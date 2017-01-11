Тульские укротители магии: 60 лет в мире волшебства

Фото Алексея Пирязева.

14 января глава династии, заслуженный артист России Анатолий Кириченко празднует юбилей – 75 лет. Накануне праздника Myslo побывал в гостях у фокусников и выведал секреты их магических приемов.

Жизнь с чистого листа

Донецк, Украина. На дворе 1957 год. Юный Анатолий Кириченко – солист танцевального ансамбля, король гопака. Восхищенные взгляды в его сторону – привычное дело. Казалось бы, быть Анатолию успешным танцором. Но тут к нему в руки случайно попадает журнал «Юный техник».

– На последней страничке журнала была, как сейчас помню, рубрика «По ту сторону фокуса», – вспоминает Анатолий Николаевич. – Иными словами, статья про то, как удивлять людей, играя на их внимательности. Меня сразу это заинтересовало, решил попробовать. В статье рассказывалось, как сделать трюк с помощью платка и обычного листа бумаги. Даешь человеку потрогать эти предметы, берешь их в руки, прячешь в ладонях. Затем разворачиваешь платок и... чудо: лист бумаги исчез. Звучит просто, но занимался я этим долго. Поначалу думал, что это дурачество мне вскоре надоест. Однако фокусы стали делом всей моей жизни.

Окончив школу, Анатолий поступил в горный техникум в родном Донецке, затем работал в шахте газомерщиком. В 1961 году ушел служить в ракетные войска. Армейская жизнь предоставила Анатолию шанс развивать свой талант: он показывал фокусы перед руководящим составом и сослуживцами.



1962 год. Анатолий выступает перед солдатами и офицерами.

– Однажды в нашей дивизии проходил конкурс самодеятельности, – продолжает рассказ Анатолий Кириченко. – Мое небольшое шоу понравилось жюри – генералу и цирковым артистам. И они дали мне совет: после армии ехать в Москву, поступать в цирковое училище. Отслужив, я вернулся в Донецк, полный решимости начать в столице жизнь с чистого листа. Но этому тогда не суждено было сбыться. С моим отцом, по профессии строителем, произошло несчастье: он упал со строительных лесов и получил множественные переломы. За папой был нужен постоянный уход. Я не мог бросить все это на маму и остался в родном городе – учиться в Донецком институте торговли.

Здесь, в институте, Анатолий встретил свою судьбу.

«Нас свела житейская хитрость»

– На втором курсе я изучал начертательную геометрию, – рассказывает Анатолий Николаевич. – Наука сложная, но мне очень близкая: я по жизни фантазер, а там как раз нужно включать воображение. Дошло до того, что я стал в этом деле экспертом, решал задачи на экзаменах за всех студентов. Как было: пишу шпаргалку и отправляю ее «гулять» по партам. И вот однажды, ожидая своей очереди перед экзаменом, замечаю в потоке студентов красивую стройную девушку. Не видел ее раньше: значит, она с другого факультета. «Почему вместе с нами сдаете?» – деликатно интересуюсь у незнакомки. «А у меня аппендицит был, операцию делали, пришлось пропустить экзамен. Вот теперь назначили сдавать с вашим потоком», – ответила она. И я, очарованный, попросил однокурсников первым делом передать шпаргалку этой девушке. Она сдала на пятерку, а я позвал ее в кино.

Так и началась история нашей любви, история, которая вдохновляет меня до сих пор. Через три года мы с Людой будем праздновать золотую свадьбу.

В институте Анатолий не доучился, ушел с пятого курса. В то время он уже подрабатывал фокусами и понял, что получать нелюбимую профессию нет смысла. Удача повернулась к Анатолию лицом. Однажды молодой артист выступал в ресторане, где в то время обедал известный фокусник Игорь Кио.



Известный иллюзионист Игорь Эмильевич Кио.

– Увидев, как я работаю, Игорь пригласил меня за свой столик, – улыбается Анатолий. – Первый же его вопрос – «В какой филармонии Вы работаете?» – ввел меня в ступор. «Я не профессионал. Чтобы работать в филармонии, нужно специальное образование, а у меня его нет», – промямлил я. На это он мне ответил: «Но у Вас такой высокий класс работы, Вы просто обязаны стать хорошим артистом». И вот через две недели мне позвонили из Донецкой филармонии. Я стал там выступать. Люда тем временем окончила институт (не то что я, повеса) и стала работать заведующей холодильным оборудованием на заводе.

В 1969 году Анатолий и Людмила поженились.

Мечта фокусника сбылась: он – артист филармонии, его знают и любят в городе. Но зарплата Анатолия по тем временам была невысокой, и он принял решение профессионально развиваться дальше.

– Через два года после получения новой работы я сдал аттестацию в Киеве и получил тарификацию на восемь рублей, – вспоминает Анатолий Николаевич. – И тут в мою судьбу снова вмешивается пресса. В «Советской культуре» вижу объявление: «В Москве в ноябре пройдет Всероссийский фестиваль эстрадного искусства». Все бы хорошо, но чтобы стать участником конкурса, нужно жить и работать в России. Тогда я твердо решил покинуть Донецк ради этого фестиваля. Отправил письма по филармониям Центрального федерального округа – Тульской, Орловской, Рязанской, Липецкой – и сказал жене: «Кто первым отзовется, туда и поедем». Первым мне ответил Иосиф Александрович Михайловский, руководитель Тульской филармонии. К тому времени у нас с Людой родилась дочь Лена. Беру семью, собираю вещи, еду в Тулу и начинаю готовиться к фестивалю искусств. Успех поначалу мне сопутствовал: первые места на региональных этапах – мои! Но когда дело дошло до главного этапа, удача от меня отвернулась.

Дело в том, что я привык работать руками, без громоздких иллюзионных аппаратов, которые обычно используются в грандиозных цирковых шоу.

Но на конкурсе мне пришлось выступать с механикой, и она, к сожалению, подвела: произошел обрыв тяги, и мой номер с треском провалился.

«Опасность ходила за мной по пятам»

Поначалу жизнь семьи Кириченко в провинциальном российском городе трудно было назвать сказочной. Молодая семья жила в гостинице, родственников в Туле не было, и родителям было не с кем оставить маленькую Лену. Анатолий работал не покладая рук.

В филармонии он зарекомендовал себя не только как превосходный фокусник, но и как талантливый администратор. Анатолий стал организовывать поездки тульских артистов по России, а затем и за границу. Выступал и сам: на его счету десятки зарубежных концертов, в том числе и в городах, где шла война.

– В 1979 году во время Китайско-вьетнамской

вой­ны я выступал перед вьетнамскими солдатами в джунглях, – рассказывает иллюзионист. – Когда мы давали концерты, война прекращалась. Но все равно опасность была: нас запросто могли перестрелять. Мы рисковали жизнью. После месяца работы в таких условиях вьетнамское руководство наградило нашу группу медалями. Посольским работникам для получения такой награды надо было отработать три года.

В 1985 и 1987 годах я вместе с коллегами был в Афганистане.

Война – зрелище страшное: его трудно сопоставить с размеренной жизнью, которую мы ведем в мирных городах в наше время.

Вышло так, что как раз во время нашей поездки у меня был день рождения. Мы с приятелями остановились в МИДовской гостинице. Отдыхаем. Вдруг – грохот и вспышки. Мне говорят: «Толя, это салют в твою честь!» Но не тут-то было: это взрыв. Дверь гостиничного номера резко открывается, на пороге – наша разведгруппа. Нас, артистов, отправляют в бомбоубежище. Страшно, но медлить нельзя, иначе смерть.

Выступал Кириченко и в разгар гражданской войны в Анголе. Прибыв в Луанду всего на два дня, иллюзионист даже не остановился в гостинице на сон: слишком опасно. Концерт проходил на площади, обнесенной со всех сторон шестиметровым забором с колючей проволокой. По углам – крупнокалиберное оружие на случай внезапной атаки. «Когда мы уже отчаливали от берега, над нашими головами просвистели пули, – Анатолий Николаевич перешел на шепот. – Вдогонку, так сказать. Опасность, получается, ходит по пятам и за артистами, мирными людьми».



У Анатолия Кириченко огромное количество медалей. Среди них (вверху на фото) - медаль Ю. В. Андропова.

За работу в горячих точках он был награжден медалью

Андропова. А в 1987 г. Анатолий Кириченко стал первым человеком в Туле, удостоенным звания заслуженного артиста СССР.

Сказки – главный источник вдохновения

Квартира Кириченко больше похожа на творческую мастерскую: повсюду грамоты, магические атрибуты, фотографии, книги о фокусах.



Комната Анатолия - настоящий музей иллюзионного искусства.

Коллекцией книг Анатолий особенно гордится. В них собраны почти все фокусы, которые только придуманы человечеством, а это более 300 тысяч иллюзионных трюков. Чтобы придумать оригинальный, ни на что не похожий фокус, Анатолий тщательно изучает собранную литературу. То, что описано в книгах, для него в основном пройденный этап. Но Анатолий признается: эти фокусы, хоть и просты, но остро необходимы начинающему волшебнику.

Идеи для трюков Анатолий находит и в сказках.

В его коллекции – сказки разных народов мира. Именно в них семья Кириченко почерпнула замысел о создании номера, который позволил им войти в десятку лучших иллюзионистов мира. В 80-х годах Кириченко участвовали во Всемирном конгрессе фокусников, где заняли шестое место в своей категории. Всего в жанре «Сценическая магия» выступали 150 человек.

Чтобы обойти большинство из них, тульские фокусники использовали сказку П. П. Бажова «Медной горы хозяйка». Этот номер был высоко оценен членами жюри.

Ученики Анатолия Кириченко (а их немало) тоже добиваются хороших результатов.

– У меня есть ученик из Краснодара, – говорит Анатолий Николаевич. – Я два с половиной года делал ему номер, который на сцене занял всего восемь минут. Мы репетировали безустанно, и это дало свои плоды: мой ученик взял Гран-при в Москве на Всемирном конгрессе фокусников, первое место – в Чехословакии и второе – в Голландии.

Учит Анатолий Кириченко и тех, кто случайно перешел ему дорогу. Например, воров.

– Однажды в Сухуми в автобусе один щипач залез ко мне в карман, – смеется Кириченко. – Я дал ему возможность вытащить расческу. Затем как бы невзначай повернул голову, посмотрел ему прямо в глаза и, улыбаясь, шепнул: «Молодой человек, вы работаете просто отвратительно». Он аж побагровел: «А ты кто такой?» Я предложил ему поучиться ловкости рук и пригласил в ресторан, в котором тогда работал. Выходя из автобуса, я ему напомнил: «Расческу верни, она мне нужна».

Но главные ученики Анатолия – члены его семьи.

1974 год. Кириченко показывают зрителям свой очередной трюк.

Людмила поначалу просто ассистировала мужу, а затем стала полноценной артисткой оригинального жанра. Глядя на семейные фото, Анатолий до сих пор восклицает:

«Ну Людмила! Красавица! Прирожденная артистка! Вот поэтому я с ней до сих пор и работаю».



Виктория, дочь Кириченко, регулярно выступает с трюками

на различных площадках России.

Пристрастия родителей отразилось и на дочери. Виктория увлечена фокусами с пеленок: гастроли, магические атрибуты, постоянные разъезды, конкурсы – все это еще в детстве определило будущий род деятельности Вики. И конечно же, как только родились внуки, бабушка с дедушкой сразу же принялись за их обучение магии. Анастасия с малых лет ездит с семьей на гастроли: наблюдает за работой родственников, делает трюки сама.

Екатерина – участница различных соревнований. В 2014 году она заняла второе место в международном конкурсе иллюзионистов в номинации «Детская магия».

Анатолий Кириченко с внуками Спартаком и Колей. Коля вообще побил все семейные рекорды! Впервые он выступил с фокусами в восьмимесячном возрасте на юбилее дедушки. Дело было в концертном зале, тогда Коля заслуженно сорвал бурю аплодисментов.

Фокус – это не просто магия, это ежедневная, тяжелая, многочасовая работа. Работа Анатолия трудна вдвойне: все атрибуты и инструменты для фокусов он делает сам, из подручных материалов.



Чтобы добиться высокого класса мастерства, Анатолий

репетирует по 10 часов в сутки.

– Никого не волнует, сколько я стою перед зеркалом и оттачиваю все движения, равно как никому неинтересно, сколько балерина стоит у станка, – говорит Анатолий Кириченко. – Вот только между нами есть разница. Если танцор не так изящно, как задумано, вытянет ногу, вы этого не заметите. Но если фокусник сфальшивит, вы усомнитесь, фокусник ли он вообще.

из досье myslo

Анатолий Николаевич Кириченко

Родился 14 января 1942 г. в Донецке.

Семья: