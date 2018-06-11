Актер Максим Матвеев: «Толстой всю жизнь исследовал человеческие страсти»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль «Толстой Weekend» в музее-усадьбе «Ясная Поляна» дарит тулякам встречи с очень интересными людьми. 10 июня со спектаклем «Дьявол» к нам в гости приехал очень обаятельный актер Максим Матвеев.

Спектакль «Дьявол» по одноименной повести Льва Толстого — дебютная режиссерская работа Михаила Станкевича. Литературной основой спектакля стала неопубликованная при жизни писателя повесть «Дьявол», во многом автобиографичная, а потому для Толстого стыдная. В ней он описывал свою связь с простой крестьянской девушкой, случившуюся в годы его молодости. Рукопись повести Толстой долгие годы прятал от жены за обивкой кресла в своем кабинете.



Сцена из спектакля «Дьявол».

На главную роль — роль помещика Евгения Иртенева — театр пригласил актера Московского Художественного театра Максима Матвеева. Перед выходом на сцену фестиваля в Ясной Поляне Максим ответил на наши вопросы.

— Некоторое время назад вы снимались в Богородицком дворце в фильме «Анна Каренина», сегодня вы в Ясной Поляне — еще одной жемчужине Тульской области. Какие эмоции испытываете сегодня?

- Разные, от умиротворения и впечатления от окружающей атмосферы природы места до волнения. Потому что спектакль «Дьявол» мы сыграем немножечко в другом формате. Из-за этого мы все собраны, включены в процесс, только закончилась репетиция. Эмоций много разных, но все позитивные.



На репетиции в Ясной Поляне, 10 июня.

— Спектаклю «Дьявол» уже семь лет. На открытом воздухе впервые будете его играть?

- Первый раз, да. Это очень необычно, прохладно и из носа течет (смеется).

— В чем, по-вашему, важность фестиваля «Толстой Weekend»?

- Это имеет большое значение для зрителей. Почему театры периодически возвращаются к классикам? И раз за разом продолжают ставить эти произведения? Потому что там есть интересующая нас проблема, которую мы бы хотели с помощью этого взгляда на классику решить сами для себя, преодолеть. Так что фестиваль важен для зрителей. И то, что он проходит в месте, где жил и творил Лев Николаевич, тоже важно. Те мысли, которые он заложил в свои произведения, актуальны до сих пор. То, что это фестиваль приобщает к произведениям Льва Николаевича молодое поколение, это очень здорово.

— А лично вам близко творчество Толстого?

- Мне очень нравится! В силу профессиональной удачи мне приходилось с ним сталкиваться периодически, со студенческой скамьи читать его произведения на художественном слове, сыграть в «Анне Карениной», в «Дьяволе». Толстой конечно великий.

— И Вронский и Иртеньев — люди, подверженные страстям…

- Лев Николаевич сам был подвержен страстям, но он постоянно задавался вопросом, как с этими страстями справиться. И от произведения к произведению пытался эту тему исследовать. И в этом его величие.

— Вы говорите, что для молодежи актуально все то, что писал Толстой. Подавать его мысли на театральной сцене нужно в классическом формате или более современном — сторителлинг, аудиоспектакли, променад?

- Мне кажется, это не имеет значения. В любом случае это будет впечатление от произведения. И это уже здорово. Если меня как режиссера впечатлила история Толстого и я создал из нее сторителлинг или иммерсивный спектакль, это круто. Мне кажется, Толстой бы порадовался. Честно. Любые фантазии, которые вызывают его произведения, которые воплощаются на сцене тем или иным способом, тем или иным языком, в той или иной эстетике имеют право на существование и найдут своего зрителя. В любом случае это зерно толстовское.

— А по Ясной Поляне вы уже погуляли?

- Сегодня не успел, но я был здесь раньше. Здесь очень здорово, чувства сродни медитации.

— Театр или кино — что вам все-таки ближе?

- Если бы что-то из этого было мне ближе, я бы занимался чем-то одним. А я люблю и то и другое.

— Расскажите о своих кино- и телепроектах, над которыми вы сейчас работаете.

- В процессе съемок проект «Союз спасения», снимает Андрей Кравчук. Это история про восстание декабристов, про его организаторов. Мне досталась роль диктатора декабрьского восстания князя Трубецкого. Недавно закончились съемки в проекте «Провокатор» для Первого канала. Замечательная история про человека, который занимается провокативной психологией. Осенью выйдет в эфир. В театре сейчас репетирую в новой постановке у Юрия Бутусова во МХАТе на большой сцене, в начале июля должен будет состояться предпремьерный показ. Это современная пьеса Аси Волошиной, называется «Человек из рыбы».

— В нашумевшем фильме Алексея Учителя «Матильда» вы подарили свой голос императору Николаю II. Интересно ли было работать и понравился ли результат?

- Ну, результат точно не мне оценивать. От работы над картиной я получил большое удовольствие, и особенно от того, что императора сыграл Ларс Айдингер. Я его знал раньше по его невероятным, фантастическим работам в театре, в частности Ричарда III. И мне было очень приятно быть причастным ко всему этому. Работа сложная была, озвучание — это всегда сложно. Получилось то, что получилось. Хорошо или плохо — решать всегда зрителю.

— Максим, какие планы на это лето, будет ли у вас отпуск?

- Театр работает до середины июля, а там посмотрим. Буду урывать какие-то дни, главное — побыть с семьей. Куда ехать — неважно.

— Лиза будет выбирать, куда?

- Посмотрим (улыбается).

Из досье Myslo

Максим Александрович Матвеев

Родился 22 июля 1982 г. в городе Светлый, Калининградская область.

Окончил театральный факультет Саратовской консерватории.

Актер МХТ им. Чехова.

Организатор движения больничной клоунады в России.

Семья: жена актриса Елизавета Боярская, сын Андрей (род. 2012 г.).

Избранная фильмография: «Стиляги», «Пелагия и Белый бульдог», «На крючке», «Мосгаз», «Контрибуция», «Следователь Тихонов», «Анна Каренина. История Вронского».