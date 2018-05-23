Знакомьтесь: самые завидные невесты Тулы

Фото Алексея Пирязева и из архива героинь.

Мы узнали их мысли и вкусы, места, где с ними можно познакомиться, и спешим поделиться этим с вами. Мужчины, присмотритесь: может,

одна из них — ваша будущая жена?

Оксана Мокверашвили, 30 лет, знак зодиака — Козерог

Певица. Часто выступает на различных светских мероприятиях в Туле. Получила три образования. Сначала окончила колледж культуры и университет культуры, а после решила получить диплом торгово-экономического университета. Оба университета окончила с красным дипломом.



Увлечения: Оксана практически всё время отдает работе. В те редкие моменты, когда она свободна, девушка предпочитает путешествовать и планировать то, что кажется невозможным.



Мужчина мечты: «Для творческих людей, к которым я себя отношу, главное — эмоции, поэтому я верю в любовь с первого взгляда. Уважительный, воспитанный, галантный, умный, умеющий поддер­жать разговор и готовый ради меня на серьезные поступки — вот такой мужчина мне нужен. А цвет волос, глаз и род деятельности не имеют значения. Главное, чтобы человек был хороший», — говорит Оксана.

Немаловажно, чтобы у возлюбленных совпадал ритм жизни. У Оксаны плотный гастрольный график, поэтому если у мужчины много свободного времени, без ревности и, как следствие, недоверия не обойдется. «Доверие — это то, без чего отношения вообще невозможны, — говорит Оксана. — В семье мужчина — это глава. А вот домашние дела на плечах того, у кого есть свободная минутка».



Какие недостатки в мужчинах самые серьезные: «Я больше люблю акцентировать внимание на том, что мне нравится в людях. О недостатках стараюсь не думать».



Место встречи: Оксана частый гость в кофейнях. «Вкусный кофе — моя слабость. В свободное время люблю прогуляться по Центральному парку. А вообще часто меняю места посещений: нравится открывать для себя что-то новое», — говорит Оксана.

Елена Карасева, 32 года, знак зодиака — Стрелец

Елена работает заместителем начальника юридического отдела в ресурсоснабжающей организации. Имеет высшее юридическое образование.



Увлечения: «Обожаю спорт во всех его проявлениях — бег, велосипед, тренажерный зал, плавание, — говорит Елена. — С огромным удовольствием провожу время на природе: я не из тех, кто будет визжать при виде насекомых. Иногда не прочь потанцевать, отдохнуть и от души повеселиться. Люблю путешествовать, стараюсь хотя бы раз в год открывать для себя новую страну». Елена также рассказала, что любит животных, является донором крови и, между прочим, печет отменный чизкейк.



Мужчина мечты: Для Елены важно, чтобы ее мужчина был сильным духом, амбициозным, — только с таким человеком она будет чувствовать себя надежно и спокойно. «Ну и хорошее чувство юмора и жизнелюбие — тоже прекрасные качества, на мой взгляд», — говорит Елена.



Какому мужчине скажет нет: «Никогда не буду встречаться со скучным, неуверенным в себе мужчиной. Также скажу нет человеку, который не умеет поддерживать разговор или во время беседы вечно перетягивает одеяло на себя. Не обращу внимания и на того, кто не имеет жизненных целей, ни к чему не стремится и не хочет развиваться».



Место встречи: 2−3 раза в неделю в вечернее время посещает спортивный клуб «Олимп». В теплое время года вечером гуляет в парке или на набережной. В выходные вечером бывает в ресторанах и кафе («Петр Петрович», «Паблик», «Пряности и Радости»).

Ольга Чекмазова, 47 лет, знак зодиака — Стрелец

Художественный руководитель эстрадного балета REMIX, ученица величайшего танцора, заслуженного артиста России Владимира Шубарина, педагог-хореограф высшей категории, постановщик более 380 танцевальных номеров различного стиля (в том числе и для популярных артистов — таких как Дмитрий Маликов).

Увлечения: Ольга — женщина-загадка. На вопрос «Чем Вы увлекаетесь?» она отвечает коротко, но многообещающе: «Жизнью». И действительно не придерешься: Ольга практически всё свое время посвящает любимому делу — танцу. Она разрабатывает дизайн всех сценических костюмов для своего балета, режиссирует концерты, создает декорации сцены. И конечно, занимается танцевальными постановками — от классического балета до хип-хопа. Такое разнообразие жанров характеризует Ольгу как многогранную, глубокую личность.



Мужчина мечты: Ольга — человек творческий, поэтому о мужчине мечты рассказывает с долей юмора. «Он должен выполнять всю тяжелую мужскую работу и, конечно, признавать главенствующую роль женщины в семье. А если серьезно, мужчина обязан доверять своей женщине и помнить, что она создана быть его совестью».



Какие недостатки у мужчин самые серьезные: «При встрече я обращаю внимание не на недостатки, а на достоинства человека».



Место встречи: «Встретить меня где-то в городе очень сложно, — говорит Ольга. — Я редкий посетитель кафе и различных светских тусовок. Но иногда вы можете увидеть меня на заправке Shell, которая находится напротив поворота на Богучарово».

Анастасия Кучерова, 23 года, знак зодиака — Скорпион

Преподаватель иностранных языков в туристско-образовательном холдинге и школе. Имеет два высших образования (лингвистика и педагогика), сейчас получает третье по направлению политология.

Увлечения: В свободное от работы и учебы время Анастасия ходит в кино или посещает фестивали. Позитивно относится к путешествиям, музыке и книгам.



Мужчина мечты: Рядом с собой Анастасия видит мужчину с прекрасным чувством юмора. «Он должен быть щедрым, стабильным, адекватно воспринимающим людей и события, — говорит девушка. — И, главное, мой мужчина должен быть оригинальным — придумывать интересные свидания, необычные поводы для встреч. Такие отношения никогда не смогут надоесть».



Какие недостатки у мужчин самые серьезные: «Сразу нет – несерьезным, вспыльчивым и ограниченным. Я считаю себя эрудированным человеком, поэтому и рядом с собой хочу видеть такого мужчину».



Место встречи: Чаще всего Анастасию можно встретить на выставках и концертах, которые проходят в нашем городе. На таких меро­приятиях она бывает практически каждую неделю.

Зинаида Роля, 27 лет, знак зодиака — Рак

Известный в Туле тренер по спортивной гимнастике. Училась в ТулГУ, на кафедре физической культуры, спорта и туризма.

Увлечения: Зинаида — человек-движение. Она за спорт в любом его проявлении. С удовольствием проведет время с любимым человеком, занимаясь фитнесом, бегом или плаванием. А вечером точно не откажется от романтичного свидания в кино. «Кстати, и фильмы я тоже люблю о спорте, — говорит Зинаида. — «Движение вверх», «Легенда № 17». Увлекают и остросюжетные картины (например «Экипаж»)".



Мужчина мечты: Для Зинаиды важно, чтобы мужчина принимал активное участие в ее жизни, разделял ее увлечения, был чутким и внимательным. «Он должен обладать хорошим чувством юмора и позитивно смотреть на вещи», — говорит Зинаида.



Сразу нет! «Вредным привычкам. Я за здоровый образ жизни, поэтому для меня это — табу».



Место встречи: «Выходные регулярно провожу в Центральном парке, катаясь на роликах или просто гуляя. А вечерами люблю посидеть за чашечкой чая в одном из уютных заведений нашего города (чаще всего бываю в «Пряностях и Радостях»).

Анастасия Калашникова, 29 лет, знак зодиака — Рыбы

Руководитель детской творческой студии, педагог. Окончила детскую художественную школу им. Поленова, получила образование художника по костюму в Тульском колледже № 35. У Анастасии есть сын Тимур. Она также является крестной мамой двух детей и имеет троих племянников.

Увлечения: Анастасия признается, что любит благотворительность и старается по возможности заниматься ею. Она обожает творить вместе с детьми, осваивать новые техники живописи, экспериментировать с различными материалами, принимать участие в тематических мероприятиях. «А еще я увлекаюсь йогой, — говорит Анастасия. — Могу часами заниматься на свежем воздухе. Также увлекаюсь психологией и массажем».



Мужчина мечты: «Мой мужчина должен быть сдержанным, надежным, немногословным, — говорит Анастасия. — Такой человек не спасует перед серьезными проблемами и не будет вымещать свои эмоции на семье. И конечно, он должен любить детей, быть веселым и уметь шутить». Анастасия хочет, чтобы мужчина заботился о ней, разделял ее увлечения и интересовался ее жизнью.



Нет! «Деспотичности и грубости: мужчина должен быть добрым, нежным, заботливым, — говорит Анастасия. — Также не стану встречаться с тем, кто бросает слова на ветер».



Место встречи: В выходные дни Анастасия любит гулять по Москве. Но если остается в Туле, предпочитает посидеть в своем любимом кафе «Якитория» или, если позволяет погода, отправляется в Центральный парк на занятия йогой.

Ну как вам наши невесты? Мы продолжим!