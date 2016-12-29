Человек года-2016: Культура и Искусство

Myslo продолжает традиционный предновогодний проект «Выборы-2016». Туляки уже выбирают «Модника года», «Место года», «Супермаркет года».

«Человека года-2016» по версии Myslo мы будем выбирать в пяти номинациях: власть, спорт, бизнес, искусство и народные герои. В каждой номинации на звание «Человека года-2016» претендуют 10 человек.

Сегодня стартует номинация «Культура и искусство».

Как голосовать?

Голосовать за номинантов можно один раз в сутки, при этом необязательно быть зарегистрированным пользователем Myslo. Каждый раз вам будут предлагаться разные «пары» - вам нужно будет выбрать из каждой человека, который, на ваш взгляд, заслуживает звания «Человек года» в рубрике «Культура и искусство». Под голосовалкой выводится рейтинг номинантов.

9 января мы подведем итоги голосования и объявим, кто стал «Человеком года-2016» в каждой из номинаций по версии Myslo.