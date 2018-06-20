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Знакомьтесь: завидные тульские женихи!

Фото из архива героев.

Знакомьтесь: завидные тульские женихи!

Myslo рассказывает о красивых и успешных мужчинах, чье сердце до сих пор свободно. Девушки, присмотритесь: возможно, среди них есть тот, кто сможет сделать вас самой счастливой!

Недавно на Myslo вышел проект «Завидные невесты Тулы»: часть первая и часть вторая. Приступаем к знакомству с сильной половиной человечества — завидными тульскими женихами!

 

Кирилл Тутаев, 29 лет,
знак зодиака — Весы/Дева

Артист оркестра Тульской областной филармонии, имеет дирижерское образование.

Увлечения. «Не представляю себя без музыки и игры на балалайке! Люблю интеллектуальные бар-олимпиады и просмотр фильмов».

Женщина мечты. «Она должна поддерживать меня в том, чем я занимаюсь, и, как это ни банально, быть хранительницей семейного очага. Для любимой женщины я постараюсь сделать всё, чтобы ей было хорошо и спокойно со мной», — говорит Кирилл.

Нет! Кирилл не будет с девушкой, которая не разделяет его интереса к искусству.

Место встречи. Кирилл любит кофе, поэтому его почти каждый день можно встретить в кофейнях (Mr. Cup на ул. Льва Толстого и «Кофе Культ» на Красноармейском проспекте). «Так как я живу напротив Центрального парка, то часто гуляю там и катаюсь на велосипеде», — говорит Кирилл.

 

Алексей Честнов, 28 лет,
знак зодиака — Овен

Руководитель департамента по связям с общественностью профессионального футбольного клуба «Арсенал». Получил образование по специальности «инженер-технолог».

Увлечения. Алексей увлекается психологией и футболом. Любит караоке и проводить время на природе в кругу друзей.

Женщина мечты. Женственная и легкая в общении, с хорошим чувством юмора, не обидчивая. Алексей хочет видеть рядом с собой ухоженную, обаятельную и честную девушку. Важно, чтобы она любила детей. «Хочется видеть в избраннице надежный тыл», — признается Алексей.

Нет! «Никогда не приму ложь и недосказанность. Отрицательно отношусь к курящим девушкам».

Место встречи. Алексей часто ходит на киносеансы в «КиноСити», собирается с друзьями в ресторане «Башня» и баре «Правда». Любит прогуливаться по Центральному парку и Тульскому кремлю. Но большую часть времени он проводит на Центральном стадионе «Арсенал». «Меня очень легко найти на играх тульской команды», — говорит Алексей.

 

Дионис Деев, 32 года,
знак зодиака — Лев

Получил высшее образование по специальности «художник компьютерной анимации». Работает дизайнером.

Увлечения. Дионис — человек творческий: более 15 лет он занимается изобразительным искусством, 7 лет — фотографией, а также пишет стихи и песни. Любит велопоездки.

Женщина мечты. «С возрастом понимаешь, какие качества в женщине самые сексуальные, — это ум, доброта и заботливость. Этого мне вполне достаточно. А вообще идеальных, как известно, нет, поэтому я за то, чтобы не диктовать друг другу какие-либо правила и требования», — говорит Дионис. В свою очередь мужчина обещает: для любимой он сделает всё, что в его силах. «В отношениях со мной легко. Я верный и много шучу», — так характеризует себя Дионис.

Нет! «Не буду встречаться с девушкой, которой я не нравлюсь, даже если я буду в нее по уши влюблен», — признается Дионис.

Место встречи. В общественных местах Дионис бывает редко. В свободное время предпочитает отдыхать с друзьями на природе. Лучший способ познакомиться с ним — написать в личку в социальной сети «ВКонтакте».

 

Сергей Давыдов, 33 года,
знак зодиака — Водолей

Старший оператор тульской телекомпании, имеет музыкальное, хореографическое и филологическое образование.

Увлечения. Сергей увлекается музыкой, рыбалкой, охотой и путешествиями. Любит посидеть с гитарой у костра.

Женщина мечты. Сергей обратит внимание на миниатюрную и стройную девушку. «Моя избранница должна быть разносторонней творческой личностью, человеком, с которым можно поговорить на любые темы», — говорит мужчина. Для Сергея также важно, чтобы девушка разделяла его любовь к животным и путешествиям. Большим плюсом станет умение петь, танцевать и готовить.

Нет! «Я никогда не буду с той, кто каждый вечер пропадает в барах», — говорит Сергей. Его также не заинтересует девушка, которая не может поддер­жать беседу.

Место встречи. Сергей — редкий гость в кафе и ресторанах. Но иногда его можно встретить в караоке-баре или в Центральном парке (здесь Сергей просто прогуливается, рыбачит на пруду или отдыхает около фонтана). Познакомиться с Сергеем проще всего через социальную сеть «ВКонтакте».

Павел Дьячков, 26 лет,
знак зодиака — Козерог

Специалист по ремонту компьютерной техники. Имеет высшее образование,
магистр IT.

Увлечения. В свободное время Павел занимается анимацией и монтажом видео. А еще обожает ходить к друзьям в гости.

Женщина мечты. Павел признается: для него не существует идеалов, и в выборе девушки он будет слушать не разум, а сердце. У Павла не было длительных отношений, но теперь он готов к серьезным, взаимным и искренним чувствам. «Я сделаю всё, чтобы моя избранница была счастлива. Буду рад, если девушка будет разделять мои интересы», — признается Павел.

Нет! «Курению. Не переношу табачный дым и вряд ли обращу внимание на девушку с сигаретой».

Место встречи. Павла можно встретить в кафе Burger Heroes на улице Советской. Также он частенько бывает в кальянной «ВДуше». «А еще я люблю отдыхать на природе, прогуливаться по Центральному парку. Меня всегда можно найти в сети, например «ВКонтакте», — говорит Павел.

 

 

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