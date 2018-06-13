Обаятельные и привлекательные невесты Тулы: часть вторая

Фото Алексея Пирязева и из архива героинь.

Недавно Myslo публиковал рассказы и фотографии тулячек, чье серд­це до сих пор свободно. Знакомьтесь: еще четыре красавицы ищут для себя достойных мужчин.

Эстер Кляйн, 27 лет, знак зодиака – Водолей

Получила образование по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» – не совсем женская профессия, согласитесь. Поэтому Эстер выбрала для себя другое дело – работу в банке.

Увлечения. Эстер обожает ночь, скорость, сладкое, яркое и блестящее. «Я та еще сорока», – признается девушка. Путешествия тоже входят в список увлечений Эстер.

Мужчина мечты. «Многие девушки говорят: «Я не смотрю на внешность, мне важнее, каков человек внутри». Так вот, на мой взгляд, это вранье. Если человек мне внешне несимпатичен, я вряд ли буду продолжать с ним общение в надежде разглядеть положительные черты характера.

Красота, ум и мужество – вот какими качествами должен обладать мой мужчина.

Мой избранник должен быть старше меня хотя бы на год. А еще я хочу, чтобы он заботился обо мне так, чтобы рядом с ним я всегда чувствовала себя защищенной маленькой девочкой. Такого человека всегда хочется слушать и дарить ему свою ласку», – рассказывает Эстер.

Эстер дает своей второй половинке полную свободу в отношениях. Она считает, что только так можно увидеть истинное лицо человека. «У меня нет привычки не доверять, следить, устраивать сцены ревности. Но если мой мужчина будет замечен в какой-либо романтической авантюре, я сразу же разорву с ним все связи», – говорит Эстер.

Нет! Привязанности к алкоголю, наркотикам, компьютерным играм. «Зависимые от этого люди не способны решать серьезные проблемы, с ними трудно строить отношения и тем более семью», – считает девушка.

Место встречи. Эстер слишком быстро и часто перемещается по городу, редко выбирается в кафе. Поэтому тому, что хочет с ней познакомиться, лучше «постучаться» в личку «ВКонтакте».

Анна Андреева, 24 года, знак зодиака – Рак

По утрам работает фельдшером-лаборантом, по вечерам – педагогом-хореографом ансамбля детского танца. Также Анна – координатор в свадебном агентстве. Девушка еще успевает учиться – на естественно-научном факультете в ТулГУ.

Увлечения. Анна увлекается хореографией, поэтому преподавание танцев девушка называет не работой, а, скорее, хобби.

Мужчина мечты. «Конкретного образа идеального мужчины у меня нет. Но я точно знаю, что рядом со мной должен быть надежный и верный человек с хорошим чувством юмора. Хочу, чтобы он был воспитанным, умным, добрым, мужественным, заботливым, харизматичным, обаятельным, веселым, интересным и интересующимся чем-то помимо работы. Важно, чтобы с мужчиной было легко говорить обо всем», – говорит Анна.

Анна признается, что сама в отношениях бывает и жесткой, и мягкой. И если она встречает достойного человека, то готова следовать за ним везде и всегда. «Я искренний, открытый человек», – так характеризует себя девушка.

Нет! «Никогда не свяжу свою жизнь с мужчиной, который будет меня обманывать. Не переношу и не прощаю ложь и предательство».

Место встречи. «В плохую погоду меня можно встретить в кофейне Mr. Cup. А когда на улице тепло и светит солнышко, я люблю погулять в Центральном парке, чаще всего – во второй половине дня».

Инна Филина, 22 года, знак зодиака – Близнецы

Руководитель и главный хореограф студии танца и фитнеса. «Мисс Студенчество Тульской области – 2016», обладательница титула «Мисс Интеллект» конкурса «Мисс Студенчество России – 2016».

Увлечения. Инна занимается спортом, посещает тренажерный зал. А год назад девушка открыла для себя бокс. «Это отличный способ «выпустить пар» после рабочей недели и избавиться от негатива», – говорит Инна.

Мужчина мечты. «Хочу видеть рядом с собой серьезного и умного мужчину, который будет разделять мои интересы и уважительно относиться к тому, чем я занимаюсь. А еще я ценю в мужчинах порядочность и чест­ность», – рассказывает Инна. Девушка также признается, что не подойдет на роль домохозяйки в семье, ведь ее жизнь – это постоянное движение.

Нет! «Сказочникам. Из тысячи тех, кто говорит красиво, я выберу того, кто молча совершает поступки», – признается Инна.

Место встречи. Большую часть времени Инна проводит на работе, поэтому самый верный способ с ней познакомиться – написать в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Токарева, 28 лет, знак зодиака – Дева

Получила высшее образование в сфере информационных технологий. Занимается интернет-маркетингом и поисковым продвижением сайтов.

Увлечения. Анна любит путешествовать, занимается йогой и танцами, изучает испанский язык, интересуется кино и литературой. Предпочитает русскую классику, а иногда пробует писать сама.

Мужчина мечты. «Мне нравятся инициативные и целеустремленные мужчины, которые знают, что хотят от жизни. А если молодой человек еще и образован, не лишен чувства юмора и приятен в общении, то это вообще сказка», – говорит Анна. Считает, что в основе здоровых отношений лежат три составляющих – любовь, дружба и взаимоуважение. «Соперничать с партнером за ведущую роль в семье я не буду», – признается девушка.

Нет! Эгоизму, грубости, невоспитанности, занудству и мелочности.

Место встречи. Анну можно встретить в Центральном парке. Часто посещает концерты и фестивали. Ее всегда можно застать «ВКонтакте»».