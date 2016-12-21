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Уличная мода
Уличная мода-2016: Кто станет главным тульским модником?

Уличная мода-2016: Кто станет главным тульским модником?

Пора! Пора выбирать самого-самого тульского модника по версии Myslo. Год был непростым, в блоге засветились всего 40 стильных и модных туляков. Зато каких! Все они полюбились портальцам, многие, как водится, получили кучу «добрых» комментов. Ну, это же Myslo! Это ж у нас так заведено, зато равнодушных тут точно нет. Желаем обладателям модных тульских «луков» только плюсов, лайков и побед.

Редакция глянцевого журнала "Модный город" учредила специальный приз для победителя: профессиональная фотосессия плюс - разворот в февральском номере журнала!

Внимание

Все 40 модников собраны в традиционную «голосовалку» Myslo. Голосовать за номинантов можно раз в сутки, при этом на портале для этого регистрироваться не обязательно. Каждый раз вам будут предлагаться разные «пары» — вам нужно будет выбрать из каждой пары человека, который, на ваш взгляд, заслуживает звания «Модник года». Под голосовалкой выводится рейтинг номинантов.


Итоги голосования мы подведем 9 января!

 

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 09:25 +2

«Уличная мода»

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Татьяна Котельникова, 19 лет
Татьяна Котельникова, 19 лет
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