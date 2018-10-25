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В Туле ревнивец «записал в террористы» своего соперника

В Туле ревнивец «записал в террористы» своего соперника

Мужчину осудили за ложный донос. Приговором суда ему назначен крупный штраф.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему мужчине, обвиняемому в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Следствием и судом установлено, что утром 13 июня обвиняемый находился на одной из автозаправочных станций Пролетарского района. Действуя на почве ревности к своей знакомой и из чувства личной неприязни к мужчине, состоявшим с ней в близких отношениях он со своего мобильного телефона позвонил в дежурную часть отдела полиции «Центральный» и сообщил дежурному, что его соперник готовится совершить теракт на одном из столичных стадионов во время Чемпионата мира по футболу.

Заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке. Впоследствии обвиняемый рассказал сотрудникам полиции, что он сообщил ложные сведения. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 102 тысячи рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:05 0
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Место
ТулаПролетарский район

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