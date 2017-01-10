Кто стал человеком года-2016?

Выборы прошли в пяти номинациях: власть, спорт, бизнес, искусство и народные герои. В каждой из них за звание «Человека года-2016» претендовали по 10 человек.

Редакция зафиксировала результаты голосования, как и обещала, по состоянию на 0.00 часов 9 января 2017 года.

Власть

Человеком года-2016 в номинации «Власть» стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. За него проголосовали 1618 раз. К слову, на выборах, которые прошли в этом году в регионе, губернатор набрал почти 85% голосов избирателей. Уж победа так победа!

Народный герой

Человеком года-2016 в номинации «Народный герой» неожиданно стал тульский фермер, глава одного из самых успешных хозяйств региона — КФХ «КРАПП» Валерий Борисович Кравцов. Мы писали о нем большой и душевный материал — «Русское поле фермера Кравцова». Почитайте, это про тяжкий труд и любовь к родной земле. За Валерия Кравцова отдали свои голоса более 32 000 раз.

Но нельзя не отметить того, кто занял второе место нашего «народного» рейтинга. Это Денис Ананьев, который вытащил из воды незадачливую парашютистку, подарив ей вторую жизнь. Настоящий герой!

Спорт

Человеком года-2016 в этой номинации вновь, как и в прошлом году, стал наш земляк, звезда тенниса Тимофей Скатов. За него проголосовали более 2000 раз. В послужном списке Тимофея множество побед, а в этом году он стал обладателем юниорского кубка Дэвиса.

Бизнес

Бизнесменом года читатели Myslo признали Дмитрия Мацова, управляющего гипермаркетом «Гиперглобус» в Туле — 22189 голосов!

Всего несколько десятков голосов не хватило до первого места Александру Ширинкину, председателю Совета директоров ОАО «Тульский молочный комбинат» — 21636 голосов.

Культура и искусство

В этой номинации победил Игорь Золотов, тульский издатель, человек очень творческий и позитивный. Он — автор знаменитого «памятника Хвосту», а в этом году с помпой открыл для многих спорный, но безусловно очень крутой арт-объект: Блоха-киборг. За Игоря Золотова проголосовали 1388 раз.

А вот - полные результаты голосования: