Новый год: Устами младенца

Елена Глинская

6 лет

«Новый год — отличный праздник, потому что приходят Дед Мороз и Снегурочка. В остальное время они живут в зам­ке и делают игрушки, чтобы мне подарить. Я уже написала Деду Морозу письмо, рассказала обо всем, что мне нужно подарить, пусть знает. Мама обещала отправить письмо. В прошлом году он принес мне Барби «Рок-принцесса», как я и хотела. А в этом мечтаю о конструкторе «Лего».

Максим Евдокимов

5 лет

«В этом году попросил у Деда Мороза машину. Пока ненастоящую, игрушечную, но крутую. Вырасту, тогда буду просить большую, реальную, а пока хватит и маленькой. Вообще Дед Мороз приходит ко мне каждый год, но на прошлый он подарил что-то неинтересное. Я даже забыл, что именно. Игрушку, скорее всего, как обычно. Надеюсь, в этом году подарок будет самым лучшим!

Соня Плехотина

6 лет

«Дед Мороз обычно дарит мне животных. Но не живых, а плюшевых. В прошлом году он принес мне единорога. Я была счастлива. А в этом уже заказала конструктор. Попросила еще подарок для мамы — новые украшения, пусть она порадуется. Я знаю, что она еще хочет новую машину. Но я не стала просить ее у Деда Мороза, пусть машину подарит папа. На Новый год или день рождения, как сможет.

Мария Дерягина

6 лет

«Дедушка Мороз обычно исполняет все мои желания. В прошлом году подарил конструктор «Замок». Мне очень понравилось. А в этом году в письме я написала, что хочу планшет, куклу «Монстр Хай» и две наклейки. Я никогда не видела, как Дедушка кладет подарки под елку, но, думаю, что его можно поймать, только пока не знаю как. Я пока про него мало знаю, только то, что он живет на Северном полюсе и спит все лето.

Степан Туманов

6 лет

«Я пока ничего не просил у Деда Мороза. Он всегда приносит хорошие подарки, так что сам что-нибудь придумает и в этот раз. Подарить ведь можно почти все что угодно. Хоть игрушку, хоть машину. Нельзя только химические устройства и зажигалки. В новом году у всех должны исполниться желания. У меня тоже есть мечта. Только я пока еще ее не придумал. Как-нибудь потом решу, чего хочу, и это сбудется.

Федор Панин

6 лет

«В прошлом году Дед Мороз подарил «Лего», а в этом я попросил PlayStation. Он всегда исполняет мои желания, иначе какой он тогда волшебник? Поэтому, думаю, что в этом году у меня точно появится приставка. Попросил подарки для родителей: новую машину для папы и планшет для мамы. Думаю, Дедушка справится. Пусть у всех исполнятся желания, а еще в новогодние праздники всем-всем желаю хорошо провести время с Дедом Морозом!

Миша Степанов

5 лет

«Я хочу рыцарские доспехи, они мне очень нравятся. Только не железные, а пластмассовые. Не думаю, что Дедушке Морозу сложно достать такие, у него же есть посох. Тем более, в прошлом году он нашел где-то железную дорогу. Хорошую, с батарейками. Поэтому заказал еще подарок маме — новый телефон с непробиваемым стеклом, и чтобы вода не попадала. Ей такой точно нужен!

Ксюша Фатова

5 лет

«Я очень люблю Новый год, потому что приходит Дед Мороз из Арктики и дарит подарки, все наряжают елку, танцуют и играют. В этот раз я попросила шкатулку, новые украшения, лак и красивые наклейки на ногти. Дедушка всегда дарит волшебные подарки, в этот раз он тоже исполнит мое желание. А что я просила в прошлом году, уже не помню. Но это точно было что-то очень хорошее.