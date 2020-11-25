Честно, доступно, прозрачно: забудьте о долгах с компанией «Ок Банкрот»

Кредит позволяет быстро решить финансовые проблемы и стать владельцем имущества. Но что делать, если нечем платить по оформленным кредитным обязательствам? Ответ знает юридическая компания «Ок Банкрот».

Возможностью списать долги через суд сегодня воспользовались уже сотни тысяч человек. Как правило, самостоятельно успешно пройти процедуру банкротства чрезвычайно сложно. И тут на помощь приходят специализированные юридические организации.

На этом рынке работает достаточно много профильных контор. Но как выбрать ту, которая действительно поможет?

Главный показатель честности компании – ее прозрачность. Юридическая компания «Ок Банкрот» готова доказать это не словом, а делом. Поэтому до конца 2020 года объявляется акция:

оплата после получения статуса банкрота. Получается, что вы не тратите ни рубля до признания банкротом!

Работу юристы «Ок Банкрот» ведут исключительно на основании заключенного договора. В нем прописана фиксированная стоимость каждого этапа, а также гарантийные обязательства компании.

Стоит помнить, что закон 127-ФЗ «О банкротстве» обязывает потенциального банкрота перед подачей документов в суд оплатить госпошлину в размере 300 рублей и открыть на счете Арбитражного суда депозит на 25 000 рублей.

Далее юристы «Ок Банкрот» всё сделают за вас: самостоятельно соберут необходимые документы, подготовят заявление и представят интересы клиента перед кредиторами.

Накопились долги по кредитам, вам или вашим родственникам звонят банки, а может, уже и коллекторы?

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Наши юристы «Ок Банкрот» остановят звонки вам и вашим родственникам. Услуга «СтопКоллектор» сохранит ваше спокойствие и позволит спокойно подготовиться к банкротству.

– Существует много тонкостей, спорных моментов и деталей практики применения арбитражными судами 127 ФЗ в зависимости от тех или иных действий арбитражного управляющего, – рассказывает руководитель компании «Ок Банкрот» Алексей Бодриков. – Мы по-настоящему умеем защищать своих клиентов. Обращайтесь!

Преимущества компании «Ок Банкрот»:

Проведение экспертизы до начала процедуры банкротства. Гарантия 100% списания долгов по договору, а не на словах. Признание банкротом без запрета на выезд. Арбитражный управляющий на вашей стороне, знает все подводные камни. Работа под ключ: 95% процентов действий без вашего участия. Адекватная опыту юристов рыночная цена. Никаких скрытых платежей и навязанных услуг. Стоимость каждого этапа работы прописана в договоре и не поменяется. Приставы и коллекторы сразу оставят вас в покое. С начала процедуры банкротства полностью прекращается взыскание долгов. Большой положительный опыт, позволяющий исключить ошибки коллег из других компаний! Более 800 клиентов освобождены от долгов.

Юридическая компания «ОК Банкрот» оказывает профессиональную юридическую помощь как гражданам, так и юридическим лицам, которые хотят за счет судебной процедуры решить свои финансовые проблемы. Это могут быть физические лица, банки, микрофинансовые организации, а также любые юридические лица, деятельность которых связана с реализацией товаров в кредит.

Юридическая компания «ОК Банкрот»

Тула, ул. Циолковского, 2-г, офис 28.

Тел.: (4872) 51-60-20,

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