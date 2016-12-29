Что посетить на новогодних выходных в Туле всей семьёй?

Куда можно сходить, чтобы весело провести время и отдохнуть.

Обзор мест в нашем городе, где можно развлечься на длинных выходных, как взрослым, так и детям.

Цитадель, парк-отель

Тула, пос. Рождественский

территория бывшего Рождественского карьера, 1

7 (920) 769-10-10 , 8 (4872) 79-03-01

citadelpark.ru

Вас ждёт классный стрелковый стенд, где все желающие смогут потренироваться или обучиться стендовой стрельбе из гладкоствольных ружей по летящим мишеням. В прокате есть дробовые ружья и вся амуниция для стрельбы. Опытные клубные инструкторы научат вас тонкостям стрельбы по летящим мишеням.

Ночное освещение площадок позволит пострелять и в темное время суток (выходные на стенде: 31 декабря и 01 января).

Любители активного отдыха в любой сезон, смогут посетить очень высокий трехуровневый веревочный парк с детской, семейной и экстрим — трассами. Также любители экстрима смогут испытать свои силы на скалодроме.

Недостаточно адреналина? 150 метровый троллей над пропастью — для тех, кто хотел бы испытать, что-нибудь необычное и экстремальное!

Ледовый каток под открытым небом — это отличное место для отдыха, прокат коньков, санок и тюбингов.

Это ещё не всё. Также здесь есть:

· Пейнтбол,

· Метание топоров, ножей, звездочек, сюрекенов,

· Лучно-арбалетный тир.

Проживание в «Цитадели» — в комфортабельных коттеджах с сауной (до 6 человек) и больших гостевых домах (до 15 человек). В распоряжении гостей бесплатная парковка, терраса, оборудованная кухня, зона барбекю, Free wi fi и спутниковое ТV.

В новогодние праздники будет работать кафе с обновленным новогодним меню.

Можно будет и самостоятельно пожарить шашлыки — взять в аренду теплые и холодные беседки с мангалами.

Выставка «Экзоферма»

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»)

Хотите увидеть, потрогать и покормить самых милых и пушистых зверей из разных уголков нашей планеты?

А вы бывали на ферме? На «Экзоферме» вместо ожидаемых коров и хрюшек, вы сможете не просто увидеть, а погладить, потрогать и накормить маленьких и огромных кроликов и зайцев, енотов, обезьянок, белок и множество других зверушек.

Общение с животными — настоящий подарок для детей и взрослых, ведь это ни с чем не сравнимые эмоциональные переживания.

К тому же, учёные доказали, что общение и уход за животными очень полезны для здоровья: это успокаивает нервы и позволяет легче переживать стресс.

Приходите отдохнуть на новогодних выходных в «Экзоферму». Берите с собой детей, бабушек и дедушек, и друзей с семьями!

Выставка работает каждый день с 27 декабря по 29 января в ТРЦ «Макси».

Необыкновенные животные ждут вас!

Ледяной Городок «Русский космос»

Набережная Яченского водохранилища, парк «МИР».

8 (4842) 563440

festivalkaluga.ru

Группа ВК

С 30 декабря по 28 февраля в Калуге, на территории парка «Мир», будет открыт ледяной городок «Русский космос 2016—2017» и Фестиваль ледяных скульптур.

На территории парка разместятся:

6 виражных ледяных горок (катание только на ледянках, выдаваемых в парке бесплатно);

Чаша-ловушка с цветными шариками;

Выставка ледяных скульптур;

Детский городок;

Каток 25×35 м. (катание без ограничения времени);

Точки питания;

Теплая зона отдыха;

Мастер-классы;

Анимация для детей;

Катание на хаски, на лошадях;

Новогодняя фотозона.

Программа Фестиваля ледяных скульптур:

30 декабря — официальное открытие

2 января — встреча космического Нового года

7 января — Рождество Христово у ледяного вертепа

13 января — Новый год по старому стилю

26-27 февраля - Масленица

Стоимость билета в выходные/праздничные дни:

Взрослые — 400 руб.

Дети (6−12 лет) — 300 руб.

Стоимость билета в будни:

Взрослые — 300 руб.

Дети (6−12 лет) — 200 руб.

Ребенок до 6 лет проходит по билету взрослого, один билет = один ребёнок. Если двое детей до 6 лет, за второго - детский билет.

Ледянка предоставляется бесплатно.

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника.

Выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00.

Будни — с 15.00 до 20.00.

31 декабря — с 10.00 до 16.00.

1 января — с 15.00 до 22.00.

Ледяной Городок находится в шаговой доступности от центра Калуги, с удобным подъездом для гостей города.

Карт Парк, картинг центр

Карт Парк приглашает всех любителей автогонок покататься на новогодних праздниках. Вы никогда не катались на картинге? Вот отличная возможность попробовать!

Прокат картинга. Все желающие могут придти и прокатится на картинге в любое время года, как в дождь, так и в снег. Крытый трек и в помещении постоянна плюсовая температура.

Детская школа картинга. Обучение детей от 8-9 лет основным приёмам скоростного вождения, траектории прохождении поворотов, тактике ведения гонки и другим базовым навыкам профессиональных гонщиков.

Гонки на картинге новичков и профессионалов, которые проходят каждый месяц. В них можно как принять участие, так и просто придти и поболеть за понравившегося участника.

Из уютного тёплого кафе открывается панорамный вид на трассу. Все участники семьи или компании друзей, могут поболеть за своего гонщика, поесть и выпить кофе или чая.

А ещё в Карт Парке можно проводить детские дни рождения и корпоративные мероприятия.

Режим работы в Новогодние праздники:

31 декабря - с 12:00 до 19:00.

1 января - выходной.

2-8 января - с 12:00 до 23:00.

После праздников Карт Парк работает в штатном режиме:

пн-пт - с 18:00 до 23:00

сб-вс, праздничные дни - с 12:00 до 23:00

Также есть возможность бронирования заездов в будни до 18:00 по специальному телефону: 8 (961) 260-62-42.

Тула, Новомосковское шоссе, 54

8 (4872) 717-202

kartpark.ru

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