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Супермаркет года-2016: какой лучше?

Супермаркет года-2016: какой лучше?

Myslo объявляет голосование за самый всенародно любимый тульский магазин.

У каждого из нас есть любимый продуктовый магазин. Или тот, что ближе к дому, или тот, что ни разу не показывал вам ни одного таракана и не огорчал просрочкой.

Myslo составляет «народный» рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы и области. В каком магазине вы закупаетесь каждый день? Куда поедете за съестным и горячительным на Новый год? Голосуйте и комментируйте!

 

Внимание!


Супермаркеты мы собрали в традиционную «голосовалку» Myslo. Голосовать за номинантов можно раз в сутки, при этом на портале для этого не обязательно регистрироваться. Каждый раз вам будут предлагаться разные «пары» - вам нужно будет выбрать из каждой пары тот супермаркет, который, на ваш взгляд, действительно супер. Клик на логотип - голос засчитан. Под голосовалкой выводится текущий рейтинг номинантов.


Итоги голосования мы подведем 9 января!

 

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19 декабря, в 11:57, 60 9533 4
Автор: Юлия Королева, вчера, в 18:26 +10
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