Выбираем лучших туроператоров Тулы - 2019
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучших туристических операторов в Тульской области.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
Куда вы чаще обращаетесь, чтобы купить путёвку? Каким туроператорам доверяете? Где лучше соотношение цен и качества туров? Критерии голосования вы выбирайте сами.
В голосовании участвуют именно туроператоры, туристические фирмы мы сюда не включали.
Голосуйте за ваших любимых
туроператоров,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.
Вам предлагается пара туроператоров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
21 июня мы подведём итоги голосования и назовем лучшего,
самого «народного»
туроператора в Тульской области.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где, по вашему мнению, лучше покупать путёвки, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.