Ирина Дубцова: «Настоящая любовь бывает лишь однажды»

Фото с официального сайта певицы.

Поклонники с трудом сдерживают слезы, когда слышат песни Ирины Дубцовой. Некоторые из них родом из ее биографии. Но в их текстах себя узнает, наверное, каждая женщина. Несчастная любовь, страдания, боль, утрата — все это отзывается в памяти после пронзительных мелодий и искренних слов. Есть в репертуаре певицы и жизнеутверждающие песни — «Люба-Любовь», «Бойфренд». Под них тулячки пустились в пляс прямо между рядами.

После концерта певица рассказала корреспондентам Myslo о значимых событиях в ее жизни, женской дружбе и истинной любви.

— Ирина, когда поклонникам ждать новый альбом?

- Мои поклонники услышат новый альбом в этом году. Мы его готовим уже несколько лет. Я ищу новое звучание, чтобы он получился необычным и не похож на мои прошлые работы.

— Ваша песня «Бойфренд» стала песней года. Какие эмоции были, когда Вы узнали об этом?

- Конечно, мне очень приятно получать награду «Песня года». Это безумно приятно, что мои песни находят отклик в каждом сердце. Иначе бы, собственно, я не получила бы этой награды (улыбается).



Ирина Дубцова на съемках клипа «Бойфренд».

Спасибо моим поклонникам, что поддерживают меня и приходят на мои концерты!

— Можно ли сказать, что слова этой песни как-то относятся к Вашей жизни? С какими моментами они связаны?

- Не все мои песни автобиографичны. Мои песни — это истории из жизни моих друзей, знакомых, родных и даже сюжеты из фильмов! Если мы берем конкретно эту песню, то она касается вообще каждой девушки. Ведь в жизни каждой встречался такой бойфренд, который не оправдал наших надежд.

— Над чем сейчас работаете?

- Сейчас я планирую выпустить первый сингл этого года. Это будет лиричная песня, которую так давно просили мои поклонники. И совсем скоро собираюсь снимать на неё клип. Этот год будет плодотворным. Мне в этом году исполняется 35, и я планирую отметить свой юбилей большим сольным концертом в Крокус Сити Холл и новым туром.

— Вы победили в шоу «Точь-в-точь». Легко ли Вам дались перевоплощения? Какое было самым трудным?

- В первом сезоне шоу я разделила первое место с Никитой Пресняковым. Тогда мне было безумно страшно. Я боялась кого-то обидеть или вовсе все испортить, но благо мои актерские способности помогли мне.



Ирина Дубцова в шоу «Точь-в-точь» в образе певицы Адель.

В сезоне «Точь-в-Точь. Суперсезон» стало легче, но страх не ушел. Мне никогда не давали легких образов: все мои перевоплощения безумно сложные, из-за этого и становилось как-то не по себе. Но я справилась со своими страхами и победила.

— У многих артистов бывают творческие кризисы. С Вами такое случается?

- У меня не бывает творческих кризисов, и я не страдаю депрессиями: считаю, что это участь бездельников.

— Как распознать настоящую любовь? Как Вы считаете, в жизни женщины может быть только одна любовь или она может в разные периоды жизни любить разных мужчин?

- Сложный вопрос. У каждого человека любовь проявляется по-разному. Нужно в таких ситуациях жить не только эмоциями, но и думать головой, как мне кажется. Конечно, первое чувство запоминается на всю жизнь. Но я верна такой позиции: настоящая, искренняя, светлая любовь может быть только один раз в жизни.

— Женская дружба существует?

- Конечно! У меня есть две подруги, с которыми мы не разлей вода уже больше 20 лет!

— Как сохранить дружбу и избежать соперничества?

- Важно, чтобы человек был твоим по духу и понимал тебя с полуслова. Например, с подругой Липой (Олимпиада Тетерич, телеведущая) я познакомилась еще в составе группы «Девочки». Уже тогда я четко понимала, что это абсолютно мой человек.



Ирина Дубцова с сыном Артемом.

— Как Вы встретили Новый год?

- В кругу семьи, это семейный праздник. В этот день я стараюсь не работать и проводить время с родными и близкими. В этом году к нам присоединился мой бывший муж и отец моего ребенка Рома (солист группы PLAZMA). Мы дружно и весело отдохнули вместе. Праздничный ужин готовила сама, никого не подпустила к плите (смеется).

— Есть ли у Вас новогодние семейные традиции?

- Да. Одна их них — просмотр старых добрых советских фильмов: «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Гараж», «Приключения Шурика». Кроме того, мы наряжаем елку всей семьей. Мой сын Артем, конечно же, принимает в этом самое активное участие. Помню, как раньше он сам делал игрушки, и мы их вешали на елку. А еще мы заготавливаем бумажки с желаниями: но это, наверное, принято во многих семьях. Честно скажу: загаданное сбывается. Так что я всех призываю это делать!

Из досье Myslo

Досье Myslo

Ирина Викторовна Дубцова — российская певица, поэтесса, композитор, исполнительница собственных песен (как сольных, так и в дуэте), выпускница и победительница «Фабрики звезд-4», финалистка проекта «Фабрика звезд. Возвращение», бывший член жюри ТВ-проекта «Х-Фактор» (Украина), победительница проекта «Точь-в-точь».

Родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде, СССР.

Была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным (2004−2008). От брака есть сын Артем (род. 3 марта 2006 года).

Дискография певицы: 2005 — «О нём», 2007 — «Ветра», 2008 — «О любви».