Правила жизни Сергея Шестакова: про экстрим, мат и подушку в кабинете

Сергей Шестаков официально был назначен на должность главы Пролетарского района г. Тулы в марте 2014 года. До этого он чуть меньше года был и.о. По его словам, «кабинетный стиль руководства он не приемлет». И на радость жителям района частенько «выходит в народ» — борется с незаконными парковками во дворах, утилизирует автохлам и сносит бесхозные развалюхи, лично устраивает обучающие семинары для старших по домам и других общественников.



Пролетарский округ Большой Тулы — самый населенный, тут проживает более 150 тысяч жителей. И помимо непосредственно Пролетарского района в него входят еще 49 населенных пунктов бывшего Ленинского района.

Сергей Шестаков руководит округом более четырех лет. И это, без сомнения, самый известный из всех глав тульских округов (более 21 млн результатов выдает поисковик по запросу «Сергей Шестаков Тула», больше только у главы администрации города Евгения Авилова — 34 млн результатов).

Кто-то его хвалит, кто-то, наоборот, критикует. Мы решили задать Сергею Викторовичу пять нестандарт­ных вопросов. Он не побоялся и честно ответил на них.



- Правда, что Вы живете на работе и у Вас даже есть подушка, если придется ночевать в кабинете?



- Да. В 7.00 я каждый день выезжаю из дома по маршруту, который запланировал накануне. Своих замов я, кстати, тоже отправляю по разным маршрутам с утра. В 8.00 все собираемся на оперативку — обсуждаем, что увидели на объезде, ставим задачи на день. В 8.30 сотрудники сервисного центра приступают к выполнению этих задач. А в 18.00 мы опять собираемся и подводим итоги дня. Если есть обращения граждан по поводу текущих крыш, канализации, проблем водоснабжения и прочих жизненно важных вопросов, приглашаю на «разбор полетов» заявителя и представителя У. К. Такие встречи обычно проходят уже после 19.00. Главное — как можно быстрее разрешить проблему гражданина.

Да, и дежурная подушка есть в кабинете. Потому что в период праздников, особенно длинных новогодних каникул, в период пуска тепла я действительно ночую на работе. Как говорится, сложное дежурство беру на себя.



Как к этому относятся мои домашние? Я военный человек, и жена моя Елена военнослужащая, родители старенькие — тоже бывшие военные. Вот двое детей гражданские. Пока. Но уже привыкли и понимают, что папа может в любой момент сорваться на работу.



- Правда, что Вы своим сотрудникам устраиваете стресс-тест?



- Да, но я никого не заставляю, это их желание попробовать себя. Стараюсь подбирать в команду тех, кто хочет, во-первых, помочь людям, во-вторых, может работать в команде, понимает задачи, которые ставит глава администрации города, и старается работать на опережение. Главный принцип — сначала выполнить поставленную руководством задачу, а потом всё личное. Как в песне — «первым делом самолеты, ну, а девушки — потом». Да, есть те, кто не успевает, не выдерживает темпа, груза ответственности. Такие просто уходят.



Есть три, на мой взгляд, обязательных качества сотрудника администрации — честность, мобильность и работоспособность.

Никакого кастинга при приеме на работу я не устраиваю, но всем предлагаю поработать бесплатно несколько дней волонтером, почувствовать, твоё это или нет — ежедневно общаться с жителями, решать их проблемы. Это и контейнерные площадки, и не вывезенный вовремя мусор, и текущие крыши, и крысы…



Кстати, сейчас в администрации больше молодых женщин, они напористые, креативные и упертые, у них блеск в глазах — значит, неравнодушные. Такие дадут фору мужикам.



- Правда, что Вы ругаетесь матом?



- Да, бывает, эмоции зашкаливают. Не буду говорить, что это правильно. Случается, Евгений Васильевич (Авилов. — Прим. авт.) делает мне замечание. А с другой стороны, ну, а кто из нас не ругается? Как говорится, свободу слова познаешь, когда ударишь себя молотком по пальцу. Да, я жестко, может быть, даже агрессивно отстаиваю позицию администрации в вопросах соблюдения законов, правил, инструкций — закон же одинаков для всех, его надо соблюдать. А жители частенько не вникают в суть вещей, не читают договоры, законы, нарушают правила благоустройства.

Бывает, после трудного дня корю себя за эту самую жесткость. А с другой стороны — нужно же решить проблему, а не просто поболтать с жителями. Важен результат.



- Правда, что Вы любите экстрим?



- Да, я не признаю тюлений отдых. Предпочитаю подводное плавание. Нырнул — и уже по-другому себя ощущаешь, все проблемы остаются на поверхности. А еще я летаю. Буквально. Три-четыре часа в воздухе за штурвалом — это самый лучший отдых! У меня 270 часов налета на самолете АН-2 — езжу к друзьям в Рязанскую область, там есть возможность полетать.



Я сам с Урала, поэтому очень люблю лес. Осень, грибы, река Березовая, резиновая лодка, хариус, таймень, чай на костре — это сказка. Экстрим? Для кого-то, может, двадцать километров пешком по тайге экстрим, а для меня — наслаждение. Говорят, что место силы для каждого человека — это место его рождения. Так вот я за силой и энергией езжу на Урал. И вам всем советую.



- Правда, что к Вам на прием надо заранее записываться?

- А вот это вранье!

Из досье Myslo

Сергей Викторович Шестаков



Родился 21.12.1969 года в пос. Петрецово Пермской области.

В 1991 г. окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР, в 2000 г. – Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ им. Фрунзе.

Служил в управлении Московского округа внутренних войск МВД РФ.

После увольнения в запас в 2009 г. работал в ОАО «Тульский комбайновый завод», ОАО «Комбайнмашстрой» и др.

С 2013 года работает в администрации Тулы.

Девиз по жизни: «Смелым и настойчивым сопутствует успех».

как обратиться к главе

Сергей Шестаков:

– По вторникам с 16.00 мы проводим расширенные совещания с представителями УК, работающими в округе. Мне можно написать на ShestakovSV@cityadm.tula.ru. А граждан я принимаю каждую 1-ю и 3-ю пятницу месяца с 14.00. Требование только одно – четко излагайте свою претензию.