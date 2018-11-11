город
город
Регистрация
Обзоры / События

Спортивные и мощные: В Туле выбрали самых мускулистых атлетов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Спортивные и мощные: В Туле выбрали самых мускулистых атлетов

Смотрите большой фоторепортаж с соревнований!

10 ноября на сцене Городского концертного зала в 32-й раз состоялся чемпионат области по бодибилдингу «Мистер и мисс Тула». В соревнованиях участвовало 50 спортсменов из Тулы и области (Новомосковск, Донской, Киреевск, Алексин, Ефремов), Москвы и области, Сургута, Мурманской области, Курска, Рязани, Смоленской области, Липецка. Кстати, самому возрастному участнику – 56 лет!

Организаторами турнира выступили Общественная организация «Спортивный клуб «Андрей» и Федерация бодибилдинга Тульской области.

Мускулистые участники соревновались в следующих дисциплинах: менс-физик (пляжный бодибилдинг), бодифитнес, фитнес-бикини, а также мужской бодибилдинг в трех весовых категориях.

Жюри оценивало развитие мышц, красоту телосложения, умение показать себя, держаться на сцене. Конечно, у каждой дисциплины есть свои критерии. Например, у девушек, участвующих в фитнес-бикини, оценивалась в целом спортивная и подтянутая фигура. У мужчин-бодибилдеров судьи обращали внимание на развитую мускулатуру и др.

Андрей Георгиевич Павловский, президент Федерации бодибилдинга Тульской области рассказал, что на соревнования приехали очень серьезные спортсмены, среди которых были и чемпионы Европы, России.

Андрей Павловский

- Посмотрите на участников — мы видим прекрасные результаты тренировок! Людям это интересно. Мало сделать такое тело, надо разобраться с правильным питанием. Человек становится образованней и умнее, понимает, как вести здоровый образ жизни. Отмечу, что в Туле появилось много достойных фитнес-клубов, добротных тренеров. Обратите внимание на дисциплины пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. Они начинают завоевывать очень серьезные позиции, потому что спортсменам не надо иметь огромные мощные тела. Содержать большое мускулистое тело очень дорого. Попробуйте содержать «Бентли», вы же разоритесь!

На сцене было жарко — каждого спортсмена зал встречал бурными аплодисментами. Пока жюри подсчитывало результаты, у атлетов было время познакомиться с публикой и показать себя во всей красе!

Туляк Андрей Данин занял третье место в номинации «Бодибилдинг до 95 кг».

- Я вполне доволен результатом. Подготовка была очень тяжелой. Первый старт у меня был 22 сентября. Это мой дебютный сезон! Почему решил поучаствовать? Я работаю в фитнес-клубе, тренер же должен подавать пример ученикам! В следующем году обязательно выступлю на соревнованиях, но собираюсь завоевать первое место — надо же прогрессировать!

Тулячка Диана Дроган стала чемпионкой в номинации «Фитнес-бикини ростом до 164 см».

- Я с детства занимаюсь спортивной гимнастикой, у меня звание кандидат в мастера спорта. Однажды увидела девчонок на этом турнире. Мне тоже захотелось поучаствовать! Сейчас для меня это вторые соревнования. Подготавливаться сложно — сложно держать диету, особенно если ты очень любишь покушать! Я отказалась от сладкого, газировки, от фаст-фуда. Буду продолжать заниматься, мне это очень нравится!

Москвич Андрей Попов стал серебряным призером в номинации «Бодибилдинг до 95 кг». Кстати, в этом году Андрей представит Россию на чемпионате мира среди мастеров в Испании в начале декабря.

- Я уже 31 год занимаюсь бодибилдингом. В этих соревнованиях не было категории мастеров, в которых я последние шесть лет выступаю, поэтому боролся с молодыми на равных — стал вторым. Считаю, что выступил нормально. Для меня основной старт через месяц — в Испании на чемпионате мира, поэтому результатом я доволен. Мне нужно было почувствовать сцену, посмотреть, где добавить. Подготовка к соревнованиям проходила хорошо, у меня был небольшой отдых, за время которого я не сильно набрал вес, сушиться было достаточно просто.

Олег Дедов из Каширы стал третьим в категории «Бодибилдинг свыше 95 кг».

- Результатом в принципе доволен. Вес мой был «пограничный» — 95,5 кг. Я выбирал в какой категории мне выступать — либо до 95, либо свыше. В будущем планирую набирать вес, захотел увидеть ориентир, к которому нужно стремиться. Атлеты, занявшие первое, второе места, были намного массивнее меня. В прошлом году стал вторым в категории до 95 кг. У моей девушки Татьяны Барышниковой состоялся соревновательный дебют, она заняла третье место. Рад, что мы вместе прошли это испытание. В Туле я уже выступаю, как у себя дома, постоянно в силовых соревнованиях участвую. Спасибо вашему городу за такую возможность!

Александра Маковлева из города Сафоново Смоленской области стала первой в номинации «Фитнес-бикини ростом свыше 164 см», а также абсолютной чемпионкой соревнований.

- Два года я занимаюсь пауэрлифтингом. Подготовка к соревнованиям проходила стандартно — набор мышечной массы, сушка, загрузка водой — ничего особенного, обычная схема, по которой все готовятся. Сложнее всего мне было отказаться от зефира и шампанского!

Я вообще не ожидала таких результатов! Это стало полной неожиданностью. Приехала просто поучаствовать, я кайфую от того, что просто выхожу на сцену. Не за медалями приезжаю, сама атмосфера и подготовка мне нравятся. Этот день для меня один из самых запоминающихся в жизни. Сегодня сбылось всё, о чем я мечтала в бодибилдинге, поэтому всё же вернусь к пауэрлифтингу. Этой мой вид спорта.

результаты соревнований

«Пляжный бодибилдинг» (MENS PHYSIQUE):

  1. Юрий Поляков, Мурманская обл.
  2. Вячеслав Кудахтин, Тула, фитнес-клуб «Андрей»
  3. Павел Лукашук, Москва.

«Бодифитнес»:

  1. Надежда Батова, Тула, фитнес-клуб «Антон»
  2. Юлия Мазина, Тула, фитнес-клуб «Легенда»
  3. Вера Жукова, Тула, фитнес-клуб «Андрей»

«Фитнес-бикини до 164 см»:

  1. Диана Дроган, Тула, фитнес-клуб «Олимп»
  2. Надежда Попко, Алексин
  3. Татьяна Барышникова, Кашира

«Фитнес-бикини свыше 164 см»:

  1. Александра Маковлева, Сафоново, Смоленская обл.
  2. Екатерина Ермакова, Тула, фитнес-клуб «Андрей»
  3. Екатерина Данилова, Ефремов

«Бодибилдинг до 85 кг»:

  1. Денис Башкатов, Москва
  2. Владимир Мачнев, Щёкино
  3. Юрий Новиков, Люберцы

«Бодибилдинг до 95 кг»:

  1. Николай Соловьев, Москва
  2. Андрей Попов, Москва
  3. Андрей Данин, Тула, фитнес-клуб «ВФорме»

«Бодибилдинг свыше 95 кг»:

  1. Алексей Тронов, Москва
  2. Анатолий Сенькин, Киреевск
  3. Олег Дедов, Кашира

Категория «Фитнес-бикини», абсолютная чемпионка Александра Маковлева.

Категория «Бодибилдинг», абсолютный чемпион Алексей Тронов.

Галерея
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 1
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 2
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 3
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 4
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 5
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 6
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 7
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 8
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 9
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 10
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 11
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 12
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 13
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 14
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 15
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 16
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 17
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 18
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 19
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 20
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 21
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 22
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 23
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 24
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 25
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 26
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 27
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 28
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 29
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 30
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 31
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 32
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 33
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 34
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 35
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 36
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 37
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 38
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 39
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 40
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 41
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 42
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 43
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 44
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 45
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 46
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 47
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 48
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 49
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 50
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 51
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 52
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 53
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 54
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 55
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 56
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 57
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 58
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 59
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 60
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 61
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 62
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 63
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 64
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 65
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 66
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 67
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 68
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 69
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 70
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 71
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 72
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 73
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 74
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 75
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 76
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 77
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 78
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 79
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 80
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 81
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 82
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 83
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 84
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 85
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 86
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 87
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 88
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 89
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 90
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 91
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 92
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 93
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 94
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 95
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 96
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 97
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 98
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 99
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 100
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 101
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 102
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 103
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 104
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 105
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 106
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 107
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 108
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 109
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 110
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 111
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 112
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 113
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 114
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 115
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 116
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 117
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 118
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 119
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 120
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 121
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 122
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 123
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 124
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 125
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 126
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 127
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 128
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 129
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 130
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 131
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 132
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 133
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 134
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 135
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 136
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 137
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 138
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 139
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 140
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 141
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 142
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 143
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 144
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 145
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 146
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 147
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 148
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 149
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 150
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 151
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 152
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 153
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 154
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 155
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 156
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 157
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 158
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 159
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 160
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 161
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 162
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 163
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 164
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 165
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 166
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 167
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 168
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 169
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 170
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 171
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 172
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 173
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 174
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 175
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 176
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 177
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 178
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 179
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 180
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 181
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 182
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 183
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 184
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 185
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 186
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 187
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 188
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 189
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 190
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 191
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 192
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 193
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 194
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 195
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 196
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 197
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 198
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 199
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 200
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 201
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 202
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 203
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 204
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 205
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 206
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 207
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 208
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 209
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 210
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 211
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 212
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 213
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 214
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 215
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 216
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 217
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 218
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 219
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 220
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 221
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 222
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 223
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 224
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 225
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 226
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 227
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 228
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 229
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 230
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 231
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 232
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 233
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 234
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 235
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 236
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 237
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 238
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 239
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 240
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 241
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 242
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 243
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 244
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 245
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 246
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 247
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 248
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 249
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 250
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 251
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 252
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 253
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 254
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 255
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 256
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 257
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 258
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 259
Мистер и мисс Тула-2018, Фото: 260
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:46 +4
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Павловский
Место
Тула
Прочее
Мистер и Мисс Тулабодибилдингчемпионат по бодибилдингу
Как в Туле работает служба «02»
Как в Туле работает служба «02»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.