Уличная мода-2016: Кто станет главным тульским модником?

Пора! Пора выбирать самого-самого тульского модника по версии Myslo. Год был непростым, в блоге засветились всего 40 стильных и модных туляков. Зато каких! Все они полюбились портальцам, многие, как водится, получили кучу «добрых» комментов. Ну, это же Myslo! Это ж у нас так заведено, зато равнодушных тут точно нет. Желаем обладателям модных тульских «луков» только плюсов, лайков и побед.

Редакция глянцевого журнала "Модный город" учредила специальный приз для победителя: профессиональная фотосессия плюс - разворот в февральском номере журнала!

Внимание

Все 40 модников собраны в традиционную «голосовалку» Myslo. Голосовать за номинантов можно раз в сутки, при этом на портале для этого регистрироваться не обязательно. Каждый раз вам будут предлагаться разные «пары» — вам нужно будет выбрать из каждой пары человека, который, на ваш взгляд, заслуживает звания «Модник года». Под голосовалкой выводится рейтинг номинантов.