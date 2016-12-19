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Место года-2016

Место года-2016

Выбираем самое любимое заведение Тулы! 

У каждого из нас есть заведение, где мы любим потусить, покушать, расслабиться, встретиться с друзьями или сходить туда семьей. Некоторые бары/пабы/рестораны в этом году закрылись, а на их месте появились новые.
 
Перед вами — 50 тульских заведений, которые мы отобрали для голосования. Признаемся, отобрали на свой вкус. Ваша задача — проголосовать и выбрать «Место года». Поехали!
 
Как голосовать?

Для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале. В день вы можете пройти голосовалку только по одному «кругу».

 
Вам предлагается каждый раз по паре заведений. Они тасуются в произвольном порядке, и если попадется пара «Аида» и «Стечкин» - не перегружайте страницу. Голосуйте за наиболее приятное место лично для вас. Кликайте на фото заведения или на название. Внизу вы увидите рейтинг.
 
В начале января мы подведем итоги голосования и назовем самое «народное» заведение Тулы.
 

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