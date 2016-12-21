Супермаркет года-2016: какой лучше?

У каждого из нас есть любимый продуктовый магазин. Или тот, что ближе к дому, или тот, что ни разу не показывал вам ни одного таракана и не огорчал просрочкой.

Myslo составляет «народный» рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы и области. В каком магазине вы закупаетесь каждый день? Куда поедете за съестным и горячительным на Новый год? Голосуйте и комментируйте!

Внимание!



Супермаркеты мы собрали в традиционную «голосовалку» Myslo. Голосовать за номинантов можно раз в сутки, при этом на портале для этого не обязательно регистрироваться. Каждый раз вам будут предлагаться разные «пары» - вам нужно будет выбрать из каждой пары тот супермаркет, который, на ваш взгляд, действительно супер. Клик на логотип - голос засчитан. Под голосовалкой выводится текущий рейтинг номинантов.