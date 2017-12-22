Все о лазерной коррекции зрения в Туле

фото и видео Алексея Пирязева.

Портал MySlo совместно с калужской клиникой «МТК Микрохирургия глаза» в Туле подготовил подробный материал о том, что такое лазерная коррекция, снял видео в операционной и развеял все мифы об этом виде улучшения зрения.

Те, кто плохо видит, знают, каково это – видеть краски мира лишь частично. Конечно, можно компенсировать плохое зрение очками или линзами. Но первые не всегда удобны, а вторые могут и вовсе стать причиной проблем с сетчаткой и роговицей глаза. Восстановить зрение сегодня можно с помощью лазерной коррекции.

Чтобы узнать больше о том, как делается операция, какие есть противопоказания и, самое главное, –развеять мифы о восстановлении зрения с помощью современных технологий, MySlo отправился в калужскую клинику «МТК Микрохирургия глаза» в Туле.

Кому лазерная коррекция зрения показана? Пациентам с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. При снижении зрения свет не полностью доходит до сетчатки глаза. В результате изменяется восприятие формы предмета, оценка расстояния до него. С помощью медицинского лазера меняется форма роговицы, чтобы световой луч точно попадал на сетчатку глаза.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как проходит операция?

Юрий Мартынов – Сегодня благодаря современным технологиям и накопленному опыту операция проводится очень быстро – время работы лазера занимает от нескольких секунд до минуты, на все остальные процедуры, включая обработку до и после операции, уходит 20 минут, – говорит врач-офтальмолог первой категории Юрий Мартынов. – Сама процедура безболезненна – перед операцией пациенту капают в глаза анестезирующие капли. Сразу после всех операционных манипуляций пациент может отправиться домой, а уже через два часа оценить первые результаты коррекции.

При проведении операции одновременно задействованы три специалиста: инженер, который настраивает лазер под параметры глаза каждого конкретного человека, медицинская сестра и хирург.

Операция проводится под местной анестезией, то есть абсолютно безболезненно. Перед операцией пациенту капают в глаза анестезирующие капли. На «заморозку» требуется полминуты и тут же начинается операция. Собственно, сами манипуляции лазером занимают также не больше минуты.

Глаз обездвиживается на это время с помощью вакуумного кольца, чтобы исключить колебания глазного яблока и как следствие неточности в работе лазерного луча. Даже если неожиданно отключат электричество, аппарат переключится на бесперебойное питание от другого источника. При фемтолазерной коррекции зрения после операции пациент испытывает минимальный дискомфорт (по сравнению с другими методами лазерной коррекции зрения).

Каждое свое действие хирург подробно поясняет пациенту. На самом деле это очень важно, потому что, несмотря на несложность операции, любой пациент переживает. Когда же он знает, что делает хирург и каких ему ощущений ждать, то с психологической точки зрения процесс проходит намного легче.

Первые результаты скорректированного зрения можно ощутить уже спустя два часа.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

На каком оборудовании проводится операция?

В калужской клинике «МТК Микрохирургия глаза» в Туле используется два вида лазера: Lasik (лазерный кератомиелез) и FemtoLasik (лазерный интрастомальный фемтокератомилез – Фемтолэйсик) – система последнего поколения лазеров Femto LDV-Z8, швейцарской фирмы Ziemer.

Виктор Зиновьев – Отличие новой методики лазерной коррекции FemtoLasik от предыдущих заключается в способе формирования роговичного лоскута, – рассказывает врач-офтальмолог первой категории Виктор Зиновьев. – Если до недавнего времени формирование роговичного лоскута происходило механическим путем при помощи микрокератома, то в процессе проведения FemtoLasik эта манипуляция выполняется с использованием фемтосекундного лазера без разреза роговицы. Это позволяет в разы увеличить безопасность операции и уменьшить риск появления послеоперационных искажений зрения.

FemtoLasik позволяет выполнить операцию пациентам даже с очень тонкой роговицей, в том числе высокими степенями близорукости, дальнозоркости, астигматизма.

В Туле FemtoLasik применяется только в «МТК Микрохирургия глаза».

развеиваем мифы

Миф 1: нужно много времени

Первое преимущество лазерной коррекции, которое меня поразило, назову сразу – время операции. На оба глаза уходит не больше 15-20 минут с момента входа пациента в операционную. Это максимум! Мне удалось поприсутствовать при трех операциях, и во всех случаях я специально следила за временем: независимо от лазерного аппарата, с помощью которого проводится коррекция зрения, на один глаз в среднем уходит 5 минут. Время работы лазера занимает от нескольких секунд до минуты. Еще пару часов после операции нужно будет провести в клинике после операции. А потом защитил глазки от света черными очками и все, домой!

Миф 2: дает временный эффект

Не знаю, как у вас, а в моем случае коррекция зрения очками – сомнительный выбор: заказываешь очки сильнее, чем были, а через два месяца они уже не актуальны, зрение снова падает на столько, на сколько сильнее стали диоптрии. Вывод – выкинуты на ветер деньги.

В случае же с лазерной коррекцией – эффект остается на всегда. После лазерной коррекции зрения форма роговицы сохраняется на всю жизнь. Да, все индивидуально и в некоторых случаях требуется повторная коррекция. Но, как правило, это зависит от величины минуса, соблюдения после операции рекомендаций врача и отсутствия противопоказаний к операции.



Если пациент не имеет прогрессирующей близорукости, то результат операции сохраняется на долгие годы.

Миф 3: после операции нельзя рожать

Можно и нужно рожать после операции. Корректировать зрение с помощью лазера нельзя только во время беременности: в этот прекрасный период у женщины меняется объем межклеточной жидкости, в том числе и в глазах. Это может ухудшить результат операции.

Также противопоказаниями является катаракта, воспаления глаз или органов тела, спазм хрусталика, кормление грудью и возраст до 18 лет. В отдельных случаях при согласии пациента можно провести лазерную коррекцию, но результат будет недолговечен. Это возможно, если пациент понимает риск, но ему надо срочно пройти медкомиссию, и он готов потратить деньги для того, чтобы улучшить зрение на короткий срок.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Миф 4: можно ослепнуть

За время работы клиники через чуткие руки опытных хирургов «МТК Микрохирургия глаза» в Туле прошли несколько тысяч человек. Десятки операций выполняются каждую неделю. В работе используется самое передовое оборудование. Все это является гарантией, что риск развития осложнений в данных видах операции ничтожно мал.

Операция назначается только после комплексного обследования и выявления всех возможных противопоказаний. Обычно это отсутствие или наличие определенных инфекций, исследования крови, мочи. Результаты анализов имеют ограниченный срок действия – от 10 дней до месяца.

Миф 5: это больно

Проводится под местной анестезией, без укола. Процедура безболезненная, но иногда бывает неприятной. После получения результата пациенты, как правило, напрочь забывают о тех незначительных неудобствах, которые они ощущали во время вмешательства.

Миф 6: после коррекции нельзя заниматься спортом

Нельзя после коррекции заниматься спортом только в том случае, если вы представитель контактного спорта, такого как бокс. Через лазерную коррекцию проходят даже альпинисты, и летчики-испытатели. Ограничить физическую активность нужно будет только в первые несколько недель после операции, чтобы организм восстановился....

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