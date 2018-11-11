Спортивные и мощные: В Туле выбрали самых мускулистых атлетов

Фото Дмитрия Дзюбина.

10 ноября на сцене Городского концертного зала в 32-й раз состоялся чемпионат области по бодибилдингу «Мистер и мисс Тула». В соревнованиях участвовало 50 спортсменов из Тулы и области (Новомосковск, Донской, Киреевск, Алексин, Ефремов), Москвы и области, Сургута, Мурманской области, Курска, Рязани, Смоленской области, Липецка. Кстати, самому возрастному участнику – 56 лет!

Организаторами турнира выступили Общественная организация «Спортивный клуб «Андрей» и Федерация бодибилдинга Тульской области.

Мускулистые участники соревновались в следующих дисциплинах: менс-физик (пляжный бодибилдинг), бодифитнес, фитнес-бикини, а также мужской бодибилдинг в трех весовых категориях.

Жюри оценивало развитие мышц, красоту телосложения, умение показать себя, держаться на сцене. Конечно, у каждой дисциплины есть свои критерии. Например, у девушек, участвующих в фитнес-бикини, оценивалась в целом спортивная и подтянутая фигура. У мужчин-бодибилдеров судьи обращали внимание на развитую мускулатуру и др.

Андрей Георгиевич Павловский, президент Федерации бодибилдинга Тульской области рассказал, что на соревнования приехали очень серьезные спортсмены, среди которых были и чемпионы Европы, России.

Андрей Павловский - Посмотрите на участников — мы видим прекрасные результаты тренировок! Людям это интересно. Мало сделать такое тело, надо разобраться с правильным питанием. Человек становится образованней и умнее, понимает, как вести здоровый образ жизни. Отмечу, что в Туле появилось много достойных фитнес-клубов, добротных тренеров. Обратите внимание на дисциплины пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. Они начинают завоевывать очень серьезные позиции, потому что спортсменам не надо иметь огромные мощные тела. Содержать большое мускулистое тело очень дорого. Попробуйте содержать «Бентли», вы же разоритесь!

На сцене было жарко — каждого спортсмена зал встречал бурными аплодисментами. Пока жюри подсчитывало результаты, у атлетов было время познакомиться с публикой и показать себя во всей красе!

Туляк Андрей Данин занял третье место в номинации «Бодибилдинг до 95 кг».

- Я вполне доволен результатом. Подготовка была очень тяжелой. Первый старт у меня был 22 сентября. Это мой дебютный сезон! Почему решил поучаствовать? Я работаю в фитнес-клубе, тренер же должен подавать пример ученикам! В следующем году обязательно выступлю на соревнованиях, но собираюсь завоевать первое место — надо же прогрессировать!

Тулячка Диана Дроган стала чемпионкой в номинации «Фитнес-бикини ростом до 164 см».

- Я с детства занимаюсь спортивной гимнастикой, у меня звание кандидат в мастера спорта. Однажды увидела девчонок на этом турнире. Мне тоже захотелось поучаствовать! Сейчас для меня это вторые соревнования. Подготавливаться сложно — сложно держать диету, особенно если ты очень любишь покушать! Я отказалась от сладкого, газировки, от фаст-фуда. Буду продолжать заниматься, мне это очень нравится!

Москвич Андрей Попов стал серебряным призером в номинации «Бодибилдинг до 95 кг». Кстати, в этом году Андрей представит Россию на чемпионате мира среди мастеров в Испании в начале декабря.

- Я уже 31 год занимаюсь бодибилдингом. В этих соревнованиях не было категории мастеров, в которых я последние шесть лет выступаю, поэтому боролся с молодыми на равных — стал вторым. Считаю, что выступил нормально. Для меня основной старт через месяц — в Испании на чемпионате мира, поэтому результатом я доволен. Мне нужно было почувствовать сцену, посмотреть, где добавить. Подготовка к соревнованиям проходила хорошо, у меня был небольшой отдых, за время которого я не сильно набрал вес, сушиться было достаточно просто.

Олег Дедов из Каширы стал третьим в категории «Бодибилдинг свыше 95 кг».

- Результатом в принципе доволен. Вес мой был «пограничный» — 95,5 кг. Я выбирал в какой категории мне выступать — либо до 95, либо свыше. В будущем планирую набирать вес, захотел увидеть ориентир, к которому нужно стремиться. Атлеты, занявшие первое, второе места, были намного массивнее меня. В прошлом году стал вторым в категории до 95 кг. У моей девушки Татьяны Барышниковой состоялся соревновательный дебют, она заняла третье место. Рад, что мы вместе прошли это испытание. В Туле я уже выступаю, как у себя дома, постоянно в силовых соревнованиях участвую. Спасибо вашему городу за такую возможность!

Александра Маковлева из города Сафоново Смоленской области стала первой в номинации «Фитнес-бикини ростом свыше 164 см», а также абсолютной чемпионкой соревнований.

- Два года я занимаюсь пауэрлифтингом. Подготовка к соревнованиям проходила стандартно — набор мышечной массы, сушка, загрузка водой — ничего особенного, обычная схема, по которой все готовятся. Сложнее всего мне было отказаться от зефира и шампанского!

Я вообще не ожидала таких результатов! Это стало полной неожиданностью. Приехала просто поучаствовать, я кайфую от того, что просто выхожу на сцену. Не за медалями приезжаю, сама атмосфера и подготовка мне нравятся. Этот день для меня один из самых запоминающихся в жизни. Сегодня сбылось всё, о чем я мечтала в бодибилдинге, поэтому всё же вернусь к пауэрлифтингу. Этой мой вид спорта.

результаты соревнований

«Пляжный бодибилдинг» (MENS PHYSIQUE):

Юрий Поляков, Мурманская обл. Вячеслав Кудахтин, Тула, фитнес-клуб «Андрей» Павел Лукашук, Москва.

«Бодифитнес»:

Надежда Батова, Тула, фитнес-клуб «Антон» Юлия Мазина, Тула, фитнес-клуб «Легенда» Вера Жукова, Тула, фитнес-клуб «Андрей»

«Фитнес-бикини до 164 см»:

Диана Дроган, Тула, фитнес-клуб «Олимп» Надежда Попко, Алексин Татьяна Барышникова, Кашира

«Фитнес-бикини свыше 164 см»:

Александра Маковлева, Сафоново, Смоленская обл. Екатерина Ермакова, Тула, фитнес-клуб «Андрей» Екатерина Данилова, Ефремов

«Бодибилдинг до 85 кг»:

Денис Башкатов, Москва Владимир Мачнев, Щёкино Юрий Новиков, Люберцы

«Бодибилдинг до 95 кг»:

Николай Соловьев, Москва Андрей Попов, Москва Андрей Данин, Тула, фитнес-клуб «ВФорме»

«Бодибилдинг свыше 95 кг»:

Алексей Тронов, Москва Анатолий Сенькин, Киреевск Олег Дедов, Кашира

Категория «Фитнес-бикини», абсолютная чемпионка Александра Маковлева.

Категория «Бодибилдинг», абсолютный чемпион Алексей Тронов.