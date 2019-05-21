Режиссер Юрий Быков: «Аудитория авторского кино – в интернете»

Фото Алексея Пирязева.

В Тулу режиссер приехал для того, чтобы представить свой фильм 2014 года «Дурак», еще раз вспомнить съемки и ответить на вопросы зрителей.

Юрия Быкова знают по таким эмоционально сильным проблемным картинам, как «Жить», «Майор», «Дурак», «Завод», а также по успешным сериалам, которые набирали высокие рейтинги на телевидении.

Изначально туляков пригласили на встречу с режиссером, просмотр и обсуждение фильма «Завод», но буквально за день программа изменилась. Вместо «Завода» гостям творческого индустриального кластера «Октава» показали фильм с уже пятилетней историей.

Как выяснилось, «Дурака» в нашем городе знают и любят, режиссера засыпали вопросами, а сам Юрий Анатольевич с удовольствием вспомнил те дни, когда снимал картину в Туле. Но для начала Быков сделал комплимент нашей «Октаве»:

– Это офигенное место, я даже не знал, что тут всё с такими масштабами. На входе было написано «кластер». Это круто, что у вас есть такое место, пространство, где вы все можете собраться, на кого-нибудь накинуться и, по возможности, получить честные ответы. Кстати, сегодня я был на улице Металлургов, 85, видел общежитие, которое снимал в «Дураке», спустя пять лет. Была зима, чуть больше полутора месяцев мы снимали.

Это был один из самых тяжелых периодов в жизни вообще, и он еще совпал с зимней ночной картиной.

Ну не буду рефлексировать, короче, я съездил на памятные места посмотрел — по большому счету, ничего не изменилось. Общежитие стоит, рядом «СПАР», идет трамвай, только лето, зелень — уже повеселее. Тогда тоже было весело, но с помощью других вещей, помимо солнца и голубого неба (смеется). А теперь я жду ваших вопросов.

— Вы говорили, что на широкий показ фильма «Дурак» Вы не рассчитывали. Зачем тогда снимать авторское кино, если его увидит небольшое количество зрителей?

– Это сложный и интересный вопрос. Есть фильмы, которые вам нравятся? Назовите любой.

— «Форрест Гамп».

– Согласен, его посмотрело большое количество людей. Но есть люди, которые его не смотрели, и со временем число таких людей будет умножаться. Здесь действует очень простой принцип: фильм, безусловно, снимается для зрителей, снимать для себя — сумасшествие, хотя и такие режиссеры бывают. Есть известное высказывание: если произведение искусства понятно художнику и Богу, это великое произведение искусства, а если художнику, Богу и жене художника — оно уже чуть похуже. Но все же все, что делает художник, музыкант, поэт, режиссер, — это для контакта с другим человеком, для получения отклика. Но даже такой фильм, как «Форрест Гамп», сейчас не будет так же интересен зрительской аудитории, как «Мстители». Меняется аудитория, меняются поколения. Второй момент: аудитория широкого экрана — сейчас тоже условное понятие. И это аудитория не взрослая. Если вы спрашиваете меня, то я могу отвертеться и сказать, что меня смотрят в интернете, так же как и большое количество других авторских режиссеров.

Я думаю, вы и сами возьмете детей за руки, мужа или подружку и пойдете в субботу смотреть более-менее позитивное кино, которое вам принесет позитивные эмоции, чтобы провести с удовольствием вечер. В 60-е и 70-е годы молодые люди, особенно в Европе и в Америке, ходили на кино сложное: «Полуночный ковбой», «Охотник на оленей», «400 ударов» — и у этих фильмов была касса. Взрослая аудитория ушла из кинотеатров, поэтому вопрос сейчас не в том, для кого ты снимаешь. Можно снять фильм, выложить его в интернет, и на следующий день у режиссера, например Хлебникова, будет миллион просмотров. Другой момент, как это монетизировать, как возвращать те деньги, которые были вложены в картину. В интернете у нас нет культуры подписки.

Иногда какие-то странные люди пишут мне: давай я вышлю тебе 500 рублей. Я говорю, давай, мы купим картошки, грибов, нажарим это и съедим вместе (смеется).

— Почему для «Дурака» выбрали именно Тулу и улицу Металлургов?

– Всё очень просто, никакой мистики. Нам нужно было общежитие. В Москве снимать очень дорого, поиск сосредоточился вокруг Липецка и Тулы, еще рассматривались Владимир и Ярославль. Но в итоге мы сошлись на Туле. Это прямая транспортная линия связи с Москвой — и автомобильная дорога, и железнодорожные пути, это недалеко, можно возить артистов. Как-то ехали, увидели общежитие, стоящее на возвышении, относительный пустырь, хотя «СПАР» мешал создать ощущение заброшенности (смеется). Но зато туда можно было бегать покупать еду и много чего еще интересного (смеется).

— Как Вам пришло в голову использовать в фильме песню Виктора Цоя? Это очень сильная сторона фильма.

– Этот прием на самом деле очень лобовой. Он мне был нужен, чтобы подчеркнуть, что герой фильма Дима Никитин не из этого времени. «Спокойная ночь» Виктора Цоя олицетворяет некое художническое отчаяние, серьезную взрослую фрустрацию. Это песня из того времени, когда герой обладал советско-пионерским сознанием и желанием от этого багажа избавиться. У Димы Никитина все-таки черно-белое сознание — он с детства знает, что такое хорошо и что такое плохо. У сегодняшней молодежи, которая хочет изменить мир, сознание другое. Они более свободны. Мне кажется, что музыка здесь сработала так же, как песни в «Брате» Алексея Балабанова. Проход героя по улицам Тулы под музыку Цоя — это манипуляция. Вот как этот «дурачина-простофиля», упавший с печки Емеля оказался в этом времени? И я применил образ очень харизматичного героя того времени, который пел про то, что «мы хотим перемен».

— Если бы у Вас была возможность снять сериал — бюджет неограничен, сюжет — какой Вы хотите, о чем был бы этот сериал?

– Я бы тогда ничего не снял (смеется). Я человек, который работает только тогда, когда нужно выходить из ситуации. Я пробовал работать с большим бюджетом, у меня ничего не получилось. Я и сейчас думаю, что после той заветной паузы, которую мне придется сделать по разным обстоятельствам, я хотел бы вернуться к тому формату, который был у меня в фильме «Майор». Когда всё очень минимально, а значение имеют только смыслы. Про меня однажды мой товарищ сказал: «Ты стесняешься жить». Я много ошибок делал в своей жизни. Но я всё делал через ощущение, что мне много не надо, и я особо ни на что не претендую. Вот дайте мне спичечный коробок, ножик, две щепки, и я вам что-нибудь сооружу. А дай мне неограниченные возможности — у меня глаза разбегутся. У меня свобода выбора в той зоне комфорта, когда и выбора-то особо нет. Для меня микрокосмос гораздо важнее, чем макро. Чем больше сложностей, тем проще придумать. А когда говорят – на, бери что хочешь, я уже ничего и не хочу. Это, по большому счету, как и с девушками (смеется).

Из досье Myslo

Юрий Анатольевич Быков

Родился 15 августа 1981 года в Новомичуринске, Рязанская область.

Российский кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер и актер.

В детстве увлекался литературой, писал рассказы и стихи в местную газету, ходил в музыкальную школу, играл в музыкальных группах, работал аранжировщиком в местной студии.

Окончил актёрский факультет ВГИК (мастерская В. Грамматикова). После ВГИКа играл в театрах: МХАТ, Et Cetera, Театре Луны, Театре Российской Армии.

Как режиссер снял фильмы: «Начальник» (короткометражный), «Жить», «Инкассаторы» (телесериал), «Майор», «Дурак», «Ёлки 1914» (новелла «Медведь»), «Метод» (телесериал), «Спящие» (телесериал), «Завод», «Сторож».

Фильм «Дурак» получил приз за лучший сценарий и диплом «За бескомпромиссность художественного высказывания» на «Кинотавре»-2014.