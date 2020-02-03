Чудесный мир на кончиках пальцев: как незрячий человек стал одним из лучших массажистов Тулы

Текст подготовила Ирина Сергеева.

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Признайтесь, если вы слышите фразу «инвалид по зрению», то сразу в голове возникает образ беспомощного, ограниченного во всем человека, который нуждается в постоянной поддержке. Такой жалкий, несчастный, ранимый... Но вы даже не представляете, как ошибаетесь! Недавно мне довелось познакомиться с человеком, который просто перевернул мое представление о слепых людях.

Зовут его Андрей Грибов. Ему 36 лет. Родился он зрячим, был обычным ребенком, обожал рисовать и почти всё свободное время проводил за этим занятием. И вроде ничего не предвещало беды, но однажды нарисованная картина вдруг «поплыла». Практически за несколько часов 10-летний мальчик ослеп. Долгие обследования и лечение в разных клиниках у разных специалистов ничего не дали. Жизнь разделилась на «до» и «после». Предложили обучение на дому, но тогда Андрей принял решение не уходить из школы полностью: какие-то предметы изучал дома, а на какие-то продолжал ходить в школу. Поддержали друзья и родные.

Осторожно, чтобы ненароком не обидеть, спрашиваю:

– А как друзья себя повели? Как стали относиться к тебе?

– Да практически все вели себя, как будто ничего не случилось. Они меня тогда очень поддержали, и я за это им очень благодарен.

Но закончилась школа и можно было бы существовать на пенсию от государства, но Андрей не из таких. Поступил в колледж на специальность «менеджер управления». Учился заочно и работал сначала на заводе по производству сухариков, затем на заводе «Автоматика». Как-то председатель Общества слепых посоветовал закончить курсы массажа.

– Тогда я это предложение встретил очень скептически: где я и где медицина! Привык на заводе таскать тяжести, а не в белом халате ходить. Но он всё же настоял, и мы с ним отправились в медицинский колледж. На тот момент слепым получить медицинское образование было нельзя, а вот пройти курсы массажа — возможно. Вот так в 2006 году я и отучился на массажиста. Так совпало, что на заводе как раз начались задержки зарплаты, и я написал заявление на увольнение.

После курса массажа устроился массажистом в фитнес-клуб «Иван». Летом подрабатывал массажистом в санатории «Велегож», затем был футбольный клуб «Арсенал». И каждый раз на новом месте получал всё новые и новые навыки и знания в области оздоровительного массажа. А потом хотел устроиться в медицинский центр, но отсутствие медицинского образования оказалось преградой.

К тому моменту Андрей и сам уже понимал, что оздоровительный массаж — лишь крупица знаний и нужно двигаться дальше. Если оставаться в этой сфере, то медицинское образование просто необходимо! Снова отправился в Общество слепых с просьбой помочь. Оказалось, что всё возможно, и вскоре он поехал в город Кинель-Черкассы Самарской области в медицинский колледж, где обучают слепых лечебному массажу.

– Чем больше я погружался в эту профессию, тем больше осознавал, что у меня не было никаких знаний. Там изучали хирургию, педиатрию, терапию, неврологию, травматологию, то есть полный медицинский спектр плюс виды массажа при каждом заболевании. Я понял, что массаж — это не просто приятная процедура, а самодостаточное направление в медицине, которое смело можно ставить в один уровень с другими медицинскими специализациями.

Сидим, разговариваем с Андреем, что называется, «за жизнь», и вдруг я ловлю себя на мысли, что от его энергетики и у меня словно прилив сил. Понимаю, что для него массаж – это не работа, это искусство!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как же мало мы знаем про таких людей! Чем они живут? Ощущают ли они себя неполноценными? Спрашиваю: «Андрей, а чем ты занимаешься в свободное время?» И понимаю, что увлечений у него ничуть не меньше, чем у любого другого человека. Когда-то профессионально занимался футболом для слепых, команда успешно выступала на соревнованиях. Сейчас увлекается фитнесом. Любит слушать аудиокниги. Из любимых авторов отмечает Кинга, Лукьяненко, Белянина. Играет на гитаре, активно ведет страницы в инстаграме и ВКонтакте, ездит на экскурсии по разным городам, просто общается с друзьями. Говорит, что давно привык к своей особенности и легко с ней уживается.

– Современные технологии во многом помогают, — поясняет Андрей. – Голосовые помощники на часах и в телефоне, аудиокниги, объявление остановок в транспорте — всё это существенно облегчает жизнь. Хотелось бы только, чтобы люди были немножко добрее и, если их просят помочь, то реагировали на это спокойно.

Благодаря своему оптимизму и упорству Андрей достиг высокого мастерства в профессии. Очень хотелось спросить, и я, переборов стеснение, задала, может быть, нелепый провокационный вопрос: «Андрей, а хотел бы ты стать зрячим массажистом?» Ответ был неожиданным: «Зрячим человеком — да, а массажистом… Тут надо подумать. Ведь чувствительность пальцев у меня значительно выше, чем у любого зрячего массажиста, а в моей специальности это очень важно».

Сейчас Андрей Грибов уже опытный массажист с 14-летним стажем работы по специальности. Владеет многими техниками массажа, занимается с детьми и взрослыми. Является одним из востребованных массажистов в Туле и области, работает в престижном медицинском центре «Статус». Но не в его правилах останавливаться на достигнутом. «Каждый результат, понимание своей нужности мотивируют на дальнейшее развитие», – заключает Андрей.

Вот такая необычная встреча. Вот такой жизнерадостный, целеустремленный, оптимистичный человек этот Андрей Грибов, у которого весь чудесный мир – на кончиках пальцев!

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