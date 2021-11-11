Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев: «Работа со Сбером – это надежность и постоянный рост»

Сбербанку исполняется 180 лет. За это время он стал партнером многих крупных компаний. Сегодня мы поговорили с представителем одной из них и узнали, как строится взаимодействие, и почему оно остается эффективными долгие годы.

О работе со Сбером Myslo рассказал финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев:

– Расскажите о вашей компании — направление деятельности, становление бизнеса, ключевые рынки сбыта.

– IEK GROUP — это российская компания, которая уже больше 22 лет является одним из лидеров электротехнического рынка нашей страны. Мы производим и поставляем электротехническое оборудование под брендом IEK, светотехническое оборудование IEK Lighting®, продукцию для телекоммуникаций ITK® и оборудование промышленной автоматизации ONI®. С 2019 года в портфель брендов IEK GROUP входит торговая марка LEDEL, которая специализируется на производстве профессиональных LED-светильников. В 2020 году наш Холдинг расширил спектр своих услуг, благодаря приобретению «МПС Софт» — разработчика программного обеспечения MasterSCADA®.

Компания поставляет широкий ассортимент оборудования, который позволяет формировать комплексные решения в различных сферах: строительство, ЖКХ, транспорт, инфраструктура, промышленность, энергетика и телекоммуникации.

Мы обладаем современной научно-производственной базой и стремимся максимально реализовать свой производственный потенциал. В первую очередь инвестируем в развитие производства на территории России. Наша деятельность способствует развитию сразу нескольких отраслей страны — электротехники, светотехники, телекоммуникаций, рынка промышленной автоматизации.

– В чем преимущества работы со Сбером?

– На мой взгляд, основные преимущества Сбера — надежность и мобильность, постоянный рост в сторону технологии.

Мы всегда ориентируемся на качество и быстродействие предоставляемых сервисов, так как финансовая сторона ведения бизнеса, ее эффективность - это часть нашей деловой репутации.

Сбербанк дает возможность реализовать практически любую идею, которая помогает развивать Холдинг, — необычные решения могут применяться как в части финансирования, так и в нефинансовых услугах банка.

– В каких направлениях осуществляется сотрудничество со Сбером?

– Спектр направлений широкий: это и расчетно-кассовое обслуживание, аккредитивы, кредитование, факторинг, банковские гарантии, и сотрудничество в части экосистемы.

– Какие проекты были реализованы благодаря взаимодействию со Сбером?

–Совместно с Тульским отделением Сбербанка мы реализовали проект по расширению производственной площадки в г. Ясногорск Тульской области. До конца года планируем завершить работы и открыть на новых площадях производство.

Также Сбербанк является нашим гарантом в пользу Фонда Развития Промышленности Тульской области в рамках реализации проекта по созданию производственно-складского комплекса в г. Ясногорск. Данный проект имеет статус СПИК - специальный инвестиционный проект, регулируемый Федеральным законом «О промышленной политике в РФ». Это гарантирует инвесторам стабильность налоговых и регуляторных условий, предоставление мер поддержки со стороны государства. Наш проект предусматривает строительство нового корпуса общей площадью 12 тыс. кв. метров, закупку современного оборудования и внедрение передовых технологий.



Производственный комплекс IEK GROUP в Ясногорске Тульской области

является участником президентской программы

«Повышение производительности труда и занятости населения в РФ».

– Что для вас наиболее важно при работе с банком-партнером — индивидуальные условия, высокий сервис, комфортные решения, дистанционные сервисы, безбумажные технологии, профессионализм сотрудников, широкие возможности экосистемы и т. д.

– Естественно, высокий уровень всех вышеперечисленных факторов является преимуществом в выборе сервиса того или иного банка.

Нашему бизнесу импонирует комплексное обслуживание, начиная с проведения стандартных операций по переводам, закачивая высокотехнологичными разработками со стороны нефинансовых сервисов Сбербанка. В тандеме с партнерами, которые предоставляют качественные продукты и услуги, мы достигаем большего эффекта от бизнеса.

Особый интерес к Сберу, конечно, подогревает развитая экосистема. Мы знаем, что большинство наших вопросов может быть закрыто «под ключ», будь то сервис проверки контрагентов, обучение персонала или логистические услуги.

Отдельно хотелось бы отметить возможность реализовать нестандартное кредитование. Так, к примеру, с помощью Сбербанка мы успешно профинансировали проект по развитию энергосервисных контрактов. Для Сбера это оказалось тоже новым опытом. Что ж, это я и называю плодотворным сотрудничеством.

– Расскажите поподробнее, что такое энергосервисные контракты? В чем их новизна? Связано ли это с ESG- политикой, реализуемой в Сбербанке?

– Основная цель заключения энергосервисных контрактов — обеспечение комфортной городской среды для населения, будь то уличное или внутреннее освещение, или снижение затрат на производство теплоэнергии. Ключевая особенность энергосервиса в том, что проекты реализуются без использования бюджетных средств, возврат средств инвестору идет за счет экономии, полученной от реализации проекта. Ну и конечно, экономичное потребление электроэнергии или теплоэнергии очень важно для уменьшения углеродного следа и поддержания нормальной экологической среды, в которой мы живем. Продукция, которая поставляется по данным контрактам, — энергоэффективна и экологически безопасна.

Да, знаю, что Сбербанк активно развивает ESG-политику — принципы этичного ведения бизнеса, учет его влияния на общество и окружающую среду. Думаю, наш совместный проект по реализации энергосервисных контрактов является значимым шагом в данном направлении.



Энергосберегающие лампочки IEK проходят испытания

в собственной лаборатории IEK GROUP.

– Поделитесь (если есть) интересным кейсом работы со Сбером (принятие быстрого решения, благодаря которому удалось реализовать крупный проект или сделку, оперативная выдача банковской гарантии, приобретение необходимого оборудования благодаря слаженной работе Сбера и т. д. ).

– Компания на протяжении уже лет трех приобретает импортное оборудование с помощью инструментов Сбербанка — непокрытых аккредитивов с финансированием импортного Банка. Для нас этот продукт довольно удобный — есть отсрочка, средства не лежат на балансе как заемные, контрагент доволен своевременным платежом. Но самое главное, вовремя обновляется наш производственный комплекс. Ведь непрерывный вывод новых продуктов — это визитная карточка Холдинга. Мы предлагаем не просто отдельные товары под своими брендами, а современные комплексные решения для реализации все более сложных задач в области энергообеспечения, освещения, телекоммуникаций и других межотраслевых проектов.

Приятно отметить, что потребности нашего бизнеса растут соизмеримо, так сказать, «в ногу» с развитием возможностей Сбербанка. Надеюсь, что в дальнейшем мы также совместными усилиями с банком сможем реализовать много новых проектов и инвестиционных идей.