нас нет возможности встретиться. Но соцсети никто не отменял, поэтому повода грустить практически нет.

Оптимизм, эрудиция, взаимовыручка и дружба — вот самые главные качества современного студента.

На престижную и высокооплачиваемую работу в большинстве случаев без высшего образования не возьмут. Но и опыт работы не менее значим. В вузах большее внимание уделяется теории по специальности, а практическая составляющая, думаю, в полной мере осваивается только на реальном рабочем месте.